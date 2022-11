Katerina Jokinen kertoo podcastissa hurjasta vastoinkäymisestä – lastenhoitaja varasti perheeltä rahaa ja jätti jälkeensä tuhotun asunnon

Ex-jääkiekkoilijan Olli Jokisen Katerina-vaimo paljastaa podcastissa kiekkovaimona olemisen hyvät ja huonot puolet.

Katerina ja Olli Jokinen tulivat huijatuksi, kun he asuivat vielä perheensä kanssa ulkomailla.

Jääkiekkoilijasta valmentajaksi siirtyneen Olli Jokisen, 43, vaimo Katerina Jokinen, 44, puhuu avoimesti heidän parisuhde-elämästään Iriz Silander ja VIP-vieraat -podcastissa.

Yleensä yksityiselämäänsä varjeleva Jokinen avaa kiekkovaimon elämäänsä, jolla ei ole aina ollut kovin hohdokas puoli. Jokinen paljastaakin, mikä on hänen mielestään kyseisen elämän varjopuoli.

– No ehkä, kun olet yksin vastuussa kaikesta: eli siitä, että arki kulkee, lapsilla on kaikki hyvin ja pysyt itsekin selväjärkisenä, Jokinen naurahtaa hieman lauseensa lopuksi.

– Tokihan siis pitää muistaa, että resursseja on hankkia vaikka mitä apua siihen kodin ympärille. Mutta ei sekään ole aina niin helppoa, Jokinen lisää.

Perheeseen kuuluu kolme tytärtä Alexandra, 22, Emma, 18, ja Keira, 11. Jokiset päättivät 24 vuoden ulkomailla asumisen jälkeen muuttaa takaisin Suomeen viime vuoden kesällä. Jokisten mukana muuttivat kolme kissaa, koira sekä heidän kaksi tytärtään Keira ja Emma. Asunnon he hankkivat Helsingistä ja Mikkelistä. Pariskunnan vanhin tytär Alexandra jäi Yhdysvaltoihin luomaan sisustussuunnittelijan uraa.

Kun koko perhe asui vielä ulkomailla, saivat he arkeensa apua lastenhoitajalta. Kahdeksan vuoden ajan lastenhoitaja hoiti erityisesti heidän vanhinta tytärtään, jonka kanssa heillä vaikutti olevan hyvät välit. Lopulta Jokisille selvisi, että lastenhoitaja oli liian hyvää ollakseen totta.

– Sitten saatiin selville, että hän oli varastanut meiltä rahaa. Se oli aika kauheaa, Jokinen kertoo paljastamatta lastenhoitajan rikossaaliin tarkkaa määrää.

Olli ja Katerina Jokisen perhe koki kamalan käänteen, kun heille selvisi, että heidän lastenhoitajansa oli varas.

Kyseinen lastenhoitaja sai tekonsa myötä potkut, mutta Jokisen mukaan he eivät koskaan tehneet hänestä rikosilmoitusta. Jokinen perustelee, etteivät he halunneet herättää liikaa huomiota rikosilmoituksella. Jokisen mukaan NHL:n turvallisuusvastaavat kuitenkin puuttuivat tilanteeseen sen jälkeen, kun lastenhoitaja poistui rymisten työtehtävästään.

– Hän vielä lähtiessään rikkoi täysin meidän hänelle hankkiman kämpän, Jokinen kuvailee.

Ikävistä tapahtumista kärsi erityisesti yksi perheenjäsen.

– Se oli tosi sydäntä särkevää meidän tyttärellemme, joka oli kuitenkin todella kiintynyt häneen, Jokinen muistelee.

Kun podcastin juontaja Iriz Silander toteaa ääneen, että lastenhoitaja käytti selkeästi Jokisen perhettä hyväkseen, on kiekkovaimolla siihen ytimekkään surullinen vastaus.

– Sitä se on, raha tekee sen.

Katerina Jokinen muutti perheensä kanssa takaisin Suomeen yli vuosi sitten.

Kamalasta vastoinkäymisestä huolimatta Katerina Jokinen ei halua muuttua kyyniseksi. Jokinen haluaa edelleen olla avoin ja ottaa ihmiset vastaan sellaisena kuin he ovat. Jokinen kuitenkin myöntää, että kokemus saattoi hetkellisesti luoda pientä epäluottamusta ihmisiä kohtaan.

– Mutta kyllä minun mielestäni ihmisen hyvyyteen pitää uskoa, Jokinen vitsailee.

Niin kutsutun ”lätkävaimona olemisen” hyviksi puoliksi Jokinen nimeää mahdollisuuden päästä helposti minne tahansa asumaan. Sen kautta taas pääsee parhaiten tutustumaan uusiin kulttuureihin ja tapaamaan uusia ja ihania ihmisiä. Kaikesta siitä huolimatta Jokinen ei kadu ulkomailta pois muuttamista.

– En ehkä välttämättä kaipaa sitä arkea, mitä meillä siellä oli. Olen edelleen todella iloinen siitä päätöksestä, että muutimme takaisin Suomeen, Jokinen pohtii podcastissa.

Jokinen on kertonut aikaisemmassa Ilta-Sanomien haastattelussa, että perheen ainainen muuttaminen aviomiehen työn perässä vaikeutti hänen oman uransa luomista. Kun aviopari sai kolme tytärtä, oli Jokiselle luonnollista jäädä kotiäidiksi, jotta hänen kumppaninsa voisi panostaa jääkiekkouraansa.

– Siihenkin tottuu ja siitä tulee normaalia, mutta kyllä minä loppua kohden odotin sitä, että Ollin ura päättyy ja olisi jotain muutakin. Oli hienoa, että Olli pelasi ja menestyi, mutta aikansa kutakin, Jokinen kertoi.

Jääkiekkoilija lopettikin uransa vuonna 2017, jolloin perheen arki hieman rauhoittui. Viime vuoden talvena perheelle aukesi mahdollisuus muuttaa Suomeen, mistä Jokinen oli varsin innoissaan.

– Kaikki palaset loksahtivat hiljalleen paikoilleen ja tuli tunne, että jos emme mene nyt, niin milloin menemme? Jokinen muisteli.

– Ihan kaikki on muuttunut ja elämä on nyt tosi erilaista, mutta tiesimme sen jo etukäteen. Se on tosi makeeta, Jokinen lisäsi.

