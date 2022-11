Heikki Paasonen julkaisi paljonkertovan kuvan kihlattunsa kanssa – pari vaihtoi vapaalle: "Mamma väsähtänyt"

Tv-juontaja julkaisi pariskunnan yhteiseltä matkalta kuvan, johon moni vanhempi voi samaistua.

Juontaja Heikki Paasonen on viettänyt lapsiarkea kihlattunsa Marita Alatalon kanssa. Pariskunnan tytär syntyi kesällä 2021.

Paasonen on päivittänyt kuulumisiaan hektisen arjen keskeltä Instagramissa. Tällä kertaa hän kertoi seuraajilleen pariskunnan yhteisestä illanvietosta. Hän oli kihlattunsa kanssa päättänyt lähteä elokuviin ja hotelliin yöksi Tampereelle.

Sitä ennen oli monta vaihetta suoritettavana ja väsymys painoi. Paasonen julkaisi paljonkertovan kuvan junassa nukkuvasta kihlatustaan ja kertoi päivän kulusta. Hän veisteli kirjoituksensa alkuun englanniksi ”juhlafiilis aktivoitu”.

– 1. Lapsi mummolaan. 2. Juna Tampereelle. 3. Koira toiseen mummolaan. 4. Hykerryttävät kahdenkeskiset keskustelut junassa. 5. Kontio & Parmas -elokuvan ensi-ilta, joka vihdoinkin lopettanee lupaavan näyttelijänurani. 6. Hykerryttävät jatkot hotellihuoneessa. To Valkeakoski and beyond! Paasonen listasi.

Juontajan päivitys viihdytti hänen seuraajiaan. Monet vanhemmat pystyvät samaistumaan tilanteeseen.

– Ihan on villiksi taas mennyt toi touhu, juontaja Ellen Jokikunnas vitsaili.

– Samaistun tuohon äiti-ihmisen moodiin. Se on tilaisuus kuulkaa otettava, eräs seuraajista painottaa.

– Ettei vaan olisi hieman univelkaa. Jospa se meno tuosta hieman piristyy pienten päikkäreiden jälkeen.

– Ai että,huh. Mamma on väsähtänyt!

Vauva-arki on verottanut pariskunnan unia aiemminkin. Viime kesänä Paasonen julkaisi vastaavanlaisen kuvan, jossa Alatalo oli nukahtanut bussiin matkalla festivaaleille.

– Mutsin ja faijan kreisipailufestarikesä pt.2: Yksi ilta Ruisrockissa, Paasonen kirjoitti.

– Tänään katotaan ainaki Olavi Uusivirta ja Arppa ja NUKUTAAN.

Lue lisää: Heikki Paasosen ja Marita-kihlatun kuva Ruisrock-matkalta naurattaa somessa – moni vanhempi voi samastua "mutsin ja faijan kreisibailukesään"

PAASOSEN joutui yhdistämään vauva-arjen ja työelämän toisiinsa lähes välittömästi pikkuisen syntymän jälkeen. Hän ehti olla kotona vain yhden yön vauvansa ja puolisonsa kanssa ennen kuin joutui lähtemään Mysteerilaulajat-ohjelman kuvauksiin Turkuun.

Paasonen ei liiemmin ole puhunut parisuhteistaan. Kun juontaja paljasti somessa tulevansa isäksi, hän kertoi tunteneensa tulevan lapsensa äidin jo vuosien ajan.

– 7 vuotta sitten tavattiin ekan kerran, etkä koskaan oikein lähtenyt mun päästäni pois. Vuodet vieri ja elettiin omia elämiämme, ja kuitenkin yhtäkkiä olet siinä vieressä. Mun tulevan lapseni äiti, Paasonen kertoi tunteikkaassa kirjoituksessaan Instagramissa.

Maritan Instagram-tililtä selvisi, että hän on ultrajuoksija ja työskentelee liikunnan parissa.