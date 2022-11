Christina Applegate sairastui parantumattomasti – tuo nyt esiin rajut seuraukset: tarvitsee apuvälinettä liikkumiseen

Keppiin nykyisin turvautuva Christina Applegate kertoo painonsa nousseen lähes 20 kiloa sairautensa myötä.

Christina Applegate on elänyt hiljaiseloa siitä asti, kun hän kertoi julkisesti MS-tautidiagnoosistaan.

Muun muassa Pulmuset-sarjan teinityttärenä ja Bad Moms -elokuvan näyttelijänä tunnettu Christina Applegate, 50, sai MS-tautidiagnoosin kesällä 2021. Kerrottuaan diagnoosistaan julkisesti hän on elänyt hiljaiseloa ja päivittänyt kuulumisiaan sosiaaliseen mediaan harvakseltaan.

Nyt Applegate muistelee New York Timesissa aikaa, jolloin hän vasta alkoi totuttelemaan karuun diagnoosiinsa. Kun hän sai tietää sairastavansa parantumatonta tautia, Applegatella oli Dead to Me -sarjan kolmannen kauden kuvaukset vielä kesken. Näyttelijän aloittaessa hoitotoimenpiteet kuvaukset päätettiin keskeyttää viideksi kuukaudeksi.

– Järkeiltiin, että ”hankitaan hänelle vain lääkkeitä, jotta hän paranisi”. Mutta tästä ei parane, Applegate muistelee.

– Tauko oli silti hyväksi. Minun piti prosessoida kaikkea, mitä menettäisin elämässäni ja itsessäni, joten tarvitsin sitä aikaa, Applegate lisää.

CNN:n ja Daily Mailin mukaan Netflix jopa harkitsi sarjan hyllyttämistä näyttelijän terveydentilan vuoksi, mutta Applegate vakuutti kykenevänsä suoriutumaan kuvauksista.

– Sanoin, että ”me teemme tämän, mutta minun ehdoillani”, Applegate kertoo.

Christina Applegate kertoo saaneensa MS-taudin ensioireet jo Dead to Me -sarjan ensimmäisen kauden kuvauksissa. Sarja sai ensi-iltansa toukokuussa 2019.

Applegate onkin kiitollinen kuvausryhmälle ja hänen vastanäyttelijälleen Linda Cardellinille, että he tukivat ja auttoivat häntä kulisseissa. Applegate kuitenkin myöntää, että sarjan loppuun vieminen oli vaikeinta, mitä hän on ikinä tehnyt.

Applegatelle oli kuitenkin tärkeää, että hän kertoisi julkisesti voinnistaan ennen sarjan kolmannen kauden julkaisupäivää, joka on 17. marraskuuta.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun kukaan näkee minut tällaisena: painoni on noussut lähes 20 kiloa, enkä voi kävellä ilman keppiä. Haluan ihmisten tietävän, että olen hyvin tietoinen tilastani, Applegate painottaa.

Lue lisää: Pulmuset-tähti Christina Applegatella, 49, todettiin MS-tauti

Applegate on toiveikas ihmisten reaktioista tulevaan kauteen liittyen, mutta on kuitenkin varautunut myös negatiiviseen palautteeseen.

– Ei ole minun päätettävissä, rakasvatko vai vihaavatko ihmiset sarjaa. Saati se, että ajattelevatko he, että "katsokaa nyt tuota rampaa". Olen melko varma, että ihmisten on vaikea sivuuttaa tilannettani. Selvä, älkää sitten pääskö siitä yli, Applegate täräyttää.

– Mutta toivon, että katsojat pääsevät asian yli ja vain nauttivat sarjasta ja hyvästelevät nämä kaksi roolihahmoa, Applegate lisää viitaten hänen ja Cardellinin hahmoihin Jeniin ja Judyyn.

Christina Applegate sairastui ensin rintasyöpään ja myöhemmin MS-tautiin.

MS-sairaus on Terveyskirjaston mukaan liikunta- ja toimintakykyyn vaikuttava keskushermoston sairaus. Sen yleisimmät oireet raajan tai raajojen lihasheikkoudet, tasapainovaikeudet, puhehäiriöt ja suolen ja virtsarakon toimintahäiriöt.

Jälkeenpäin Applegate toivoo, että hän olisi kiinnittänyt enemmän huomiota ensimmäisiin oireisiinsa, jotka olivat tasapaino- ja liikuntakykyvaikeudet. Vaikka Applegatella on ollut aikaa käsitellä diagnoosiaan, näyttelijä myöntää, ettei hän edelleenkään suhtaudu täysin optimistisesti tilanteeseensa.

– Ei, en aio koskaan hyväksyä tätä. Minua suututtaa, Applegate toteaa.

Terveydelliset ongelmat ovat aikaisemminkin olleet Applegaten riesana. Vuonna 2008, kun näyttelijä oli vasta 36-vuotias, hänellä todettiin rintasyöpä. Tuolloin Applegate sai tietää kantavansa niin kutsuttua ”rintasyöpägeeniä”, jonka vuoksi hän olisi koko loppuelämänsä altis syövälle ja hänen täytyisi käydä jatkuvasti tutkimuksissa. Kun vaihtoehtona oli poistattaa molemmat rinnat, näyttelijä päätyi luopumaan rinnoistaan.

– Varmistin, että minulla on lähikuvia rinnoistani joka kulmasta, jotta minä ikään kuin muistan ne, hän kertoi tuolloin Oprah Winfreyn haastattelussa.

Lue lisää: Pulmuset-tähti Christina Applegaten rinnat poistettiin, kun lääkäri antoi karun diagnoosin – vuosia myöhemmin oli edessä seuraava raju takaisku

Lue lisää: Tiedätkö, mitä tapahtui Pulmuset-tähdille? Terveysongelmia, kaatuneita unelmia ja kohauttava julkistus seksuaalisuudesta