Lohjalainen yrittäjäpariskunta tyrmistyy Marko Paanasen yllätysilmoituksen takia – 100 000 euron massiivinen remonttibudjetti loppuu kesken

Suositussa Remppa vai muutto Suomessa laitetaan kuntoon lohjalaisen yrittäjäpariskunnan Jennan ja Johnin omakotitalon alakerta.

Sisustusarkkitehti Marko Paananen keskittyy remontissa kylpyhuoneeseen, isoon takkahuoneeseen sekä vanhempien makuuhuoneeseen. Budjetiksi hän saa mittavat 100 000 euroa.

Töiden edetessä Marko törmää kuitenkin ongelmiin, joiden korjaaminen ilman lisäbudjettia on mahdotonta.

Remonttivelho pyytää Jennan ja Johnin remonttityömaalle kuulemaan huonot uutiset.

– Budjetissa on haasteita johtuen tietyistä rakenteista ynnä muista, ja meillä olisi 15 000 euron vaje. Tämä voidaan ratkaista kolmella eri tavalla: yksi on se, että rahaa kaivetaan jostain lisää, toinen on, että kylpyhuoneeseen ajateltuja erikoisuuksia kadotetaan tai kolmas, että jätetään portaat uusimatta, Marko luettelee.

Käänne vetää Johnin ja Jennan hiljaiseksi, sillä he olivat varmoja, että budjetti riittää.

– Oli tää vähän kurja uutinen. Ajattelin ensin, että tuolla meidän budjetilla pitäisi saada kaikki toimimaan, John harmittelee.

– Jos kylpyhuoneremontista joutuisin tinkimään, se olisi hyvin ikävä tilanne, koska varsinkin sen halusin saada fiksattua ja itselleni mieluisammaksi, Jenna sanoo.

Jenna on toivonut remontilta omaa rauhallista paikkaa työpisteelle, ja sen vuoksi hän halusi muutosta alakertaan johtavaan meluisaan portaikkoon.

– Onko sulla Marko ideaa sille mun uudelle työpisteelle? Tarvitsen kuitenkin oman rauhan, Jenna kysyy.

– Hoidan sen. Ne portaat on eniten sen työrauhan takia, mutta se voidaan hoitaa muullakin tavalla, Marko lupaa.

Lopulta pariskunta päättää jättää porrasremontin tekemättä, jotta muiden toiveiden toteutukseen riittää budjettia.

– Nyt on todella paneuduttava siihen Jennan työpisteeseen, että hän saa työrauhan, Marko toteaa päätöksen jälkeen.

Marko Paananen lupaa yrittää parhaansa, jotta pariskunnan kodista tulee toiveiden mukainen.

Remppa vai muutto -ohjelmassa on nähty tällä kaudella lukuisia suuria muodonmuutoksia. Viime viikolla Paananen pisti uusiksi perheenlisäystä odottavan maajoukkuetason suunnistajapariskunnan Lotan ja Severin kodin.

Lotta kavahti ensin Paanasen suunnitelmia.

– Telkkari on kuitenkin aika matala, niin onko pyykit taas siellä levällään ja mä tuijotan niitä? Ja vähän mietityttää, miten televisio verhoillaan niin, että kun ovesta tulee, ettei telkkarin selkämys ja kaikki pölyiset johdot ole siinä sylissä, Lotta huolehti.

