AL: Janne Katajalla on kaksi lelukauppaa alle kilometrin päässä toisistaan – "En tiedä, onko tässä mitään järkeä"

Juontajana ja näyttelijänä tunnettu Janne Kataja on myös lelukauppias.

Janne Kataja kuvailee Aamulehden haastattelussa lelukauppabisneksen olevan haastavaa, sillä hittileluja on vaikea ennustaa.

Juontaja Janne Kataja on avannut toisen lelukauppansa Tampereen Stockmann-tavaratalon yhteyteen, kertoo Aamulehti. Erikoisen lelukaupan avajaisista tekee se, että Katajan aiempi lelukauppa sijaitsee myöskin Hämeenkadulla. Hänellä on siis kaksi lelukauppaa samalla kadulla alle kilometrin päässä toisistaan.

– Nyt on myymälä Hämeenkadun molemmissa päissä. En tiedä onko tässä mitään järkeä, mutta harvoin olen asioita tehnyt järjellä, Janne Kataja sanoo Aamulehdelle.

Ensimmäisen lelukauppansa Kataja perusti Riihimäelle muutama vuosi sitten.

Pienen Lelukaupan takana on Katajan ja näyttelijäystävä Aku Hirviniemen yhteinen tuotantoyhtiö Hihhihhii. Kataja on aiemmin kertonut Taloussanomille yhtiön ydinbisneksen muodostuvan elämyspalveluista, jollaiseksi hän laskee myös lelukaupan.

– Lelukaupan ei tarvitse olla vain kauppa, jossa myydään leluja. Siitä voi tehdä kokonaisvaltaisen elämyksen samalla tavalla kuin hyvin kerrotusta tarinasta tai elokuvasta, Kataja sanoi Taloussanomille 2021.

Aamulehdelle Kataja sanoo lelubisneksen olevan haastavaa, sillä on hyvin vaikea ennustaa, mikä lelu muodostuu lasten keskuudessa hitiksi. Kataja sanookin lehdelle, että hän luottaa tyttäriensä apuun leluja valikoidessaan.

– Vaikka he ovat nyt jo 12- ja 14-vuotiaita, heille on jäänyt päälle lelukauppiaan tyttärien rooli. He vinkkailevat, mikä tuntuu olevan esimerkiksi -09-syntyneiden keskuudessa kova juttu, Kataja sanoo Aamulehdelle.

Juontaja on paljastanut Taloussanomien haastattelussa, että lelut ovat kiehtoneet Katajaa aina. Lapsena hän kolusi niitä loputtomiin. Aikuisiällä hän on kiertänyt niitä ulkomaita myöten.

Kataja nimeää yhden ylitse muiden: Toys’R’Usin lelukauppa New Yorkin Times Squarella. Se teki häneen lähtemättömän vaikutuksen.

Katajan ei ollut alun perin tarkoitus edes käydä siellä. Hän oli alta kahdenkymmenen ja reissussa kavereidensa kanssa. Sitten hän vain sattumalta eksyi yhteen maailman ikonisimmista lelukaupoista.

– Siellä minulle kirkastui, että tällainen Suomeenkin pitäisi saada. Aloin elätellä haavetta omasta lelukaupasta, Kataja sanoi.