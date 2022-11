Tänään tv:ssä: Uhrilampaat-julisteeseen on kätketty hyytävä yksityiskohta, jonka vain tarkkasilmäisimmät huomaavat

Hannibal Lecter ilmestyy televisioihin Nelosen myöhäisillassa.

Uhrilampaat julkaistiin vuonna 1991 Jodie Fosterin ja Antony Hopkinsin tähdittämänä. Elokuva voitti viisi Oscaria, ja sen juliste on jäänyt tiukasti ihmisten mieliin.

Vuoden 1991 kulttimaineeseen noussut Uhrilampaat toi kannibaalimurhaaja Hannibal Lecterin valkokankaille.

Elokuvassa FBI-harjoittelija Clarice Starling saa tehtäväkseen luoda psykologisen sarjamurhaajaprofiilin kylmäävästä, vankilassa istuvasta Hannibal Lecteristä, sillä hän voisi auttaa toisen kammottavan sarjamurhaajan, Buffalo Billin, kiinnisaamista.

Viiden Oscar-palkinnon elokuva nähdään myöhäisillassa Nelosella perjantaina 4. marraskuuta.

Jodie Foster esiintyy myös elokuvan kuuluisassa julisteessa.

Elokuvan tunnettu mainosjuliste on jäänyt elämään huippusuositun elokuvan rinnalla. Julisteeseen, kuten myös elokuvaan, liittyy arvoituksellisuutta.

Julisteen keskiössä ovat pääosanäyttelijä Jodie Fosterin kasvot, joiden suuta peittää kuolemanpää-haukkakoi. Koin nimi perustuu sen selän kuvioihin, jotka näyttävät ihmisen pääkallolta. Koi onkin joissakin kulttuureissa nähty kuoleman symbolina sen kuvioinnin vuoksi.

Tarkemmin julistetta katsoessa koin pääkallokuviosta voi kuitenkin huomata mielenkiintoisia yksityiskohtia.

Ensinnäkin julisteessa nähtävä koi on aito ja elävä. Koin on aina nähty olevan symboli elokuvan Buffalo Bill -hahmolle, sillä murhaaja käytti koita ikään kuin käyntikorttinaan tunkiessaan niitä uhriensa suuhun. Buffalo Bill myös nylki elokuvassa uhriensa ihon ja käytti heidän nahkaansa yllään.

Uhrilampaat-elokuvan julisteeseen liittyy piilotettu yksityiskohta.

Ohjaaja Jonathan Demmen itse suunnitteleman julisteen koissa on optinen illuusio, jonka vain tarkkasilmäisimmät huomaavat.

Todellisuudessa koin selässä ei ole sen luonnollista pääkallomaista kuviota, vaan lähempää katsoessa voi nähdä, että pääkallon muodostavat naisten alastomat vartalot. Kyseessä eivät ole mitkä tahansa naisvartalot, vaan julisteessa on Salvador Dalín suunnittelema kuuluisa valokuva In Voluptas Mors. Kuvan vuonna 1951 otti valokuvaaja Philippe Halsman.

Alkuperäisessä valokuvassa surrealistitaiteilija Salvador Dalí poseeraa seitsemän alastoman naisen kanssa, jotka ovat asettautuneet pääkallon muodostelmaan. Valokuva sai inspiraationsa Dalín piirroksesta Human Skull Consisting of Seven Naked Women's Bodies.

Uhrilampaissa FBI tarvitsee mielipuolisen sarjamurhaaja Hannibal Lecterin apua.

Myös Salvador Dalín kerrotaan inspiroituneen kuolemanpää-haukkakoista. Dalí tapasi valokuvaaja Halsmanin vuonna 1941 ja he tekivät yhteistyötä jopa 30 vuoden ajan. Yhdessä he loivat aikansa kummallisimpia ja lumoavimpia valokuvaotoksia, jotka aiheuttivat myös skandaaleja. In Voluptas Mors oli yksi aikansa kritisoidumpia teoksia.

Toinen symbolinen yksityiskohta on nähtävissä Fosterin punaisissa silmissä. Alkuperäisessä Thomas Harrisin Uhrilampaat-kirjassa (1989) kerrotaan, että Hannibal Lecterin kastanjanruskeat silmät heijastavat valoa kuin punaiset pisteet. Elokuvassa sekä Fosterin hahmolla Claricella että Hopkinsin hahmolla Hannibalilla on kuitenkin siniset silmät.

FBI-harjoittelijaa Uhrilampaissa näyttelee Jodie Foster.

Uhrilampaat Nelosella 4. marraskuuta kello 23:50.

