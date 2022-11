Lapsitähtenä julkisuuteen ponnahtaneen Aaron Carterin elämää varjostivat päihderiippuvuus ja rahaongelmat.

Poplaulajana ja räppärinä tunnettu Aaron Carter löydettiin eilen lauantaina kuolleena. Hän oli 34-vuotias. Amerikkalaissivusto TMZ:n mukaan Carter oli löytynyt elottomana kotinsa kylpyammeesta ja poliisi tutkii tähden kuolemaa.

– Carterin perheelle on ilmoitettu ja he lentävät Los Angelesiin. Aaron teki kovasti töitä päästäkseen irti riippuvuudesta, ollakseen hyvä isä ja korjatakseen välit perheeseensä, tähden edustaja sanoi lauantaina.

Lue lisää: Media: Laulaja Aaron Carter on kuollut 34-vuotiaana

Amerikkalaismedioiden mukaan Carterin kuolema on tullut suurena järkytyksenä hänen faneilleen ja läheisilleen, sillä Carter oli vielä perjantaina julkaissut innoissaan videoita TikTokissa ja Instagramissa. Carter vaikutti viimeisinä viikkoinaan voivan paremmin kuin aikoihin.

Aaron Cater kuvattuna isoveljensä Nick Carterin kanssa vuonna 2001. Nuorempana Carter kiersi keikkalavoja isoveljensä Backstreet Boys -yhtyeen kanssa.

Carter puhui julkisuudessa avoimesti päihdeongelmastaan, mielenterveysongelmistaan ja syömishäiriöstään. People-lehden mukaan laulaja oli kuitenkin tehnyt kovasti töitä saadakseen elämänsä takaisin raiteilleen poikansa syntymän jälkeen.

Carterista tuli isä marraskuussa 2021, kun hänen tyttöystävänsä Melanie Martin synnytti poikavauvan. Pienokainen sai nimekseen Princeton Lyrik Carter ja perheestä pitkään haaveillut Carter kertoi haastatteluissa olevansa ikionnellinen.

Syyskuussa 2022 Carter kertoi aloittaneensa kuukauden kestävän vieroitushoidon, päästäkseen eroon kannabiksesta ja pysyäkseen kuivilla.

Carter sanoi The Sunille antamassaan haastattelussa, että hänellä ja hänen kihlatullaan Melanie Martinilla on ollut runsaasti ongelmia lapsen syntymän jälkeen. Carter menetti poikansa huoltajuuden ja sanoi tekevänsä kaikkensa korjatakseen tilanteen.

– En ole repsahtanut tai mitään sellaista. Riski on kuitenkin suuri ja haluan poikani takaisin, Carter kertoi ja sanoi käyvänsä terapiassa.

– Isyys on uutta minulle, mutta vanhemmuus on ollut todella hauskaa ja jännittävää. Isyys on aivan uusi luku elämässäni ja kaikki on ollut uskomattoman hienoa, Carter intoili.

Aaron Carter ja Melanie Martin erosivat pian Princeton-pojan syntymän jälkeen. Pari yritti kuitenkin lehtitietojen mukaan korjata välinsä.

People-lehti kertoo, että Carter puhui lokakuun lopulla Twitterissä haaveilevansa uudesta kodista ja tavallisesta perhe-elämästä.

29. lokakuuta Carter kertoi Twitterissä myyvänsä Kalifornian-kotinsa aloittaakseen "uuden luvun" elämässään.

– Olen valmis uuteen lukuun uudessa kodissa, johon rakennan kauniin elämän perheelleni, Carter kirjoitti.

TMZ kertoo, että someaan aktiviisesti päivittänyt Carter säikäytti faninsa 25. lokakuuta Instagramissa pitämässään livelähetyksessä. TMZ:n mukaan Carter vastaili livessä fanien kysymyksiin ja kertoi kuulumisiaan. Fanit säikähtivät toden teolla, kun laulajan ruutu pimeni yhtäkkiä. TMZ kertoo, että monet soittivat tuolloin hätänumeroon, koska pelkäsivät Carterin saaneen yliannostuksen.

Poliisin kuvaillaan käyneen Carterin kotona ja löytäneen laulajan nukkumasta. TMZ:n mukaan Kalifornian-kodista ei löytynyt huumausaineita.

Viihdesivusto kertoo, että poliisi pysäytti katumaasturillaan kurvailleen Carterin tiistaina 1. marraskuuta, vain muutama päivä ennen kuolemaansa. TMZ kuvailee, että hätäkeskus sai soiton kuskista, jolla oli vaikeuksia pysyä kaistalla.

Poliisi pysäytti Carterin, joka läpäisi rattijuopumuksesta epäillyille teetettävät testit.

– Kun toimit oikein, et joudu ongelmiin, Carter kommentoi tilannetta myöhemmin Instagramissaan.

Carterin viimeiseksi Instagram-päivityksestä jäi perjantaina 4. marraskuuta julkaistu maistiainen hänen ja muusikko Mic Garcian kanssa tehdyn Lately-kappaleen musiikkivideosta.

Aaron Carter ponnahti julkisuuteen 90-luvulla isoveljensä, Backstreet Boys -laulaja Nick Carterin vanavedessä. 9-vuotiaana esikoislevynsä julkaisseesta Carterista tuli lapsitähti ja myöhemmin teini-idoli.

Aaron Carter ponnahti julkisuuteen pellavapäisenä pikkupoikana. Carterin ensimmäiset levyt olivat jättihittejä, mutta suosio hiipui aikuisiällä.

Nuoren laulajan elämä alkoi kuitenkin suistua raiteiltaan, kun suosio hiipui. Carter kertoi Entertainment Tonightin haastattelussa 2019 jääneensä pahaan lääkekoukkuun sen jälkeen kun hän oli murtanut leukansa tappelussa.

– Show’n on jatkuttava. Tarvitsin lääkkeitä, että pystyin edes laulamaan, Carter sanoi Entertainment Tonightille.

Carter muisteli havahtuneensa itsekin tilanteeseen vuonna 2017, kun hänestä otetut kuvat levisivät laajasti julkisuudessa. Kuvista huomasi, että laulaja oli laihtunut rajusti.

– Ihmiset ajattelivat, että voi luoja, hänellä on aids, hän on narkkari. Silloin ymmärsin, että minun on saatava itseni kuntoon tai kuolen.

Aaron Carter kertoi kärsivänsä dissosiatiivisesta identiteettihäiriöstä, skitsofreniasta, akuutista ahdistuksesta ja maanisdepressiivisyydestä.

Tähti rypi pitkään myös rahaongelmissa. Vuonna 2013 Carter todettiin varattomaksi ja häneltä karhuttiin maksamattomia veroja yli 3 miljoonan euron edestä.

Vanhemmat ja manageri hoitivat Carterin raha-asioita, kun hän oli uransa huipulla. Carter tilitti amerikkalaismedialle uskovansa, että häneltä pimitettiin rahaa ja osa tienatuista miljoonista katosi mystisesti.

– Vanhempani eivät hoitaneet asioita hyvin. Minulla oli vain vajaa 2 miljoonaa euroa, kun täytin 18 vuotta. Tililläni olisi pitänyt olla 20 miljoonaa euroa, Carter sanoi.

Aaron Carter ja laulaja-näyttelijä Hilary Duff kuvattuna 2003. He seurustelivat teineinä useamman vuoden ajan. – Olen niin pahoillani, että elämä oli sinulle niin ankara ja että jouduit kamppailemaan ongelmiesi kanssa koko maailman edessä, Duff kirjoitti julkaisemassaan muistokirjoituksessa.

Aaron Carter oli otsikoissa myös riitaisten perhesuhteidensa takia. Vuonna 2019 isoveli Nick kertoi hakeneensa pikkuveljelleen lähestymiskieltoa yhdessä siskonsa Angelan kanssa.

– Pitkän harkinnan jälkeen siskoni Angela ja minä joudumme valitettavasti ilmoittamaan, että meidän täytyi hakea lähestymiskieltoa veljeämme Aaronia kohtaan, Nick kertoi.

Aaron Carterin välit Nick-veljeen ja siskoon Angelaan olivat mutkikkaat. Carterin isosisko Leslie kuoli vuonna 2012 yliannostukseen.

– Aaronin käytös on ollut yhä huolestuttavampaa, ja viime aikoina hän on tunnustanut, että hän on aikeissa tappaa vaimoni ja syntymättömän lapseni, joten meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin tehdä kaikkemme suojellaksemme perhettämme.

Aaron Carter myönsi lähestymiskiellon mutta kielsi syytökset tappouhkauksista.

– En halua vahingoittaa ketään, varsinkaan perhettäni, hän sanoi BBC:n mukaan.

– Hyvää loppuelämää, Nick Carter. Tämä oli tässä, Carter julisti.