Podcast: Anne Kukkohovi myöntää pelkäävänsä parisuhteita – rankan eron myötä helpompi vain leikkiä

Entinen malli Anne Kukkohovi haki ex-miehensä kanssa avioeroa vuonna 2018. Nyt hän kertoo nauttivansa leikkisuhteista.

Yrittäjä, juontaja ja entinen malli Anne Kukkohovi, 52, pelkää parisuhteen aloittamista.

Kukkohovi kertoo tuoreessa Realityrakkautta-podcastin jaksossa, ettei hän halua tällä hetkellä sitoutua. Pitkään käyty ero ex-aviomiehestä on yksi syy sille, miksi parisuhteet eivät tunnu kiehtovan juuri nyt.

Kukkohovi paljastaa myös, että hänellä on muutama miespuolinen ”ystävä”, jotka kaikki asuvat eri maissa ja joita hän tapaa silloin tällöin.

– Se käy minulle juuri nyt, minusta ei saisi hyvää kumppania. Toisaalta olen sellainen, kun sitten rakastun ja haluan olla jonkun kanssa, kyllä sitten oikeasti haluan olla. Se on vähän niin kuin joko tai.

Kukkohovi sanoo nauttivansa siitä, ettei hänellä ole mitään vakavaa romanttista suhdetta meneillään.

– On tällainen leikkivaihe, joka on kyllä todella jees.

Anne Kukkohovi juontaa Koko Suomi leipoo -ohjelmaa.

Podcastin juontaja Katri Utula ja Kukkohovi pohtivat, kuinka uuden suhteen aloittaminen vaatii rohkeutta heittäytyä. Silloin itsensä täytyy asettaa alttiiksi sille, että voi sattua.

– Minulla on kyllä itsesuojeluvaisto tällä hetkellä päällä. En uskalla, minusta on todella kivaa pitää hauskaa ja olen aika hyvä siinä, Kukkohovi nauraa.

Yksinolo on Kukkohovin mukaan täysin harkiten tehty päätös. Hän myöntää olleensa välillä ihastunut, mutta ei silti ole antanut itsensä heittäytyä suhteeseen.

– Haluan olla yksin ja haluan kokea näitä juttuja joita olen nyt tekemässä. On ihan kiva, että on jotain ilmassa halutessaan, mutta saa olla yksin ja on ikään kuin sinkku.

– Varmaan kun se ihminen on oikea, luulen, että se tulee. Toki en aktiivisesti sellaista etsi, enkä haluaisikaan, että sellainen tulee eteen juuri nyt.

Kukkohovi palaa puheessaan aiemmin mainitsemaansa leikkivaiheeseen ja läpikäymäänsä avioeroon.

– Se ero oli kuitenkin todella pitkä, teimme eroa vuositolkulla. Pelkään sitä ihan hirveästi, että joutuisi siihen samaan syystä tai toisesta. Sen takia mielestäni on helpompi leikkiä sitä parisuhdetta kuin olla oikeasti parisuhteessa.

Itsereflektion myötä Kukkohovi kertoo myös omien sanojensa mukaan olevansa epäterveellä tavalla itsenäinen, koska ei pysty luottamaan.

– Haluan pitää sen paketin hallinnassa, että tämä on minun pakettini. Jolloin sinä et tule sitä pakettia sekoittamaan muuta kuin vain fyysisesti, ja minä pidän tämän muun kasassa.

Anne Kukkohovi erosi pitkäaikaisesta aviomiehestään Joni Kukkohovesta helmikuussa 2019. Eropaperit he jättivät yhdessä elokuussa 2018.

Ex-avioparilla on yksi yhteinen lapsi.