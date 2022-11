Siivoustähti Auri Kananen nousi otsikoihin Britanniassa

BBC esittelee sivuillaan suomalaisen TikTok-tähden Auri Kanasen.

Tamperelainen siivousguru Auri Kananen on kerännyt runsaasti huomiota Britanniassa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo sivuillaan suomalaisesta TikTok-sensaatiosta Auri Kanasesta, joka siivoaa ihmisten koteja ilmaiseksi.

BBC on julkaissut sivuillaan siivouskuningattaren videohaastattelun, jossa Kananen kertoo itsestään ja siitä, miten hän innostui siivoamisesta.

BBC kuvailee Kanasen olevan ammattisiivooja, joka saa nyt yhteydenottoja ympäri maailmaa somesuosionsa ansiosta. Kanasen kerrotaan vierailleen myös Britanniassa näyttämässä siivoustaitojaan.

– Mitä törkyisempi sen parempi! Rakastan siivoamista ja voin samalla auttaa ihmisiä, Kananen sanoo BBC:lle.

Myös brittilehti Metro on haastatellut Kanasta ja kertoo tamperelaisnaisen luopuneen päivätyöstään auttaakseen muita.

Tarina ihmisiä auttavasta suomalaisesta TikTok-tähdestä on herättänyt kiinnostusta myös somessa.

– Tämä on muistutus siitä, että myös hyviä asioita tapahtuu, Twitterissä ihastellaan.

– Ihan hullua, Aurilla on hyvä sydän, kommenteissa kirjoitetaan.

Auri Kananen ponnahti julkisuuteen TikTok-videoillaan, joissa hän siivoaa törkyisiä koteja.

Tamperelainen Auri Kananen tunnetaan sosiaalisen median siivousvideoistaan. Hän siivoaa muiden koteja ilmaiseksi ja saapuu silloin, kun autettavan omat voimat eivät riitä kodin siistimiseen.

Siivouskuningattaren englanninkielisiä videoita on katsottu pelkästään hänen omissa sosiaalisen median kanavissaan yli kaksi miljardia kertaa.

Kanasella onkin laaja kansainvälinen yleisö.

– Olen halunnut näyttää koko maailmalle, kuinka helppoa ja kivaa siivoaminen on, Kananen on kertonut IS:lle.

– On ollut myös tärkeää näyttää, että tällaisiakin koteja on olemassa ja niitä on mahdollista siivota. Videot tuovat esiin myös sen, miltä esimerkiksi masennus voi näyttää.

