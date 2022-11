Sinkkumiehen käytös kuohuttaa TIS-leirissä – Pirita ja Julia tekevät iltanuotiolla dramaattisen päätöksen

Naiset saivat tarpeekseen erään sinkkumiehen käytöksestä.

TEMPTATION ISLAND SUOMESSA on jo pariin otteeseen nähty varattujen naisten villan bileiden päättyvän Mikan puolison Piritan osalta kyyneliin.

Syy kyynelten takana on sinkku-Kristopher, joka on haastanut ja kyseenalaistanut puheillaan ja kysymyksillään Piritan suhdetta. Miehen käytös on ahdistanut myös muita naisia, eivätkä kaikki ole edes uskaltaneet keskustella Kristopherin kanssa.

Julia ja Pirita tekevät iltanuotiolla dramaattisen päätöksen Kristopherin kohtalosta.

Juontaja Sami Kuronen esittääkin tiukan kysymyksen Piritalle ja Julialle iltanuotion äärellä.

– Onko siellä teidän villalla joku, joka sitä tunnelmaa ilta toisensa jälkeen pilaa? Kuronen tiedustelee.

– On. Kristopher, Julia vastaa.

– Jos mä antaisin teille nyt mahdollisuuden tiputtaa yksi sinkku pois, niin lähtisikö Kristopher kotiin? Kuronen kysyy.

Pirita ei pysty tekemään päätöstä, mutta Julian linja on tiukempi.

– Kaikkien puolesta lähettäisin hänet kotiin, nainen vastaa.

Näillä puheilla alkaa Kristopherin kotimatka.

– Ihan oikeasti? Kristopher kysyy naisten kerrottua päätöksestään.

Sinkku-Kristopher on hämmentänyt varattujen naisten tunteita ja joutuu poistumaan viettelysten saarelta.

Häätö itkettää Piritaa, joka käy vielä halaamassa miestä hyvästiksi ja pahoittelee tilannetta.

– Koin itse, että haluan pudottaa hänet itseni ja muiden tyttöjen takia. Jos hän vaikuttaa yhteen niin hän vaikuttaa meihin kaikkiin. Olette kaikki mahtavia tyyppejä, ja haluamme pitää porukan sellaisena, Julia perustelee pudotusta muille sinkkumiehille.

