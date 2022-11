Näin suosikkiohjelman Maajussit tienasivat ennen tosi-tv-tähteyttään: hän on tulokuningas

Maajussille morsian -ohjelman tähdillä on isot tuloerot.

Suositun Maajussille morsian -ohjelman maajussit ovat hurmanneet tv-katsojat tänäkin vuonna. Tänä syksynä ohjelman 15. tuotantokaudella rakkautta televisiossa etsivät Anna-Reetta, 30, Victoria, 31, Joonas, 23 ja Arho, 28.

Osallistujat olivat tällä kertaa poikkeuksellisen nuoria, mutta he kaikki pyörittävät omaa tilaansa.

Vuonna 2021 eniten maajusseista tienasi Joona, joka sai 65 399 euroa ansiotuloja. Vähiten sai Victoria, jonka verotettavat tulot olivat viime vuonna 10 321 euroa.

Rauman lähellä Laitilassa asuvan Victorian tilipussiin kertyi viime vuonna ansiotuloja 10 321 euroa.

Vuonna 2020 puolestaan Victoria sai ansiotuloja 648 euroa. Veronpalautuksia hän sai 760 euroa.

Victoria kasvattaa kesäkukkia ja pyörittää kesäisin puutarhamyymälää. Tilaan kuuluu seitsemän kasvihuonetta, joissa kasvatetaan useaa eri lajiketta kesän myyntiin. Tilan vuoteen sisältyy myös hiljaisempaa aikaa, mutta sesonkina emännällä riittää tekemistä.

Maajussien lopulliset valinnat paljastettiin tv:ssä maanantaina. Victorialla oli tunteita kahta puolisoehdokasta, Aleksia ja Victoria, kohtaa, mutta hän valitsi lopulta Victorin.

Victoria valitsi puolisoehdokkaista Victorin.

Voltin kylässä kasvinviljelytilaa pyörittävä Joonas sai viime vuonna ansiotuloja 23 806 euroa ja pääomatuloja 41 593 euroa. Yhteensä hän tienasi 65 399 euroa.

Vuonna 2020 Joonas sai ansiotuloja 10 434 euroa ja pääomatuloja 59 818 euroa. Mätkyjä joutui pulittamaan 5 283 euroa.

Joonaksen Seinäjoen lähellä sijaitsevalla kasvinviljelytilalla kasvatetaan muun muassa sokerijuurikasta ja tärkkelysperunaa. Viljelysten lisäksi tilan toimintaan kuuluu metsänhoito ja koneurakointi. Nuoresta iästä huolimatta Joonas on ollut tilan isäntä jo pidemmän aikaa ja kehittää tilaa innolla. Hänellä on käynnissä myös agrologin opinnot.

Joonaksen osalta ohjelman lopputulos oli selvä jo varhaisessa vaiheessa. Joonas ihastui Lindaan jo kirjeiden perusteella ja tunne vahvistui Naantalin ryhmätreffeillä niin, että farmiviikolla pari päätyi yhteen jo ennen ohjelman loppua.

Joonaksen ja Lindan tunteet kasvoivat nopeasti.

Tuore sukutilan isänsä Arho sai tilipussiinsa vuonna 2021 ansiotuloja 24 384 euroa.

Vuonna 2020 puolestaan Arho sai 6 424 euroa ansiotuloja. Veronpalautuksia hän sai 150 euroa.

Rantasalmella Arhon tilalla elää 50-päinen lypsy- ja nuorkarja, minkä lisäksi toimintaan kuuluu metsänhoitoa. Arhosta tuli viime vuoden kesällä isäntä sukutilalle, jonka toiminnassa on muita perheenjäseniä mukana. Maatilan isännyys ei suinkaan ole aina ollut selkeä päämäärä, vaan Arho on opiskellut muun muassa biotieteitä. Maatilan elämä oli kuitenkin lopulta se omimmalta tuntuva asia.

Arho tiesi jo yksilötreffeillä valitsevansa morsianehdokkaidensa joukosta Karoliinan, ja hempeilyä olikin treffeillä heti ilmassa.

Arho ja Karoliina löysivät ohjelmassa toisensa.

KIVIAPAJALLA asuva yhden lapsen äiti Anna-Reetta sai viime vuonna ansiotuloja 14 611 euroa.

Vuonna 2020 puolestaan tilipussiin kertyi 8 557 euroa ansiotuloja. Veronpalautuksia hän sai 327 euroa.

Anna-Reetan lypsykarjatila sijaitsee Savonlinnan lähellä Kiviapajalla. Tilaan kuuluu lypsy- ja nuorkarjan lisäksi metsää ja vuokramökkejä. Sukupolvenvaihdos on kohta tulossa tilalle ja tuleva emäntä on nyt isäntää vailla. Tila ei suinkaan jää paikoilleen pyörimään uuden emännän käsissä vaan tulevaisuudelle on paljon suunnitelmia. Omin sanoin päätökset tehdään jalat maassa ja järki päässä.

Anna-Reetta löysi luonnonlapseksi nimeämästään Kalevista paljon samankaltaisuutta ja valitsi lopulta Kalevin, joka kertoi olevansa hyvin helpottunut.