Laulaja Diandran asiat ovat ”retuperällä” ilman kahta tärkeää ihmistä – Elämäni biisi -tähti paljastaa, mihin kommenttiin hän on totaalisen kyllästynyt

Diandran keikkaelämään sisältyy toisinaan kinastelua Deirdre-pikkusiskon kanssa, mutta ilman siskoa hän olisi aivan hukassa. Laulajan mukaan Elämäni biisi -tv-suosikki on mullistanut hänen uransa.

Laulaja Diandra kaivaa laukustaan esiin paperisen kalenterin etsiessään seuraavan vapaan viikonlopun. Sivut ovat pullollaan merkintöjä, aamusta iltaan. Ystävien kyselemä tyttöjenilta saa odottaa vähintään kuukauden päivät.

– Kaverit ovat joutuneet olemaan kärsivällisiä, Diandra Flores, 28, hymähtää lempeästi.

Ennen joulua, seuraavan seitsemän viikon aikana Diandralla on hurjat 40 keikkaa. Se tietää vain muutamia vapaapäivä ja tuplakeikkoja samalle päivälle.

– Olen aina ollut ahkera keikkailemaan, ja nautin siitä, hän korostaa.

– Mutta on sanottava, että ennen keikkarupeamaa oleva loma tulee tarpeeseen, sillä syksyllä tein 35 keikkaa ja 12 tv-esiintymistä. Jos aiemmin tunsin lomailusta huonoa omatuntoa, nyt koen ansainneeni sen.

Kysynnän taustalla on eittämättä se, että Diandran suosio on kasvanut hurjasti viimeisen parin vuoden aikana. Laulajan mukaan siitä kiittäminen on miljoonayleisön tavoittamaa Elämäni biisi -ohjelmaa, jonka ansiosta Diandran laulu on kantautunut lukuisten suomalaisten olohuoneisiin.

– Ohjelmalla on ollut todella iso vaikutus uraani. Konserttejani myydään loppuun, ja kadulla kaikenikäiset tulevat nykäisemään hihasta.

Vuoden 2012 Idols-voittajan keikka-elämä ovat tiukasti kytköksissä perheeseen, nimittäin hänen pikkusiskonsa Deirdre on Diandran taustalaulaja.

Diandralla ei ole manageria, vaan hänen keikkamyyjänsä ja levy-yhtiön edustaja pitävät lankoja käsissään. Energisellä laulajalla on usein monta rautaa tulessa.

– Asiat tuuppaa itselläni helposti levähtämään. Arkeni on se verran hektistä, että kaikki olisi aivan retuperällä ilman heitä, Diandra tunnustaa naurahtaen.

Laulajan mukaan järjestely on toiminut hyvin. Keikkamyyjä hoitaa myös haastatteluja ja muita aikataulutuksia.

– En koe tarvetta managerille, eikä se tunnu ajankohtaiselta tällä hetkellä.

Deirdre-sisko eli ”Dede” on mukana lähes joka keikalla. Yhdessä työskentely on tehnyt heistä hyvin läheisiä, mutta sisarusriidoilta ei voi välttyä keikka-autossakaan. Diandran mukaan siskoksilla tulee usein kinaa, mutta tunteenpurkaukset sovitaan nopeasti.

– Eniten riitoja aiheuttaa aikataulut. Jos minä olen vähän myöhässä, niin Dede on vielä enemmän myöhässä, Diandra avartaa.

Diandran eli ”Didin” mukaan Dedellä ei ole kiinnostusta omalla musiikkiuralle, vaikka he molemmat ovat opiskelleet viulunsoittoa ja musikaalisuus on kuulunut elämään pienestä pitäen.

Siskokset ovat kuulemma toistensa vastakohtia monessa asiassa.

– Dede on paljon rauhallisempi ja nauttii kotielämästä, kun taas minä tykkään käydä ulkona juhlimassa. Kyllä hänkin osaa olla temperamenttinen tulistuessaan, mutta minä ehkä enemmän. Sanoisin, että tasapainotamme toisiamme, Diandra ruotii.

Hyvinkäällä syntyneen Diandran äidin suku on kotoisin Karjalasta ja isän Chilestä. Diandra kertoo olevansa perheensä kanssa hyvin läheinen, mikä saattaa olla peruja hänen latttaritaustastaan.

Diandra on asunut lapsena kaksi vuotta Chilessä, jossa hän oppi puhumaan sujuvasti espanjaa. Jopa niin hyvin, että kun hän muutti vanhempiensa kanssa takaisin Suomeen 4-vuotiaana, oli hän unohtanut suomen kielen.

– Muistan, kun saavuimme lentokentälle Suomessa enkä ymmärtänyt kylteistä mitään. Menimme suoraan isovanhemmilleni ja pyysin mummiltani vettä espanjaksi. Hän ei ymmärtänyt minua, enkä minä ymmärtänyt sanaakaan, mitä hän yritti sanoa, laulaja muistelee.

Suurin osa helsinkiläisen Diandran sukulaisista asuu Hyvinkäällä, jossa hän käy aina ehtiessään.

– Nautin viettää aikaa perheeni kanssa, ja rakastan kummilapsiani. Olen hyvin lapsirakas, ja monesti viihdyn paremmin lasten kanssa kuin aikuisten. Heistä saa niin paljon iloa ja energiaa.

Laulajalle hyvin rakas on myös 93-vuotias Heino-isoisä, jonka kanssa hän soittelee lähes päivittäin. Heino-ukin voi myös bongata Diandran keikoilla.

– Ukki on ollut eräänlainen mentorini elämässäni, hän ylistää.

Diandra voitti Idols-laulukilpailun 17-vuotiaana.

Sosiaalisessa mediassa laulajaa kuvaillaan valovoimaiseksi, eikä laulajan säteilevä ja aurinkoinen katse jää huomioitta. Vaikka kommentit ovat pääosin positiivisia, mahtuu joukkoon soraääniä.

– On myönnettävä, että ulkonäkökommentit satuttavat. Muistan, että Idols-porukan kanssa päätimme kerran googlettaa itsemme ja paha mielihän siitä tuli. Silloin linjasimme, että itsensä googlettamiselle tulee stoppi. En nykyään avaa edes Facebookin viestipyyntöjä.

Artisti kertoo googlettavansa itsensä ainoastaan silloin, kun keikan päivämäärä on päässyt unohtumaan.

Yhdenlaisia viestejä Diandra on saanut uransa aikana kyllästymiseen asti. Niissä laulajaa yritetään ohjailla sekä neuvoa, mitä hänen pitäisi tehdä urallaan.

– ”Miksi et tee näin, miksi et ole edennyt tuohon ja näin sinun pitäisi tehdä”. Se on hassua, koska eivät tuntemattoman ihmiset tiedä, mitä minä haluan uraltani ja elämältäni, hän ihmettelee.

Palautteen tulvaan Diandra on tottunut Elämäni biisi -ohjelman myötä. Hän on ollut mukana ohjelman ensimmäisestä tuotantokaudesta lähtien.

Suorien lähetysten tekeminen on ollut Diandran mukaan opettavaista. Kappaleissa pääsee taitavakin laulaja haastamaan itsensä. Hän kertoo kieltäytyneensä ainoastaan kerran hänelle annetusta biisistä.

– Toisella kaudella piti nauhoittaa kaikki jaksot etukäteen viidessä päivässä, ja minulle oli laitettu ranskankielinen biisi. Sanoin, etten pysty oppia lausumaan ranskaa sujuvasti parissa päivässä.

Diandra Elämäni biisi -tv-ohjelman kuvauksissa viime vuonna.

Suorissa lähetyksissä mitä vain voi tapahtua. Diandra muistaa kerran unohtaneensa kappaleensa sanat hetkellisesti. Kömmähdys oli hänelle kova pala, ja laulaja säntäsi esityksensä jälkeen takahuoneeseen pidättäen kyyneleitään. Paikalla olivat myös Diandran hyvät ystävät Pepe Willberg ja hänen vaimonsa Pauliina.

– He tulivat kyselemään, mikä minulle tuli ja muistuttivat, ettei se ollut moka eikä mikään. Muistan ikuisesti, kun Pepe oli menossa seuraavaksi lavalle ja takahuoneen ovella hän katsoi minua huikaten: ” Noh, minäpä lähden tästä nyt mokailemaan!”.

– Tietysti mokat varsinkin suorissa tv-lähetyksissä kismittävät, mutta en jää niitä sen kauempaa harmittelemaan. Monesti kukaan ei edes huomaa, vaan pään sisällä niitä vatvoo.

Diandralta usein kysytään, haaveileeko hän isoista stadioneista ja festareiden pääesiintyjäslotista. Laulaja huomauttaa, että hän on päässyt jo kokemaan kaiken sen ollessaan mukana Cheekin eli Jare Tiihosen keikoilla.

– Koen itseni onnekkaaksi, että sain kiertää Jaren kanssa viisi vuotta ja pääsin isoimmille konserttilavoille. Totta kai olisi hienoa olla itse pääesiintyjänä, mutta minulle riittää se, että olen päässyt kokemaan ne, hän alleviivaa.

Diandra esiintyi Cheekin jäähyväiskonserteissa Lahdessa 2018.

Uutta musiikkia työstävä artisti korostaa jo saavuttaneensa monta unelmaa.

– Rakastan tv:n tekemistä ja kameroita, ja se haave on jo toteutunut. Minusta tuntuu, että kaikki on juuri nyt todella hyvin ja ihanasti. Toiveeni on, että tämä kaikki säilyy, hän sanoo pohtivana.

Diandra valmistautuu pian alkavalle joulukonserttikiertueelle, johon kuuluu 20 joulukonserttia ympäri Suomen. Evankelisluterilaisen Diandran mukaan joululaulut sekä kirkko ovat lähellä hänen sydäntään.

– Osa biiseistä on uskonnollisia, ja itse uskon siihen, että on olemassa jokin korkeampi voima. En tiedä, mitä se tarkalleen on, mutta haluan ajatella, että on jotain meitä suurempaa.

Diandraa kuullaan Ylen kauneimmat joululaulut -juhlakonsertissa, joka esitetään Yle TV1 -kanavalla 25. ja 26. joulukuuta.

Joulun aika tietää Diandralle kiireistä aikaa, eikä deittailuun jää aikaa. Diandra korostaa viihtyvänsä sinkkuna.

– Kesällä ja pikkujoulukautena nautin, kun on paljon ihmisiä liikkeellä. Olen todella sosiaalinen ja rakastan tutustua uusiin ihmisiin. Tietysti olen avoin, jos kiinnostava tyyppi tulee vastaan, hän avartaa.

Perheajan lisäksi Diandra suuntaa vapaa-ajalla mielellään yöelämään ystäviensä kanssa. Hän tunnustaa ikävöivänsä illanviettoja kaveriporukan kanssa.

– Olen kuitenkin nuori ihminen, joten rehellisesti sanottuna välillä kaipaan juhlia ja tyttöjeniltoja, hän toteaa ja jatkaa:

– Mutta auta armias, kun olen seuraavan kerran Helsingissä keikalla, sen jälkeen minut löytää kavereideni kanssa tanssilattialta!

Meikki ja hiukset: Leena Pylväs