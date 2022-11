Vesa-Matti Loirin kuoltua Olli Ahvenlahti koki jotain selittämätöntä autossaan keskellä Hartolaa – ääni tukahtuu Elämäni biisi -ohjelmassa

Olli Ahvenlahti jakaa pyhäinpäivän Elämäni biisi -jaksossa muiston, johon liittyvät Vesa-Matti Loiri ja vanha Tippa-rellu.

Lauantain Elämäni biisin erikoisjaksossa edesmenneen Vesa-Matti Loirin tunnetut ystävät muistelivat taiteilijaa tämän kappaleiden kautta.

Loirin pitkäaikaisen työtoverin, muusikko Olli” Puppe” Ahvenlahden biisivalinta, Jore Marjarannan esittämä Vaiheet sisälsi jopa yliluonnollisia piirteitä.

Tarinaan liittyy keskeisesti Ahvenlahden auto, vuonna 1975 ostettu pieni sininen Renault 4 eli tuttavallisemmin Tippa-Rellu.

Loirin keikkahommat siirtyivät tuossa vaiheessa Ahvenlahdelle ja tämä toimi muun muassa Loirin kuskina, sillä tällä ei olut koskaan ajokorttia. Autossa miehet viettivät yhdessä aikaa vuosia.

Ahvenlahti muistelee, miten kerran Loirilla oli autossa mukana Hermann Hessen Lasihelmipeli-kirja, jonka hän kehotti Ollia lukemaan. Kirjassa oli mukana myös kolmetoista runoa, jotka hän halusi Ollin säveltävän. 1984 ilmestyikin levy Lasihelmipeli, jossa Vaiheet-kappale oli mukana.

– Viimeksi kun olin Veskun luona toukokuussa, istuttiin silloin vielä iltaa ja naukkailtiin vähän, niin me kuunneltiin Lasihelmipeli ja me kuunneltiin Vaiheet... Tämä on meitä niin voimakkaasti yhdistänyt juttu, joka ei koskaan tullut kansansuosioon, mutta on meille keskinäisesti tärkeä, Ahvenlahti selittää kappalevalintaa.

Toimintakykyinen Tippa-Rellu on Ahvenlahdella vieläkin Hartolan kesäpaikassa.

– Aina kun mä astun siihen Tippa-Relluun, niin mä näen sen Lasihelmipelin, jonka Vesku laittoi hansikaslokeroon, jossa se oli muuten kolme vuotta, Ahvenlahti kuvailee.

Loirin kuolinpäivänä alkoi tapahtua outoja.

– Sinä päivänä, kun Vesku oli menehtynyt, niin lähdin Hartolasta kaupoille. Lähdin sillä ajamaan, ja kun lähestyin Hartolan kirkonkylää, se alkoi yskiä, nytkähdellä tällä tavalla. Mä ajattelin, että mitä nyt, ei tämmöistä ole tehnyt aikaisemmin.

– Ajattelin, että nyt mun on pakko päästä Hartolan kirkon parkkipaikalle, joka on lähellä kauppoja... Sain ajettua sen siihen parkkipaikalle ja otin puhelimen, joka mulla on yleensä äänettömällä. Aukaisin puhelimen ja katoin. Ei oo totta. Mä tiesin ensimmäisestä tulleesta puhelusta, että nyt on Vesku lähtenyt.

– Sitten mä jotenkin niinkuin päättelin... Tää on ehkä romantisoitu. Tässä tää Tippa-Rellu on Hartolan kirkon pihalla..., Ahvenlahti sanoo ja liikuttuu kyyneliin.

– Tippa-Rellu tiesi, Katja Ståhl sanoo.

– Niin, Ahvenlahti nyökyttelee.

– Ja kertoi sulle, Ståhl jatkaa.

– Että tää kaveri joka istui siinä... kaikki ne vuodet siinä vieressä, oli lähtenyt, Ahvenlahti saa vaikeasti ja kurkkuaan selvitellen sanottua.

– Siinä oli tosi pitkä pätkä elämää puristettuna lyhyeen tarinaan. Kiitos Olli, Katja Ståhl päättää.