Laulaja-tietokirjailija Hanna Ekolasta tuli leski täysin yllättäen yhdessä viikonlopussa.

Tunnemyllerrys on jäänyt mieleen, vaikka siitä on kohta 14 vuotta.

– Olin tietysti sokissa, kun itkun keskellä minulla oli vahva tunne, etten tule kestämään enää yhtään lisää surua. Ettei näin voi käydä taas, Hanna Ekola muistaa.

– Minulta olivat kuolleet molemmat vanhemmat, sisar, veli ja nyt aviomies. Tuntui, että tästä en selviäisi.

Nyt tiedetään, ettei se mennyt niin. Hanna Ekola selviytyi, vaikka yhdessä viikonlopussa elämä romahti ja tilalle tuli pitkäksi aikaa musertava suru.

Oli perjantai ja itsenäisyyspäivän aatto, kun aviomiestä Juha ”Lido” Salosta muutaman viikon vaivannut selkäkipu äityi sen verran pahaksi, että hänet vietiin ambulanssilla Lohjan päivystykseen ja sieltä iltayöllä sairaalaan Helsinkiin.

Lauantaina tutkimukset osoittivat, että kyseessä oli laajalle levinnyt keuhkosyöpä.

Seuraavana yönä tuli tajuttomuus, josta aviomies ei enää herännyt. Elämänliekki sammui yön käännyttyä sunnuntaiaamuksi. Hoitoon oli lähdetty puolitoista vuorokautta aiemmin ilman pienintäkään ajatusta, että tuolloin 58-vuotias aviomies ei enää koskaan palaisi kotiin.

Juha ”Lido” Salonen ja Hanna Ekola yhteiskuvassa 2002.

Lähes 20 vuoden yhdessäolon jälkeen Hanna Ekolasta tuli leski alle viisikymppisenä, ja pariskunnan tuolloin kymmenvuotias poika menetti isänsä.

Kaikesta huolimatta elämän piti jotenkin jatkua.

– Aluksi kyse oli selviytymistaistelusta. Niin sen koin ja sitä kuulen myös muilta leskiltä. Tulee paljon käytännön asioita hoidettavaksi, kun on saatava kahden aikuisen elämästä yhden ihmisen kokoinen elämä.

Aviomies oli managerina hoitanut kaikki esiintymisiin liittyvät asiat. Ekola oli saanut keskittyä vain laulamiseen. Pariskunta oli kesällä ostanut tontin, johon oli ehditty valaa uuden kodin perustukset.

Itsenäisyyspäivästä alkoi Ekolan entistä itsenäisempi elämä, sillä hänen oli opeteltava kaikki se, mistä aviomies oli aiemmin huolehtinut. Sisimmässä virisi tahto yrittää selviytyä.

– Ajattelin, että jos en selviä, sekään ei ole katastrofi, koska kaikista pahin oli jo tapahtunut, kun menetin Juhan.

” Koen tärkeänä selviytymiskeinona, että suostuu suremaan.

Vuonna 2011 kuvatussa otoksessa Hanna Ekola pitelee käsissään aviomiehensä kuvaa.

Hanna Ekola on koulutukseltaan teologi. Hän on huomannut, että pyhäinpäivä antaa mahdollisuuden puhua surusta myös monelle sellaiselle, joka muuten vaikenee menetyksestään. Se on hyvä, sillä surusta puhuminen auttaa.

– Minun piti saada puhua samoista asioista aina uudestaan. Mieli vaati toistoja, että se sisäisti kauheuden todeksi. Sanonkin usein, että emme me surevat unohda, että kerroimme tälle ihmiselle nämä jutut jo aiemminkin. Kyseessä on tarve puhua.

Ekolalle vertaistuki on ollut suuri apu. Siksi hän haluaa itsekin tarjota tukea muille. Surusta selviytyy, mutta sillä on hintansa.

– Koen tärkeänä selviytymiskeinona, että suostuu suremaan. Surua ei pidä väistää vaan antaa sen tulla. Surun tehtävä on raivata tilaa uudelle.

Niin siinä vähitellen käy, vaikka aluksi tuntuisi, että edessä on pelkkää mustaa. Tai seinä, josta ei pääse läpi eikä yli.

” Hautausmaalla palavat kynttilät kertovat rakkaudesta, joka ei kuole.

Ekola tietää, että vaikka yhteinen tulevaisuus jäi toteutumatta, yhteistä menneisyyttä mikään ei vie pois. Muistot pysyvät ja pulpahtelevat mieleen.

– Rakkaat muistot liittyvät arkeen. Kuinka Juha laittoi ruokaa tai astui ulko-ovesta sisään. Ja millainen isä hän oli pojalle.

Aina pyhäinpäivänä haudalla syttyy kynttilä.

– Pyrin pitämään huolta, että Juhan haudalla palaa elävä kynttilän liekki pyhäinpäivästä joulunpyhiin asti.

Ekolalla on usein töitä pyhäinpäivänä. Tällä kertaa hän on puhumassa YLE1:n aamun Jumalanpalvelus-ohjelmassa sekä sunnuntaina konsertoimassa kotikirkossaan Pusulassa. Haudalla on silti ehdittävä käydä.

– On aina yhtä liikuttavaa nähdä hautausmaalla palavat sadat kynttilät. Ne kertovat rakkaudesta, joka ei kuole, Ekola toteaa.