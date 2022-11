Näin Maajussille morsian -pareille kävi, kun kamerat sammuivat – Victorian rakkauden kesä huipentuu Balin-lomaan

Juontaja Vappu Pimiä hämmästyy olevansa ainutlaatuisen tilanteen edessä kuullessaan maajussien tuoreet kuulumiset.

MAAJUSSILLE MORSIAN -ohjelmassa oltiin ratkaisun hetkien äärellä, kun maanantai-illan jaksossa Victoria, Anna-Reetta, Joonas ja Arho kertoivat tunteistaan morsian- ja sulhasehdokkaille. Jaksossa Joonas valitsi Lindan, Anna-Reetta Kalevin, Victoria Victorin ja Arho Karoliinan.

Kesän lopulla maajussit palasivat vielä kerran Naantaliin, missä he tapasivat ensi kertaa puolisonsa. Juontaja Vappu Pimiän johdolla maajussit kertovat MTV3-kanavalla 14. marraskuuta esitettävässä jaksossa, miten heillä on mennyt kuvausten jälkeen. Jakso on jo nyt nähtävissä MTV Katsomossa.

Pimiä hämmästelee olevansa ainutlaatuisen tilanteen edessä. Kyseessä on ensimmäinen Pimiän juontama tuotantokausi, jolla kaikki maajussit löysivät puolison ohjelmasta.

Lypsykarjatilan emäntä Anna-Reetta, 30, muistelee ensimmäisiä treffejään Kalevin kanssa. Hän kertoo, että mies oli vaitonainen, eikä päästänyt heti lähelleen.

– Kun Kalevi päästi muurin taakse, niin olihan se hyvinkin selkeä. Kyllä hän on sellainen kultakimpale, että hohhoi, Anna-Reetta kertoo.

Anna-Reetta löysi Kalevista elämänkumppanin rinnalleen.

Nyt pariskunta muistelee yhteiselonsa alkutaivalta onnellisena. Aluksi molemmista tuntui, onko se tottakaan.

– Anna-Reetan kanssa kun on, niin olo on harvinaisen hyvä. Saa olla oma itsensä ja rento. Kyllä täytyy sanoa, että tunteet ovat aika lailla vahvat Anna-Reettaa kohtaan näin kesän jäljiltä, Kalevi muotoilee.

Ohjelmassa pariskunta nähdään poimimassa puusta pudonneita omenoita, joita he tarjoilevat Anna-Reetan suomenhevosille. Omenanpoiminnan lomassa Anna-Reetta paljastaa tunteensa Kalevia kohtaan ja kertoo lähteneensä etsimään ohjelmasta elämänkumppania.

– Kyllä miusta tuntuu, että se tässä vierellä istuu. Saatiin, mitä lähdettiin hakemaan, hän sanoo.

– Ja se riittää meille, Kalevi myötäilee.

Victoria ja Victor ovat pitäneet yhtä kesän yli. Seuraavaksi he suunnittelevat yhteistä lomamatkaa.

Laitilassa asuvaan Victoriaan, 31, sulhasehdokkaista vaikutuksen teki Victor. Myös Aleksin kanssa oli orastavaa ihastusta ilmassa, mutta Victorian valinta oli selkeä, sillä Victor sai sukat pyörimään jaloissa.

Kesän aikana Victor on viettänyt paljon aikaa Victorian tilalla. Jaksossa he siivoavat kuihtuneita kukkia Victorian puutarhamyymälässä ja kävelevät käsikkäin lounaalle.

– Hän on ollut reippaampi tässä, että hän on käynyt useammin täällä. Olen kerran käynyt tuolla Maarianhaminassa, Victoria kertoo nauraen.

Lähikuukausien suunnitelmatkin ovat selvillä: pariskunta on lähdössä lomailemaan Balille.

– Se on aika vaikea kysymys, että mitä onnellisuus sitten lopulta on, mutta hyvältä tuntuu mun mielestä, Victor sanoo.

– Kuin myös. Tässä ei ole mitään ylimääräistä hässäkkää, kaikki on niin helppoa ja luontevaa. Kyllä voin sanoa, että olen ihan onnellinen, Victoria kertoo.

Arho löysi ohjelmasta rinnalleen Karoliinan.

Rantasalmelainen Arho, 28, ihastui nopeasti Karoliinaan.

– Karoliina oli ollut alusta asti selkeä suosikki, Arho kertoo.

Farmiviikolla Karoliina oli kuitenkin jo alkanut luopua toivosta, sillä hän ei ollut kokenut Arhon kiinnittäneen häneen huomiota. Arho kertoo, että tunteistaan huolimatta hän halusi olla tasapuolinen kaikkia naisia kohtaan.

Treffeillä kaksikon tunteet kävivät selviksi ja pari on viettänyt yhteiseloa viime kuukaudet Arhon maatilalla.

– Onhan tämä mullistanut mun elämän perin pohjin. Tuntuu ihan hullulta, että on löytänyt tuommoisen ihmisen, ja sitten tämä ympäristö, että saa täällä maaseudulla viettää aikaa, Karoliina kuvailee.

Pariskunta kertoo kuulumisiaan pidellen toisiaan käsistä kiinni kameran edessä.

– Tämän kanssa haluaa jakaa elämän, Arho sanoo ja katsoo Karoliinaa rakastuneesti.

– Kyllä, siltä tuntuu, Karoliina myöntää.

Joonas iski silmänsä heti Lindaan, ja ratkaisu oli selvä jo ennen farmiviikon päättymistä.

Kasvinviljelytilaa Etelä-Pohjanmaalla isännöivä Joonas, 23, iski silmänsä heti yhteen morsianehdokkaaseen. Naisista Linda oli se, joka sai miehen sykkeen nousemaan jo ensitapaamisella.

Farmiviikon treffien jälkeen ihastus oli jo täysin selvää ja sen huomasivat myös farmiviikolla mukana olleet Sussi ja Sofia. Tilanne ratkesi lopulta, kun Joonas kertoi tunteistaan avoimesti pöydän ääressä.

– Valinta on sillä lailla selkeä, että Linda on kyllä vienyt mun sydämen, Joonas kertoi naisille.

Pariskunta on viettänyt kesää yhdessä, ja Joonas paljastaa, että Lindan hevosille katseltiin paikkaa tilalta heti farmiviikon päätyttyä.

– Aina kun me tavataan, on aika perusarkista. Oot ollut paljon töissä, kun oon ollut siellä päin, mutta siinä välissä ollaan lenkitetty koiria ja nähty vähän ihmisiä, Joonas sanoo Linda kainalossaan.

Tutustumisen aikana Lindan tunteet ovat kehittyneet ihastumista vahvemmiksi.

– Ehkä jopa voisin sanoa, että olen ehkä vähän rakastumassa, Linda paljastaa.

Joonas kertoo parin tutustuvan toisiinsa rauhassa ja etenevän pikku hiljaa.

– Totta kai toivoi, että näin hyvin kävisi, mutta uskaltiko siihen ihan luottaa. Edelleen on uskomatonta, kuinka hyvin kävi sitten. En voisi parempaa toivoa, mies sanoo.

Kauden avausjaksossa esitellyistä kahdeksasta maajussista peräti seitsemän löysi ohjelmaan lähetettyjen kirjeiden kautta elämänkumppanin. Onnistumisprosentti on näin ollen 87,5.

– Maajussille morsian ohjelman 15. kausi on ollut ohjelman historian kaikkien aikojen onnistunein, kertoo ohjelman vastaava tuottaja Marjukka Laurila MTV:lta.

– Amorin nuolet ovat osuneet ohjelmassa esitellyistä maajusseista jopa seitsemään kahdeksasta. Sarjassa emme päässeet seuraamaan Elinan, Matin ja Marian matkaa kirjeitä pidemmälle, mutta myös heillä rakkaus roihahti ja iloksemme jatkuu yhä ohjelman ulkopuolellakin, Laurila sanoo.

Maajussille morsian MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla maanantaina kello 20.