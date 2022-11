Jaajo Linnonmaan lapsi kadotti isänsä avaimet kinkkiseen paikkaan – julkaisi humoristisen kuvan lopputuloksesta

Jaajo Linnonmaa pyytää Instagram-profiilissaan apua tilanteeseen.

Jaajo Linnonmaa on kertonut useaan otteeseen radiossa ja sosiaalisessa mediassa hänen lastensa kommelluksista.

Radiojuontaja Jaajo Linnonmaa on puhunut usein avoimesti lapsiarjestaan ja sen tuomista kommelluksista.

Linnonmaalla on vaimonsa kanssa neljä lasta. Juontaja on julkaissut lapsiin liittyvän hupaisan kuvan Instagram-profiilissaan. Hän on joutunut yllättävän haasteen eteen.

– ”Isin avaimet on laitettu postilaatikkoon?” Tärkeintä, että nyt tiedetään, missä ne on. Ideoita? Linnonmaa kysyy kuvatekstissä.

Kuvassa näkyy lapsen käsi, joka kurottaa seinässä näkyvään reikään. Mitä ilmeisimmin yksi Linnonmaan lapsista on pudottanut juontajan avaimet reikään, ja ne ovat tippuneet seinän sisään.

Linnonmaan seuraajat ovat ilmaisseet hersyvät reaktionsa kommenttikenttään. Kommenteissa tilannetta nauruhymiöin ihmettelee muun muassa Linnonmaan juontajakollega Anni Hautala.

Omat ratkaisunsa ovat ehdottaneet juontaja Ile Uusivuori ja julkkiskokki Harri Syrjänen.

– Toinen reikä alas listan viereen? Uusivuori ehdottaa.

– Se selvii sorkkaraudalla, nauraa Syrjänen.

– Aika ilmeisesti aloittaa se keittiöremontti väliseinistä, eräs kommentoija toteaa.

Linnonmaa vastaa, ettei kyse valitettavasti ole keittiöstä.

– Tämä on valitettavasti makuuhuoneen seinä, Linnonmaa nauraa.

– No aloitat keittiörempan makuuhuoneesta, toinen kommentoija ehdottaa vitsaillen.

Linnonmaa on tuttu erityisesti Radio Suomipopin Aamulypsystä, jota hän on juontanut eri kollegoiden kanssa jo lukuisten vuosien ajan.

Elokuussa radiokanava tiedotti, että ohjelman juontajaryhmään tulee muutoksia.

Juontaja Juuso Mäkilähde liittyi Aamulypsyn jengiin ja aloitti juontamaan ohjelman perjantailähetyksiä Janni Hussin ja Tuukka Ritokosken kanssa.

Linnonmaa jättäytyi aiemmin syksyllä Suomipopin suosikkiohjelma Aamulypsyn perjantailähetyksistä, jotta ehtisi olemaan enemmän perheensä kanssa.

Linnonmaa puolestaan jättäytyi perjantain lähetyksistä pois perhesyiden vuoksi.

– Tämän myötä Jaajolle vapautuu toivottua aikaa kaikista tärkeimpään, lapsiperhearjen pyörittämiseen, Suomipop tiedotti.

Linnonmaa piti isyysvapaata alkuvuodesta kolmen kuukauden ajan ja palasi Aamulypsyyn huhtikuussa. Neljän lapsen isä sanoi haluavansa viettää enemmän aikaa lastensa kanssa.

– Rakastan aamuradiota, mutta nyt mulle tuli fiilis, että on oikea aika olla vielä enemmän perheen kanssa. Varsinkin, kun lapset ovat pieniä ja kasvavat niin vauhdilla, Linnonmaa kertoi jo vuosi sitten marraskuussa.