Kike Elomaa jäi leskeksi viime vuoden keväällä. Suru koetteli pitkään, myös perheen koiria.

Kansanedustaja Kike Elomaa, 67, menetti puolisonsa Kimmo Elomaan maaliskuussa 2021. Kimmo oli kuollessaan 69-vuotias.

– Tunnemaailma aaltoilee edelleen. Olimme naimisissa 42 vuotta, ja olimme toinen toisillemme suurin tuki. Kyllä se tuntuu, Kike Elomaa kertoo.

Varsinkin iltaisin, kun hän käy koirien kanssa lenkillä.

– Jos on tähtinen taivas, katson taivaalle ja mietin, että missä sinä Kimmo olet. Tule nyt antamaan minulle jokin merkki.

Maskun-kodissa Kiken kavereina olivat akita-koirat Marski ja Sylvi-Tuulikki.

– Meillä ei ole lapsia, joten koirat ovat olleet aina tärkeitä. Kimmon menehtymisen jälkeen kaksi koiraamme ovat olleet henkinen tukeni.

Kike ja Kimmo Elomaalle koirat olivat kaikki kaikessa.

Kunnes tuli uusi isku.

– Tasan puoli vuotta Kimmon menehtymisestä meni Sylvi-Tuulikki.

Tilanne oli kuin toisinto aviomiehen kuolemasta.

– Mitään vaivaa ei ollut, mutta yhtäkkiä huomasin Sylvin haukkovan henkeä ja minuuteissa henki oli poissa. Sylvi kuoli viereiselle matolle, johon Kimmo oli kuollut.

On mahdollista, että koira kuoli suruun.

– Niin eläinlääkäri sanoi. Sylvi-Tuulikki oli vielä Marskiakin enemmän Kimmon perään.

Viime joulun alla Marski sai kaverikseen kultaisennoutajan nimeltään Hero.

– Kotona olen koirien kanssa, mutta onhan se valtava tyhjyys, jonka Kimmo jätti jälkeensä. Perheeltä ja ystäviltämme olen saanut tukea ja apua.

Pari ehti olla 42 vuotta naimisissa. Kuvassa Kike ja Kimmo Linnan juhlissa 2019.

Sitä on tarvittu, sillä elämänmuutos on ollut suuri. Omakotitalossa on paljon tekemistä.

– Pitää tilata aina joku laittamaan milloin mitäkin talossa. Ja kahden koiran hoidon järjestäminen vaatii hommaa.

Kansanedustaja saa apua sisareltaan ja tämän mieheltä, jotka asuvat usein päiväkausia Elomaan kotona tämän ollessa töissä Helsingissä.

Enää ei ole Kimmo vastaanottamassa, kun Kike palaa kotiin.

– Aina perjantai-iltaisin töistä tullessa pöydässä oli valmiina hyvät ruuat. Kimmo innostui viimeisinä vuosinaan kokkaamisesta.

Elomaa on saanut voimaa tietoisuudesta, että yhdessä kestettiin kaikki vaikeudetkin.

– On valtava voimavara, että on pidetty yhtä, vaikka olisi ollut kuinka karmeaa. Voi olla hyvällä mielellä, koska keskinäinen tuki pysyi loppuun asti. Emme kumpikaan hylänneet toisiamme, vaikka tuli mitä.

Perheen akita-koirat olivat Kimmolle lähellä sydäntä.

Elomaa kertoo hetkestä, joka tyynnytti hänen surusta levotonta mieltään. Se tapahtui, kun hautajaisauto ajettiin kotipihan kautta. Koirat tuotiin pihalle, ja arkku vedettiin vähän ulos takaluukusta. Marski ja Sylvi-Tuulikki istahtivat arkun viereen.

– Marski alkoi ulvoa, mutta yleensä raisu Sylvi oli ihan hiljaa. Sitten Sylvi kosketti tassullaan arkun kylkeä niin, että tassun jälki jäi sinivalkoiseen arkkuun. Autonkuljettaja melkein järkyttyi, koska koirien reaktiot olivat hänestä niin ihmeellisiä.

Kansanedustajalle itselleenkin tapaus oli merkityksellinen.

– Siitä hetkestä mieleen tuli rauha. Tuli tunne, että Kimmon henki jäi kotiimme ja on siellä kanssamme. En tiedä, mitä oikein tapahtui, se hetki oli niin erikoinen, Kike miettii.

Puoliso oli osana elämän eri käänteitä.

– Kimmo kannusti ja valoi minuun uskoa tein mitä tahansa, Kike kiittää.

– Sanoisin, että kaikki te, joilla on puoliso, ottakaa joka päivä yhteisestä ajasta irti kaikki hyvä. Se voi loppua ihan yhtäkkiä. Eikä sitä ikävän tunnetta tiedä, ennen kuin se tulee omalle kohdalle, Elomaa muistuttaa.