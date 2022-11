Mikko Leppilampi palaa muusikoksi: ”Siinä olen kotonani”

Mikko Leppilampi Band aikoo tarjota yleisölleen laadukkaan esityksen illallisen äärellä.

Pitkän ja menestyksekkään näyttelijänuran tehnyt Mikko Leppilampi, 44, kertoo Instagram-julkaisussaan ja tiedotteessa palaavansa takaisin musiikin pariin.

Leppilammelta on viimeksi saatu albumillinen musiikkia vuonna 2006, mutta vuosien varrella hän on julkaissut yksittäisiä kappaleita musiikkipalveluihin. Enimmäkseen Leppilampi on kuitenkin nähty valkokankaalla ja juontohommissa esimerkiksi Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa.

Tiedotteessa kerrotaan, että näyttelijä tulee olemaan osa Mikko Leppilampi Band -kokoonpanoa, jolla tulee olemaan oma korkealuokkainen musiikkishow. Kyseinen Show & Dinner -konsepti tulee koostumaan niin kotimaisista kuin kansainvälisistäkin hittibiiseistä. Ainakaan toistaiseksi yhtyeeltä ei siis kuulla omaa musiikkituotantoa.

Leppilampi perustelee, miksi hän on noin 16 vuoden tauon jälkeen päättänyt palata takaisin aktiiviseksi muusikoksi.

– Olen sydämestäni viihdyttäjä ja rakastan liveyleisön edessä esiintymistä. Siinä olen kotonani ja sitä haluan tehdä, Leppilampi kiteyttää.

Mikäli linkki ei näy, voit katsoa Leppilammen Instagram-julkaisun täältä.

Leppilammen yhtye tulee olemaan osa Warner Music Finlandin artistikattausta, johon kuuluvat muun muassa Behm, Reino Nordin, Kaija Koo, Jenni Vartiainen, Antti Tuisku, ja Ellinoora. Lisäksi Leppilampi tulee tekemään yhteistyötä yritysasiakkaisiin keskittyneen viihdetoimiston Superstar Agencyn kanssa.

Leppilampi avaa hieman tarkemmin, mitä yleisö voi odottaa hänen yhtyeensä esityksistä.

– Bändini koostuu tämän maan parhaista muusikoista, johdan solistin tontilta kokemuksellani ja osaamisellani tilaisuuden alusta loppuun. Show'hun voi halutessa istuttaa mukaan vierailijoita huippu artisteista tanssijoihin ja vaikka koomikoihin asti. Kaikki on mahdollista! Pääasia on se, että ihmiset saavat laadukkaan ja kunnianhimolla toteutetun Show & Dinner -kokemuksen, Leppilampi intoilee.

Alle kuukausi ennen paljastustaan Leppilampi julkaisi Instagram-tilillään kuvan yhtyeestään. Tuolloin hän mainitsi yhtyeeseensä kuuluvan muun muassa Manna Borg, Jutta Annala, Roope Löflund, Tero Lindberg, Petri ”luottopakki”, Ape Anttila, Mikko Pöyhönen ja Riku Karvonen.

Mikäli linkki ei näy, voit katsoa julkaisun täältä.

Yhtyeen promoottori Zachris Sundell kertoo tiedotteessa uskovansa Show & Dinner -konseptin olevan fantastinen ajatus tuoda Leppilammen viihdyttäjän lahjat yleisön nautittavaksi.

– Mikko on täysin kiistatta yksi tämän maan monipuolisimmista esiintyjistä ja lisäksi vielä taitava laulaja. Olen nähnyt Mikon ja hänen loistavan bändin show'n ja vakuuttunut siitä, että nyt on oikea aika valjastaa kaikki siinä oleva potentiaali, Sundell ylistää.

Leppilampi on aikaisemmin vihjaillut palaavansa muusikoksi, kun hän vuosi sitten ilmoitti lopettavansa yli 10-vuotisen uransa Tanssii tähtien kanssa -ohjelman juontajana. Hän sanoi tuolloin haluavansa jatkossa keskittyvä enemmän uraansa muusikkona ja näyttelijänä.

Leppilampi tuli tunnetuksi Helmiä ja sikoja -elokuvasta, josta hän voitti vuonna 2004 parhaan miespääosan Jussi-palkinnon ensimmäisestä elokuvaroolistaan. Ensi vuoden syksyllä Leppilampi tullaan näkemään muun muassa Comeback-elokuvassa, jossa hän näyttelee entistä rokkaria. Kyseistä Petri Kotwican ohjaamaa elokuvaa tähdittävät myös muun muassa Ville Myllyrinne, Paula Vesala ja Pamela Tola.