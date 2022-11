Masked Singer -tähti Nick Cannon on tulossa 11. kerran isäksi tragedian jälkeen

Juontaja Nick Cannon odottaa toista lasta malli Alyssa Scottin kanssa. Muita lapsia eri naisten kanssa on saapunut maailmaan jo 10.

Yhdysvaltalaisjuontaja Nick Cannon, 42, on tullut tutuksi jo tietyistä otsikoista, jotka liittyvät isyyteen.

People-lehden mukaan Cannon saa nimittäin jälleen lapsen, tällä kertaa yhdennentoista. Lapsen äiti on malli Alyssa Scott.

Syntyneitä lapsia Cannonilla on kahdeksan, ja kaksi on vielä tulossa. Joulukuussa 2021 Cannon ja Scott kohtasivat suuren surun, kun heidän ensimmäinen yhteinen poikansa Zen kuoli vain viiden kuukauden ikäisenä aivokasvaimeen.

Scott julkaisi yksityisellä Instagram-tilillään intiimejä raskauskuvia Cannonin kanssa. Cannon jakoi kuvia Instagram-profiilinsa Tarinat-osiossa. Kuvissa Cannon istuu kylpyammeessa ja hyväilee alastoman Scottin raskausvatsaa.

– Tämä on ihme ja siunaus, Scott kirjoittaa Peoplen mukaan kuvatekstissä.

Nick Cannon on tuttu erityisesti Yhdysvaltojen Masked Singerin juontajana.

Nick Cannon on saanut viime vuosina eri naisten kanssa lukuisia lapsia.

Hänellä on 11-vuotiaat kaksoset, Monroe ja Moroccan, laulaja Mariah Careyn kanssa. Heidän lisäksi Cannon on saanut Brittany Bellin kanssa kolme lasta: elokuussa syntyneen pienokaisen sekä 5-vuotiaan pojan Goldenin ja 1-vuotiaan tyttären Powerful Queenin.

Myös Abby de la Rosa odottaa parhaillaan tähden lasta. Kyseessä on heidän kolmas yhteinen lapsensa. Parin kaksoset Zion Moxolydian ja Zillion Heir ovat vuoden ikäisiä.

Juontajan kahdeksas lapsi Legendary syntyi heinäkuussa. Lapsen äiti on malli Bre Tiesi ja kyseessä on parin ensimmäinen yhteinen lapsi.

Viime vuonna Cannon sai muutaman kuukauden sisään neljä lasta kolmen eri naisen kanssa. Cannonin lapsista neljä syntyi puolen vuoden sisällä toisistaan joulukuun 2020 ja heinäkuun 2021 välisenä aikana, ja joulukuussa 2021 Cannonista tuli pienen tyttövauvan isä.

Cannonin alati kasvava perhe on kuohuttanut Hollywoodissa, mutta tähti itse on perustellut monimutkaista perhekuviotaan sillä, ettei yksiavioisuus ole häntä varten.

– En usko monogamian olevan terveellistä. Se muodostuu helposti itsekkyydeksi ja omistamiseksi, Cannon on sanonut The Language of Love -podcastissa.

Sosiaalisessa mediassa Cannon on saanut kuitenkin kylmää kyytiä. Cannon julkaisi noin kaksi viikkoa sitten Instagramissa videon Brittany Bellin kanssa. Kommenttikenttä täyttyi Cannonin toimia kummastelevista kommenteista.

– Aika pysähtyi ja tämä tapahtui, Cannon kirjoitti kuvatekstissä.

– Näissä naisissa on jotain vialla, eräs kommentoija toteaa.

– Hemmetti, hän vaan ei välitä, toinen kommentoi viitaten Cannoniin.

– Tällaista ei pitäisi juhlistaa. Lapset ovat kärsijöitä tässä, yksi kommentoija pohtii.

Vaikka suurin osa tuomitsee Cannonin kovatahtisen lasten saamisen useiden naisten kanssa, kommentoijista löytyy myös puolustajia.

– Vaikka kaikki tuomitsette hänet, he ovat onnellisia ja elävät hyvää elämää, yksi kommentoija puolustaa.