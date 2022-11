Cristal Snow ärähtää suorasanaisille kritisoijille – Pilvi Hämäläinen vastaa kantaaottavasti

Cristal Snow muistuttaa Instagram-julkaisussaan ihmisiä käytöstavoista.

Onnenpyörä-ohjelman juontaja Cristal Snow, 47, tunnetaan myös drag artistina, joka näkyy paljon hänen pukeutumistyylissään. Kaikki eivät kuitenkaan suhtaudu Snow’n tyyliin kovinkaan positiivisesti ja tästä juontaja kertoo tarkemmin Instagram-julkaisussaan.

Kyseisessä julkaisussa Snow kertoo tunnelmoineensa somessa ja TikTokissa lookkiaan, joka nähtiin hänen päällään Big Brother -livelähetyksessä tiistaina 1. marraskuuta. Kyseiseen lookkiin kuuluivat lyhyt vaaleahiuksinen peruukki, pitkät ja paksut ripset ja värikäs 1990-lukua mukaileva verkkaripuku. Samana iltana Snow sai eräältä henkilöltä viestin, joka kummastutti häntä kovasti.

– Sain molempiin äppeihin viestin samalta, täysin tuntemattomalta ihmiseltä, joka tunsi pakottavaa tarvetta kertoa mulle, kuinka tykkää minusta enemmän kyllä miehenä. Muistutin kohteliaasti häntä käytöstavoista, ja että mä en ole kysynyt asiasta kenenkään mielipidettä, joten sitä ei tarvitse silloin antaa, Snow avaa.

– Hän vastasi taas seuraavasti: ”Sanoin vain mielipiteeni joka ei miellyttänyt nyt sinua. Puhun aika suoraan asioita... Ei kande loukkaantua niin vähästä.. Onko tässä kasvunpaikka myös sulla? Sun pitää kyllä paljon enemmän sietää”. Laitoin kyseisen ihmisen estoon, koska ya know what? Mun itse asiassa ei tarvitse sietää yhtään mitään, Snow lisää.

Snow muistuttaakin, ettei kenenkään tarvitse sietää minkäänlaista ”kusipaskaa”, jota ihmiset niin sanotusti ”rehellisyyden nimissä” syöttävät muille.

– Mä en vaan tajua miksi tuntemattomat ihmiset kokevat oikeudekseen kommentoida omien mieltymyksiensä mukaan jonkun ihmisen ulkonäköä: ”Olit kivempi blondina… Olit kivempi laihana… Olet kivempi miehenä.” Snow pohtii.

– Mitä aktuaalista v***ua? Luuleeko jengi että tuntemattoman ihmisen mielipiteellä on niin paljon väliä, että meikä menis ”Hitsi kun Liisa-Marjatta tykkää musta enemmän miehenä, niin varmasti tarvii nyt luopua mun 26 vuoden drag urastani!” Snow näpäyttää.

Lopuksi Snow lähettää terveisensä kaikille kritisoijille, joiden mielestä julkkisten pitäisi sietää törkeimmätkin kritiikit.

– Vaikka olen julkinen henkilö niin mä en ole kenenkään nukke… Älkää siis antako mielipiteitänne jos sitä ei kysytä, Snow toteaa.

Cristal Snow tunnetaan muun muassa Onnenpyörä-ohjelman juontajana, kirjailijana, muusikkona, näyttelijänä, ohjaajana ja drag artistina.

Monet Snow’n Instagram-seuraajat ovat ylistäneet juontajaa julkaisun kommenttikentässä. Julkaisuun on myös kommentoinut näyttelijä Pilvi Hämäläinen, 37, joka ottaa vahvasti kantaa ilkeisiin kritiikkeihin, joita ihmiset yrittävät oikeuttaa sananvapaudella.

– On ihmeellistä, miten jotkut ihmiset kokevat, että mitä tahansa paskaa voi suoltaa, koska ”sehän on vaan mun mielipide ja minä kyllä oman mielipiteeni saan sanoa ja sananvapaus ja niin edelleen.” Ihanko todella jokainen koiranoksennus sieltä aivoista on pakko laskea ihmisten ilmoille vaan, koska ”minä nyt vaan oon niin suora”? Ei se oo mitään muuta kuin empatiakyvyttömyyttä ja kusipäisyyttä, Hämäläinen kirjoittaa.

Snow on aikaisemminkin ottanut kantaa yhteiskunnallisiin ja ajankohtaisiin asioihin. Esimerkiksi viime heinäkuussa Snow puolusti HLBTIQ+-ihmisten oikeuksia, kun hän vastasi kristillisdemokraattisen poliitikon Päivi Räsäsen Twitter-julkaisuun. Kyseisessä julkaisussaan Räsänen oli kritisoinut kirjastojen järjestämiä drag artistien satutunteja lapsille ja pitänyt kyseisiä tapahtumia ”huolestuttavana ilmiönä”.

Tuolloin Snow näpäytti Räsästä suorasanaisella vastauksellaan.

– Voi Räsänen, sä et tiedä mistä sä puhut! Hei, mutta jos haluatte kirjastoonne Drag queenin lukemaan niin minähän tulen. Tuon vielä oman kirjani mukaan! Jos joku yritys olis kiinnostunut sponsoroimaan ja kattamaan kuluja niin ottakaa yhteyttä! Rakkaus voittaa lopulta. Rakkaus ja emptia! Snow kirjoitti.

