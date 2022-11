OnlyFans-malli Crista Jaatinen kertoo painajaismaisesta kauneusleikkauksesta – joutui poistattamaan implantit ja 1,7 kiloa rasvaa pakaroistaan

Crista Jaatinen toivoo pääsevänsä viimein pois kuusi vuotta kestäneestä leikkauskierteestä.

Sometähti Crista Jaatinen, 23, julkaisi tiistaina Instagramissaan päivityksen, joka yllätti monet hänen seuraajansa. Kauneusoperaatioistaan avoimesti puhunut Jaatinen kertoi käyneensä peppuleikkauksessa, jossa poistatettiin hänen takapuoleensa siirretty rasva.

Jaatiselle oli aiemmin tehty brazilian butt lift -operaatio eli BBL, jossa kehon omaa rasvaa siirretään takapuoleen.

– Koko selkä on avattu ja täynnä tikkejä. Olo on kuin olisin jäänyt rekan alle, mutta olen tosi ylpeä, että uskalsin ryhtyä tähän, Jaatinen sanoo Ilta-Sanomille.

– 1,7 kiloa poistettiin kudosta, rasvaa ja venynyttä ihoa. Se kertonee jo jotain siitä, miten venynyt ihoni oli BBL:n takia.

Jaatiselle tehtiin viisi tuntia kestänyt riskialtis leikkaus, jossa poistettiin paitsi BBL-operaatiossa pakaroihin siirretty rasva, mutta myös hänen takapuolessaan olleet implantit.

– En ole aiemmin puhunut implanteista julkisesti. Minulle laitettiin uudet pakaraimplantit muutama vuosi sitten korjausleikkauksessa, sillä pelkkä rasvansiirto ei olisi tuonut toivomaani lopputulosta. Olin nuori, ja silloin minulle tärkeintä oli saada pyöreä peppu kaikkien leikkausten ja vaurioiden jälkeen, hän sanoo.

Hän on aiemmin kertonut Ilta-Sanomille ajautuneensa leikkauskierteeseen hänelle 17-vuotiaana tehdyn pakaraleikkauksen jälkeen. Tuolloin hänelle laitetut pakaraimplantit jouduttiin poistamaan komplikaatioiden takia.

Pakarat tulehtuivat pahasti leikkauksen jälkeen ja hän kävi lähellä kuolemaa. Siitä alkoi kuusi vuotta kestänyt leikkauskierre ja kivut, joita hän kuvailee helvetillisiksi.

Jatkuvat kivut ovatkin syy siihen, miksi Jaatinen halusi luopua kokonaan pepputäytteistä. Alkuperäiset pakaraimplantit jättivät jälkeensä kudosvaurioita ja korjausleikkaukset romuttivat hänen terveytensä.

– Pelkäsin, että tämä helvetti tulee jatkumaan koko loppuelämäni ajan, hän toteaa.

Jaatinen sanoo olleensa aluksi tyytyväinen BBL-leikkauksen lopputulokseen.

– Pakarat näyttivät hyvältä ensimmäisen vuoden ajan BBL-leikkauksen jälkeen. Sitten peppu alkoi roikkua ja rasva katosi epätasapainoisesti pakaroista. Lopputulos oli muhkurainen.

Lopputulos ei ollut sitä, mitä Jaatinen oli operaatiolta toivonut. OnlyFans-sisällöntuottajana työskentelevä Jaatinen sanoo joutuneensa miettimään tarkoin kuvakulmia somekuvissaan.

– Some ei todellakaan vastaa todellisuutta, vaan pakarat olivat aivan järkyttävän näköiset. Jouduin peittelemään niitä tosi paljon. Kun seisoin suoraan, niin implantit olivat kuin kivi sukassa. Se oli vaan sellainen roikkuva pussukka, hän sanoo.

Jaatinen pohti pitkään täytteiden poistoa pitkään ja puntaroi vaarallisen leikkauksen riskejä ja hyötyjä.

– Minulla on ollut kipuja, kuumetta, päänsärkyä, väsymystä ja pahoinvointia. En ole voinut juosta neljään vuoteen ja olen joutunut käyttämään tukihousuja. Halusin pois leikkauskierteestä ja elää normaalia elämää ilman kipuja.

Poistoleikkaus tehtiin yksityisellä klinikalla ja se maksoi 8 000 euroa. Leikkaus sujui hyvin, mutta vastassa oli yllätyksiä.

– Leikkauksessa selvisi, että implantit olivat puhjenneet. Se on todella harvinaista ja nyt tutkitaan, että miten se on mahdollista. Puhjenneet implantit voivat olla syy kipuihini ja kuumeiluun.

Nyt edessä on pitkä toipuminen. Jaatinen on toiveikas, että tulevaisuudessa hän voisi elää ilman kipuja. Pakaraleikkauksiin hän on käyttänyt yhteensä noin 40 000 euroa.

– Aika näyttää, miten tässä käy. Ainakaan nyt ei ole enää implanttia painamassa mihinkään hermoon. Henkisesti uuteen kroppaan totuttelu tulee olemaan kaikista vaikeinta. Olen varma, että romahdan, kun näen selän arvet.

– Pakarani ovat pienet, mutta ihan hyvännäköiset. Oon kyllä tosi tyytyväinen. En olisi ikinä uskonut, että tulen saamaan oman peppuni takaisin.

Crista Jaatisella on edessään pitkä toipuminen ja totutteleminen muuttuneeseen vartaloon.

Jaatinen sanoo saaneensa Instagramissa valtavan määrän viestejä naisilta, jotka hekin katuvat BBL-operaatiotaan.

– En muista kuulleeni koskaan, että kukaan olisi puhunut julkisesti siitä, että on poistattanut takapuoleen siirretyn rasvan. Olen saanut paljon viestejä somessa, joissa naiset ovat kertoneet omien BBL-operaatioidensa ongelmista ja sanoneet haluavansa poistattaa täytteet.

– Halusin puhua tästä, koska tosi moni on samassa tilanteessa kuin minä. He häpeävät BBL-leikkausta ja miettivät mitä tälle voi tehdä.

BBL-operaatiossa takamukseen siirrettävä rasva imetään tyypillisesti ensin vyötäröltä, selästä, vatsasta tai reisistä. Leikkaus on riskialtis ja toimenpide on aiheuttanut maailmalla lukuisia kuolemantapauksia.

– Leikkaus ei todellakaan ole sellainen, kuin some antaa ymmärtää. BBL:stä toipuminen on hirvittävää ja leikkaus on vaarallinen. Kyseessä on niin uusi juttu, ettei kukaan oikein tiedä, miltä brazilian butt lif näyttää vuosien päästä. Olen elävä esimerkki siitä, että vaikutus kestää vain hetken ja lopputulos voi olla kaikkea muuta kuin onnistunut.