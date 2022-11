Uutispommi: Pate Mustajärvi jättää Popedan – kertoo IS:lle miksi

Pate Mustajärvi, 66, kertoo IS:n erikoishaastattelussa, että hänet nähdään Suomen suosituimpiin kuuluvan yhtyeen laulajana vielä ensi kesän. Ura päättyy huipulla Tampereen Ratinan stadionilla 2. syyskuuta 2023.

– Festarikesä mennään täysillä, niin kuin on menty tähänkin asti. Mutta kesä huipentuu konserttiin, jonka nimi on Popeda 2023: Ratinasta poikki. Ja perässä suluissa lukee: “Vihonviimeinen pläjäys”, Pauli ”Pate” Mustajärvi kertoo.

Nyt se on sanottu julkisuuteen, Mustajärven olemus hänen kotitalonsa kellarin miesluolassa kertoo.

Suosikkilaulaja korjaa asentoaan nojatuolissa ja hörppää isosta mukista kahvia.

Äänekäs huokaus, jonka voi tulkita helpotukseksi.

Pate Mustajärvi lopettaa Popedan laulusolistina, kun Popeda ”ajaa ulos radalta”, kuten bändin virallisessa tiedotteessa kuvaillaan.

Laulamista Mustajärvi ei kuitenkaan lopeta. Hän jatkaa soolouraansa, jatkossakin tullaan näkemään konserttisalikeikkoja, joissa hän esittää 12 sooloalbuminsa lauluja yhdessä muun muassa säestäjän, kitaristi Ari ”Kankku” Kankaanpään kanssa. Muitakin projekteja on jo suunnitteilla.

Popedan lauluja näillä keikoilla on turha kuulemma pyytää, sillä nahkatakkinen Popeda-Pate ja soolokeikkojen pikkutakki-Pate ovat laulajapersoonan kaksi eri puolta.

– Olen kertonut keikoilla sellaista vitsiä, että nykyisin pääministeri käyttää valtiovierailuilla nahkatakkia ja rokkilaulaja esiintyessään pikkutakkia, Mustajärvi naurahtaa.

Uutinen on kerrottu. Nyt Mustajärven on aika selittää, miksi nahkatakki jää jatkossa naulaan.

Miksi hän lopettaa Popedan laulajana?

ANNETAAN hänen ensin kuitenkin vakuuttaa, että lopettamispäätös ei ole mikään stadionkonsertin ja muiden ensi kesän keikkojen markkinointitemppu:

– Se on fakta, että kesällä 2024 Mustajärvi missään festivaalilavoilla heilu! Se on aivan selvä asia!

Jättääkö sanavalinta ”ajaa ulos radalta” kuitenkin auki takaoven: onko vielä joskus mahdollista, että Popeda kammetaan takaisin tien päälle ja Pate hyppää Popedan kyytiin?

– Jos joku tarjoaa joskus tulevaisuudessa miljoona euroa stadionkeikasta, niin kyllähän silloin saattaa miettiä, että jospa kävisin vetäisemässä Kuuman kesän, hän vastaa.

Popeda Tammerfestissä kesällä 2022.

Hän ei siis halua julistaa itse lopettavansa lopullisesti, jos joskus tulevaisuudessa eteen tulee vastustamaton tarjous – samaan ovat sortuneet monet. Tai jos mieli muuttuukin täysin ja himo Popedaan paluusta yltyy.

– Mutta mitään sellaisia suunnitelmia kuitenkaan ei ole. Nyt on aika vetää henkeä. En halua tehdä yhtäkään keikkaa, vetää yhtään kesää vain sen takia, että saan siitä perkeleesti rahaa. Takki on nyt tyhjä.

Siis ”takki tyhjä” nimenomaan Popedan laulajana olemiseen?

– Niin. Minulla on nyt takana 45 kesää Popedan laulajana. Ensi kesä on 46. Ehkä nyt on hyvä aika pohtia sitä, mitä haluaa tehdä isona.

Näihin vuosiin mahtuu yksi puolentoista vuoden tauko, jota Mustajärvi vertaa Rolling Stonesin 1980-luvulla pitämään seitsemän vuoden keikkataukoon. Rollarit – ja sen ensi vuonna 80 vuotta täyttävä laulusolisti Mick Jagger – toki jatkaa yhä, mutta Popedalla on Paten osalta kilsat täynnä:

– Arwo-vainaahan (vuonna 1986 kuollut Popedan kitaristi Arwo Mikkonen) sen sanoi: ”On häät tai hautajaiset, Popeda on keikalla!” Siitä on pidetty kiinni. Asian kanssa ei pelleillä. Mutta minun takkini on nyt tyhjä.

ELÄKEIKÄ 65 VUOTTA tuli Pate Mustajärvelle täyteen viime vuoden heinäkuussa.

Silloin hän IS:n haastattelussa toisaalta vitsaili ”eihän Mustanaamiokaan vanhene” -tyyliin Popeda-Paten sarjakuvamaisesta roolista, mutta vakavoitui myös miettimään suomalaisen miehen eliniänodotteen kasvamista ja päivittelemään oman nuoruutensa ”vanhojen miesten” kohtaloa.

– Äijät kuoli jumalauta pellolle viiskymppisinä! Tai tehtaissa rautapölyihin. Tai helvetinmoiseen röökinvetämiseen.

Vielä kesällä 2021 hän löysi esiintymiseen motivaation ja kehui kiertävien bändien työolosuhteiden parantuneen vuosikymmenten mittaan.

– Saan olla 45 Popeda-kesän jälkeen tyytyväinen, että olen ylipäänsä hengissä, Pate Mustajärvi sanoo.

– Olen oppinut arvostamaan esiintymistä ja sen fiilistä vuosien mittaan jopa enemmän. Ja olosuhteet keikoilla ovat parantuneet: on omat pukuhuoneet, joissa saa olla ihan rauhassa, jos haluaa. Ehkä tämän takia omakin asenne on muuttunut: enää ei tartte syljeskellä lattialle ja uhota.

Myös se oli solistille selvää, miksi Popeda ylipäänsä on olemassa:

– Minun ja Popedan tehtävä tässä maailmankaikkeudessa on soittaa suomenkielistä rokkia helvetin lujaa oikeilla soittimilla. Tällä saamme aikaan hurmoksen. Se ei muutu.

Tosin jo silloin hän muistutti, että esiintyjän työstä peräti 90 prosenttia on matkustamista ja odottelua.

JUURI TÄMÄ raskas puoli työstä saa nyt Mustajärvelle riittää. Hän on mielestään kiertänyt Suomen esiintymispaikkoja, reissannut ja odotellut lavalle kiipeämistä ja kotiin palaamista ihan kyllikseen.

Ja aikanaan, Mustajärven keikkailuun kuului tuon reissaamisen ja odottelun turruttamiseksi yletön alkoholinkäyttö. Eikä Pate mikään poikkeuksellinen läträäjä ollut, 1980-luvun suomalaisen rockelämään kuului viinanjuonti yhtä varmasti kuin sähkökitaran soittaminen. Silloin ei soiteltu lehtien toimituksiin, jos Pate Mustajärvi ilmestyi lavalle kännissä – uutinen olisi ollut, jos lavalla olisi nähty ylipäänsä joku vesiselvä suomirokkari.

Kymmenen viime vuoden ajan Pate Mustajärvi on kulkenut Popedankin keikoilla omalla autollaan, ei keikkabussissa.

– Olen mennyt paikalle puolitoista tuntia ennen keikan alkua. Se on just sopiva aika siihen, että jutut tippuvat vyötärön alapuolelle. Se on hauskaa, luodaan tunnelmaa – ”kohta jätkät lähtee” – ja sitten muuten lähtee, Pate kuvailee ja läsäyttää vasemman käden kämmeneensä oikean käden nyrkillään.

– Mutta on minulle hyvä, että hengaile siellä liikaa.

Eli tämä suojaa kohtuuttomalta alkoholin käyttämiseltä, liialta juomiselta?

– Juuri näin.

Pate Mustajärvi on Popedan jäsenistä vanhin.

PATE MUSTAJÄRVI on Popedan vanhin jäsen. Kitaristi Costello Hautamäki tuli mukaan 1982.

– Costello mahdollisti Popedan jatkon Arwon kuoltua. Olin onnistunut puhumaan hänet bändiin, vaikka muut siinä silloin epäröivät. Costi oli ja onhan hän vieläkin niin nuori, minua melkein kymmenen vuotta nuorempi.

On kuvaavaa, että 59-vuotiaan Hautamäen poika, Alex Hautamäki, 24, on soittanut Popedassa bassoa viime joulukuusta lähtien. Silloin yhtyeessä pitkään soittanut Jyrki Melartin, 68, erosi kesken kiertueen.

Muut Popedan jäsenet eivät ymmärtäneet Melartinin äkillistä eroa, eivätkä kaikki ymmärrä vieläkään.

Mustajärvi tahtoi toimia toisin. Hän kertoi päätöksestään muulle bändille ajoissa, jo viime keväänä. Vastaanotto oli kuulemma ”vaihteleva”.

– Osasta näki, että ne ajattelivat: ”Nyt se sai sen sanottua”, Pate kuvailee.

Eli solistin kyllästyminen keikkaelämään on ollut bändikaverien tiedossa.

Hän sanoo myös ymmärtävänsä yhtyeen soittajia ja muita työntekijöitä, joiden mielestä lopettaminen on typerää. Popedan keikkasuosio on edelleen vankkumaton. Bändi pääsee yhtenä Suomen suosituimmista esiintyjistä valitsemaan keikkansa maan parhaiden paikkojen joukosta: Helsingin entisessä Hartwall-areenassa ja Tampereen Nokia-areenassa bändi on jo esiintynyt, ensi kesän huipentumana on Ratina.

Mutta hän sanoo, ettei voi ripustautua Popeda-solistin mikrofonin jalkaan muiden takia, kun oma polte on hiipunut.

Sitä Mustajärvi ei myönnä, että loppuvuodesta 2020 päättäväisesti kiistetty hänen haastattelulausuntonsa ”Popedan lopettamisesta vuoden kuluttua” olisi ollut lipsautus ja lopettamispäätös olisi tehty jo paljon aikaisemmin.

Mutta tämän, useissa haastatteluissa vuosien mittaan sanomansa perustelun bändinsä jättämiselle Mustajärvi toistaa myös nyt:

– Pitää osata lopettaa ennen kuin joku muu tulee sanomaan, että lopeta ny perkele!

Ja mitä eläkeikäisen Mustajärven työtahtiin tulee, tänä vuonna hän on painanut hommia seuraavasti: keväällä oli 20 esiintymisen soolokiertue, kesällä 35 Popeda-keikkaa, syksyn soolokiertueeseen mahtui 14 esiintymistä, samoin Popedan syysrundille. Lisäksi hän markkinoinut viime keväänä julkaistua sanoituskirjaansa vierailuilla kirja- ja levykaupoissa.

Mustajärvi kertoi päätöksestään muulle bändille ajoissa, jo viime keväänä.

KOTITALO, jossa haastattelua tehdään, liittyy myös Popedaan. Samassa pihapiirissä sijaitsi yhtyeen ensimmäinen treenikämppä. Ja jos vielä pidemmälle ajassa mennään, tällä samassa tontilla sijaitsi myös pikkumökki, joka oli Pauli Mustajärven lapsuusvuosien koti.

– Yläkerran hetekalla nukkuivat isä ja äiti, alakerrassa nukkui mummi – ja me kuusi lasta, hän muistelee.

Rockyhtye oli Patelle ja sen toiselle perustajajäsenelle, vuonna 2002 kuolleelle basisti Ilari Ainialalle nuorten miesten innostunut harrastus, vaikka varsinkin Mustajärvi panosti myös päivätöihin. Hän työskenteli 1980-luvun alkuvuosiin saakka Lokomon Konepajalla.

Tämän ansiosta Popedaan iskettiin jo 1970-luvun lopulla duunaribändin leima.

– Vaikka minähän olin ainoa duunari, muut olivat käyneet kouluja, Mustajärvi naurahtaa nyt.

Tämä on tuonut Popedalle monenlaista yleisöä. Pate Mustajärveä ovat kuunnelleet ja arvostaneet niin haalareita kuin solmioitakin töissään käyttäneet. Viime vuosina yhtyeestä on kuoriutunut avarakatseisuuden airut, muun muassa seksuaalivähemmistöjen ja moninaisen suvaitsevaisuuden puolestapuhuja.

Tai ehkä tämä puoli on huomattu vasta viime vuosina, olihan jo yhtyeen ensilevyllä vuonna 1978 kappale Oodi Tom Robinsonille, ylistyslaulu avoimesti homoseksuaalisuudestaan puhuneelle punk-artistille.

– Meillä on ollut lavan taustakankaassa sateenkaarilippu, koska Popeda voi tehdä mitä tahansa.

Se on bändi kaikille.

Paitsi ei enää ensi kesän jälkeen Pate Mustajärvelle.