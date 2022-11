”Jos Helmi on onnellinen, se käy minulle”

Kun ensimmäiset otsikot Dannysta ja nuoresta ”mysteeriblondista” pamahtivat julki, Jani Loukasmäki matkusti vaimonsa kanssa tyttärensä Helmin ja artisti Dannyn luokse Raumalle. Nykyään äiti, isä ja iskelmälegenda ovat Helmin mukaan hyviä ystäviä.

Kun 21-vuotias Helmi Loukasmäki nousi marraskuun alussa suuren yleisön eteen Hämeenlinnan Verkatehtaan Vanaja-salissa, isä Jani Loukasmäki ei ollut uskoa silmiään.

– Olihan se outoa. Tuo sama tyyppi lauloi nuorempana imurin varteen, ja nyt se on suuren yleisön edessä. Helmi on ottanut isoja askelia lyhyessä ajassa, Jani sanoo.

Isä oli katsonut tyttärensä esiintymisiä videoilta pitkin syksyä. Nyt musiikkineuvos Ilkka ”Danny” Lipsanen oli pyytänyt Helmin vanhemmat paikan päälle seuraamaan, kun tytär esiintyi satojen ihmisten edessä Dannyn juhlakiertueella.

Sen jokaisessa konsertissa Helmillä on oma ohjelmanumero. Kun kiertue marraskuun loppupuolella pysähtyy Seinäjoella, suunnilleen koko Loukasmäen suku on yleisössä hurraamassa. Helmin lapsuudenkoti sijaitsee Etelä-Pohjanmaan Ilmajoella.

– Kaikki ovat tosi innoissaan, mummo varsinkin. Hän tuskin malttaa odottaa, Helmi kertoo.

Lapsena Helmi lauloi kuorossa, kävi muskarissa ja soitti viulua, pianoa, kitaraa sekä harmonikkaa. Silti laulajan ura ei ollut itsestäänselvyys.

Musiikilla oli tärkeä rooli jo Helmin lapsuudessa. Se yhdisti myös isää ja tytärtä.

Musiikin lisäksi kaksikon tuo yhteen huumorintaju ja samanlainen elokuvamaku. Molemmat ovat myös käsistään käteviä. Kun Helmi oli nuorempi, he nikkaroivat yhdessä paljon.

– Välillä oli aika villejäkin ideoita, mutta onneksi äiti pisti niille sitten stoppia. Ihan kaikkea ei päästy toteuttamaan, Helmi nauraa.

Kaksikko kuvailee välejään kaverillisiksi. Helmi kertoo olevansa läheinen kaikkien perheenjäseniensä sekä isovanhempiensa kanssa.

– Olen voinut aina puhua molempien vanhempien kanssa mistä vaan. Olemme tiivis perhe, joka pitää yhtä.

Helmin lapsuudenkodissa asui useita lemmikkejä.

Helmin mukaan Jani-isä on luotettava ja huolehtivainen. Kaksikon välit ovat kaverilliset. Helmin mukaan vanhempien kanssa voi keskustella kaikesta.

Perhettä sitovat yhteen paitsi ilon, myös surun hetket. Yksi suru Helmin lapsuudessa oli erityisen suuri.

Helmillä on kaksi nuorempaa veljeä, joista vanhempi kuoli, kun Helmi oli 5-vuotias. Perhe ei halua kertoa julkisesti kuolintapauksen yksityiskohdista. Sen Helmi sanoo, että rakkaan pikkuveljen muisto kulkee perheen mukana yhä päivittäin.

– Kun olin pieni, pikkuveljen kuva oli mukana matkoillakin. Veljen menettäminen on opettanut ja vahvistanut meitä perheenä, Helmi kertoo.

Kun Helmi vuonna 2020 aloitti kesätyöt Dannyn luona Raumalla, media kiinnostui nuoresta naisesta heti. Kiinnostuksen kohde itse yllättyi sen voimasta. Helmi kokee, että hän joutui julkisuuteen vahingossa.

– Kaikki lähti liikkeelle yhdestä paparazzikuvasta. Aluksi se oli aika pelottava maailma pieneltä paikkakunnalta kotoisin olevalle 19-vuotiaalle tytölle, joka oli juuri päässyt koulusta, hän kertaa.

Kun ensimmäiset otsikot Dannysta ja ”mysteeriblondista” julkaistiin, Helmin vanhemmat päättivät lähteä tapaamaan Dannya. He matkustivat tämän huvilalle Raumalle, missä Helmi oli kesätöissä, päästäkseen näkemään omin silmin, mistä oli oikein kyse.

Helmi Loukasmäen ja Dannyn tiet kohtasivat vuonna 2020.

Helmi pitää yhteyttä perheeseensä päivittäin. Isäinpäivänä Jani ja Helmi soittavat videopuhelun, sillä he eivät voi nähdä kasvotusten Dannyn kiertueen takia.

– Olimme olleet yhteydessä jo ennen tapaamista, joten se ei sinänsä jännittänyt. Keskustelimme lähinnä julkisuudesta ja yleisesti elämästä ja asioista. Tapaamisen tarkoituksena oli tutustua toisiimme, Jani kertoo.

Janin mukaan tyttären näkeminen lehtien kansissa tuntui aluksi kummalliselta. Otsikot eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet isän ja tyttären väleihin.

– Vaikka julkisuus piirtäisi Helmistä minkälaista kuvaa tahansa, tiedän, miten asiat oikeasti ovat.

Helmin mukaan julkisuudessa hänestä luotu kuva oli aluksi muiden ihmisten käsissä, eikä häneltä itseltään kysytty mielipidettä asioihin. Tämän myös isä allekirjoittaa.

– Nyt Helmin oikea luonne ja asiat alkavat tulla esille. Alun perin Helmiä ei edes kuunneltu, Jani toteaa.

Julkisuus on tuonut mukanaan myös paljon hyvää, Helmi ajattelee. Uhkaaviin tilanteisiin hän ei ole asemansa takia joutunut. Jani-isä muistuttaa varovaisuudesta, mutta tietää, ettei etukäteen murehtiminen auta.

– Aluksi tuntui ahdistavalta, että kaupungilla seurattiin ja kuvattiin tai kaupassa kuiskittiin. Olen kuitenkin oppinut tietynlaisen asenteen, jonka ansiosta en haavoitu niin helposti. Tiedän itse mikä on totuus, ja minulla on hyvä tukiverkosto, Helmi kuvailee.

Musiikin lisäksi Helmillä on myös muita unelmia. Tulevaisuuden suunnitelmissa on hakeutua opiskelemaan. Koronapandemia opetti nuorelle artistille kuinka epävarma musiikkiala voi olla.

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen Helmin vanhemmat ja Danny ovat tavanneet useita kertoja. Danny ja Helmi ovat vierailleet myös monesti Ilmajoella.

Helmin mukaan äidistä, isästä ja Dannysta on tullut ystäviä.

– He tulevat hyvin juttuun, ja heidän välillä vallitsee keskinäinen kunnioitus. Äiti ja iskä ovat koko ajan tienneet, missä mennään ja on ollut tärkeää, että keskustelemme avoimesti, Helmi kuvailee.

– Danny on huumorintajuinen herrasmies ja mielenkiintoinen tarinankertoja, Jani lisää.

Helmi kertoo ymmärtävänsä, että edelleen samassa osoitteessa asuvan kaksikon välinen ikäero herättää keskustelua. Helmin vanhemmille asia ei kuitenkaan ole ollut ongelma.

– Totta kai se [ikäero] on erikoinen juttu, mutta tärkeintä minulle on Helmin onnellisuus. Minulle on ihan sama, kenen kanssa Helmi viihtyy. Jos hän on onnellinen, se käy silloin minulle, Jani toteaa.

Helmi kuvailee lapsuuttaan turvalliseksi ja onnelliseksi.

Kaikki eivät ole olleet yhtä ymmärtäväisiä.

Helmi kertoo, että osa lukioaikaisista ystävistä on kääntänyt hänelle selkänsä julkisuuden myötä. Janin mukaan myös muutamat sukulaiset ovat tehneet omat johtopäätöksensä Helmistä ja Dannysta lööppien perusteella.

– Muutamat sukulaiset, joita olen lapsuudesta saakka pitänyt läheisinä ja tärkeinä, ovat näyttäneet todellisen luonteensa. Totta kai siinä hetkessä se on harmittanut, mutta siitä on päästy yli ja nyt he ovat minulle menneisyyttä, Helmi sanoo.

Muiden mielipiteet eivät ole vaikuttaneet Janin kantaan asiassa.

– En lähtisi muiden ajatuksiin mukaan. Tiedän Helmin ajatukset, ja seison niiden takana, vaikka kaikki muut lähtisivät.

Molempien mukaan ikäeron spekulointi julkisuudessa on tuntunut ajoittain jopa kohtuuttomalta. Asian käsittelemisessä on auttanut Helmin mukaan vankka tukiverkosto.

– Danny on hyvä ihminen, ja minä olen hyvä ihminen, emmekä ole tehneet mitään pahaa kellekään tai toisillemme missään vaiheessa. Päinvastoin kaikkea hyvää. En voisi toivoa parempaa ihmistä, jonka kanssa viettää aikaa kuin Danny, Helmi kuvailee.

Helmin syksy on ollut työntäyteinen. Nuori artisti on kiertänyt mukana Dannyn juhlakiertueella koko syksyn ajan. Oman ohjelmanumeronsa lisäksi Helmin vastuulla ovat olleet monet muut kiertueeseen liittyvät seikat. Kun kiertueen työryhmä matkustaa kaupunkien välillä, Helmi on usein auton ratissa.

Dannyn 80-vuotissyntymäpäivää juhlittiin Helsingin Kaivohuoneella syyskuussa.

Kiireinen keikkasyksy on siirtänyt Helmin omia musiikkiin liittyviä suunnitelmia. Tämän hetken tavoite on, että uutta musiikkia julkaistaan vasta kiertueen jälkeen.

– Aloittelijalle on aika iso juttu, että pääsee ekoina keikkoina kiertämään Suomen parhaat konserttisalit. Meillä on hyvä bändi ja työryhmä kiertueella, kaikki tukevat ja kannustavat toisiaan. Parempaa työryhmää en voisi toivoa.

Yhteisen kiertueen lisäksi Helmillä ja Dannylla on myös yhteinen koti. Tänä syksynä se vaihtui Kirkkonummelta Espooseen.

Helmin mukaan Espoo on osoittautunut hyväksi asuinpaikaksi. Uudessa kodissa juhlittiin tällä viikolla isäinpäivää jo etukäteen, sillä virallisena juhlapäivänä Helmi on jälleen kiertueella Dannyn kanssa.

Vaikka Espoo tuntuu tällä hetkellä kodilta, Helmi ei tiedä, mihin elämä tulevaisuudessa häntä kuljettaa.

– On muistettava, että Danny on 80- ja minä 20-vuotias. Olemme aika eri pisteissä elämää. Olemme kohdanneet, ja olemme kiitollisia siitä ajasta, mitä meillä on yhdessä.

Janin mukaan Helmi, jota suuri yleisö ei tunne, on hyväntahtoinen ja kiltti. Janin mukaan tytär kuunteli nuorempana Elvistä ja oli kiinnostunut muun muassa sotahistoriasta. – Olen aina ollut sellainen pieni mummo nuoren ihmisen kropassa. Olen tykännyt kaikista vanhoista asioista, Helmi toteaa.