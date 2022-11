Muistatko Narnian tarinat -elokuvien lapsitähden? Sairastui hengenvaarallisesti 18-vuotiaana

Georgie Henley kertoo toipumisprosessistaan sosiaalisessa mediassa.

Narnian tarinat -elokuvien Lucyna tutuksi tullut näyttelijä Georgie Henley, 27, jakoi Instagramissa kuvan, joka paljastaa hänen vasemman käsivartensa ja ranteensa arvet.

Kuvan oheen Henley kirjoitti avoimen tekstin kovasta kamppailustaan bakteeri-infektiota vastaan. Hän sairastui lähes kymmenen vuotta sitten harvinaiseen ja vaaralliseen nekrotisoivaan faskiittiin eli lihaskalvon tulehdukseen, joka oli johtaa käden amputointiin.

– Ollessani 18-vuotias ja kuudetta viikkoa yliopistossa, sain nekrotisoivan faskiitin, harvinaisen ja murskaavan infektion, joka lähes vaati henkeni ja aiheutti tuhoa kehossani, näyttelijä kirjoittaa.

Infektio eteni Henleyn käsivarressa, ja amputoinnin välttämiseksi käsi oli leikattava ja myöhemmin korjattava uusilla leikkauksilla ja ihosiirteillä.

– On kestänyt pitkään parantua sekä fyysisesti että henkisesti, mutta toivon, että joskus tulee se päivä, jolloin on oikea hetki puhua tapahtuneesta. Tämä päivä on alku.

Terveyskylä-sivuston mukaan nekrotisoiva faskiitti on harvinainen, mutta hengenvaarallinen pehmytkudosten ja lihasten kuolioon johtava bakteeritulehdus. Sen tyypillisiä oireita ovat muun muassa ihon kova kipu, ihon rakkulointi, voimakas turvotus ja ihon tunnottomuus.

Henley kertoo piilottaneensa arpensa työelämässään viimeisten yhdeksän vuoden ajan, vaikka yksityiselämässään hän on ollut niiden suhteen avoin. Arpien piilottaminen on vaatinut pitkiä hihoja, meikkaamista tai housuja, joiden taskuihin hän on voinut upottaa kätensä tarvittaessa. Näyttelijä myöntää pelänneensä arpien voivan estää hänen työmahdollisuuksiaan.

Nyt hän on ymmärtänyt, ettei arvissa ole mitään hävettävää.

– Ne ovat kartta siitä, mitä kehoni on kestänyt, ja erityisesti muistutus selviytymisestäni. Ne eivät vaikuta kykyihini näyttelijänä, ja olen ylpeä ollessani henkilö, jolla on näkyviä arpia tällä alalla.

Pitkässä postauksessaan näyttelijä kiittää Addenbrooken sairaalan hoitohenkilökuntaa, perhettään ja ystäviään, agenttejaan ja työnantajiaan tuesta.

– Olen varma, että tulevaisuudessa tulen puhumaan enemmän kokemuksistani, mutta tänään olen yksinkertaisesti onnellinen tuntiessani itseni ensimmäistä kertaa pitkään aikaan vihdoinkin vapaaksi.

Georgie Henley näytteli Narnia-elokuvissa sisaruskatraan nuorimmaista.

Narnian tarinat on lapsille suunnattu fantasiakirjasarja, jonka pohjalta on tehty kolme filmatisointia. Elokuvatrilogian aloitti vuonna 2005 ilmestynyt Narnian tarinat: Velho ja leijona. Vuonna 2008 julkaistiin Narnian tarinat: Prinssi Kaspian ja viimeisenä osana vuonna 2010 Narnian tarinat: Kaspianin matka maailman ääriin.

Maineikkaan Narnia-sarjan loi brittikirjailija C.S. Lewis.