Frendit-tähti Matthew Perry joutui hurjaan tilanteeseen leikkauspöydällä – seurauksena hänen elämänsä rooli valui käsistä

Matthew Perry kertoi talk-show-ohjelmassa, mikä johti hänen sydämensä pysähtymiseen leikkauspöydällä.

Frendit-sarjasta tutun Matthew Perryn, 53, oli tarkoitus näytellä Netflixin Don’t Look Up -hittielokuvassa, jota tähdittivät muun muassa Leonardo DiCaprio ja Meryl Streep. Perry kertoi The Late Show With Stephen Colbert -ohjelmassa, että kyseinen rooli olisi ollut hänen elämänsä suurin, mutta hän joutui valitettavasti luopumaan siitä.

Perry paljasti ohjelman juontajalle Stephen Colbertille, että hän päätyi kyseiseen ratkaisuun odottamattoman onnettomuuden jälkeen.

– Hoitajat tekivät minulle toimenpidettä, koska minulla oli vatsakipuja, ja he antoivat minulle propofol-lääkeainetta. Sitten sydämeni pysähtyi viideksi minuutiksi, Perry paljasti.

– Minua elvytettiin ja henkilö, joka pelasti henkeni, mursi kahdeksan kylkiluutani siinä prosessissa, Perry muisteli.

Matthew Perry kävi lähellä kuolemaa leikkauksen aikana.

Perry antaa operaatiosta tarkempia yksityiskohtia tiistaina julkaistussa Friends, Lovers, And The Big Terrible Thing -elämäkerrassaan. Daily Mail - ja Rolling Stone -lehtien mukaan Perry tunnustaa kirjassaan, että hänen aikaisempi tekonsa saattoi vaikuttaa leikkauksesta seuranneeseen onnettomuuteen.

Perry oli nimittäin retkahtanut Don’t Look Up -elokuvan kuvausten aikana käyttämään päihteitä, minkä jälkeen hän oli hakeutunut Sveitsissä vieroitukseen. Vieroituksessakaan Perry ei pystynyt täysin luopumaan riippuvuudestaan, joten hän yritti saada lääkäreiltä lääkeaineita liioittelemalla hänen vatsakipujaan.

– Todellisuudessa olin okei. Oloni oli silti epämukava, mutta en tuntenut kipua, Perry kertoo elämäkerrassaan.

Perryn mukaan hän sai väritetyn tarinansa ansiosta lääkäreiltä hydrokodoni-lääkeainetta. Myöhemmin lääkärit päättivät laittaa Perryn selkään ”jonkin sortin lääketieteellisen laitteen” helpottamaan näyttelijän vatsakipuja, mihin vaadittaisiin leikkaus. Ennen operaatiota Perry oli valvonut koko yön ja ottanut saamaansa hydrokodoni-lääkettä.

Perry vihjaakin, että kun hänen ottamansa aine yhdistyi lääkkeeseen, jota annettiin näyttelijälle ennen leikkausta, siitä seurasi hänen sydämensä pysähtyminen.

Matthew Perry tunnetaan parhaiten Frendit-sarjan Chandler Binginä.

Hoitajien toimenpiteestä huolimatta Perryn kivut eivät lakanneet, ja hän päätti vetäytyä pois Don’t Look Up -elokuvasta. Perry oli ennen vetäytymistään ehtinyt jo kuvata yhden kohtauksen, joka ei kuitenkaan koskaan päätynyt elokuvaan. Perry tunnustaa kirjassaan, että hän oli myös kuvauksissa käyttänyt hydrokodonia.

Näyttelijä on aikaisemminkin puhunut avoimesti kärsimästään päihdehelvetistä. Perryn mukaan alkoholismi valtasi hänen elämänsä jo Frendit-sarjan kuvauksissa ja hänen näyttelijäkollegansa joutuivat katsomaan tilannetta avuttomana sivusta. Perryn mukaan hän otti tuolloin yhden päivän aikana jopa 55 Vicodin-särkylääkettä, eikä hän osannut lopettaa opioidien käyttöä.

Vaikka Perry onkin luopunut päihteistä, hän on viime lokakuussa kertonut The New York Times -lehdelle, että hän taistelee edelleen joka päivä riippuvuuttaan vastaan.

– Olen tänä päivänä melko terve. En kerro, kuinka pitkään olen ollut kuivilla, mutta lasken itse jokaisen päivän, Perry sanoi.

– Parasta on, jos joku alkoholisti pyytää minulta apua. Voin olla hänen tukenaan, sillä minä jos kuka tiedän, kuinka päihteiden kanssa pitää toimia, Perry lisäsi.

Lue lisää: Frendit-tähti Matthew Perry tunnustaa vihdoin yksityiskohtaisen totuuden päihdehelvetistään – karut seuraukset salattiin kaikilta

Perryn koko haastattelun The Late Show With Stephen Colbert -ohjelmassa voit katsoa alta.

Mikäli linkki ei näy, voit katsoa sen täältä.