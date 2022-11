Herttuatar Meghanilta paljastus tyttärestään: Lilibet kävelee jo

Perheen kuopus oppi kävelemään hiljattain.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin kotona riittää vilskettä, sillä heidän molemmat lapsensa osaavat jo kävellä.

Meghan paljasti asian Archetypes-podcastinsa viimeisimmässä jaksossa, jossa hänellä on vieraana näyttelijä Pamela Adlon.

– Lili on juuri alkanut kävellä. Hän on vuoden ja pari kuukautta vanha, Meghan kertoi.

Prinssi Harry on aiemmin kertonut Peoplelle, että Lilibet otti ensimmäisiä askeleitaan keväällä vajaan vuoden ikäisenä. Lilibet täytti vuoden 4. kesäkuuta.

– Hänen tämänhetkinen prioriteettinsa on pysytellä veljensä perässä: hän otti ensimmäisen askeleensa vain pari päivää sitten! Harry kertoi lehdelle huhtikuussa.

– Ylpeä isä tässä, Harry lisäsi haastattelussa.

Taaperoikäisen Lilibetin lisäksi pariskunnalla on 3-vuotias poika Archie.

Herttuapari esitteli tyttärensä Lilibetin joulukuussa 2021 julkaisemallaan joulukorttikuvalla.

Podcast-jaksossa Meghan kuvaili myös kiireisiä aamujaan perheen kodissa Montecitossa Kaliforniassa.

– Olen varma, että siitä tulee yhä kaoottisempaa kun he kasvavat, herttuatar sanoi.

Aamuissa riittää kiirettä, kun varhain aamulla ensin reilun vuoden ikäinen Lilibet-taapero vaatii äitinsä huomiota, ja puoli tuntia myöhemmin myös Archie availee silmiään. Lilibetin herättyä Meghan alkaa valmistella Archien eväitä, ja samalla Lilibet saa hieman naposteltavaa.

Kun molemmat lapset ovat heränneet, Meghan tekee aamiaisen koko perheelle.

– Teen aamupalan heille kaikille kolmelle. Se on hyvin tärkeää minulle. Se tuntuu parhaimmalta tavalta aloittaa päivä, Meghan kertoo.

Lasten lisäksi Meghan ruokkii myös perheen kolme koiraa: Guyn, Pulan ja Mian.

Meghan kertoo, että aamut tuntuvat pyörremyrskymäisiltä, mutta kaoottisissa aamuissa hänellä on apunaan prinssi Harry.

– Hän on upea, Meghan vastasi Adlonin kysymykseen siitä, auttaako Harry Meghania lasten kanssa.

Aamiaisen jälkeen Archie ottaa eväsboksinsa ja lähtee esikouluun. Marie Claire -lehden mukaan Archien koulutaival on alkanut varsin erilaisissa merkeissä kuin englantilaisia kouluja käyvien serkkujensa. Kalifornialaisessa koulussa keskitytään muun muassa mindfulnessiin, myötätuntoon ja ympäristöstä huolehtimiseen.

Archien esikoulukaverin vanhempi kertoi The Mirrorille, etteivät lapset tiedä Archien kuuluvan Britannian kuninkaalliseen perheeseen.

– He eivät tiedä, että hänen vanhempansa ovat kuninkaallisia, eivätkä luultavasti välittäisi – paitsi jos Meghan olisi Disney-prinsessa, lähde sanoi lehdelle.

Harry ja Meghan ovat asuneet jo pitkään Yhdysvalloissa lastensa kanssa.

LILIBETIN syntymäpäivää juhlittiin kesällä Britanniassa, kun Yhdysvalloissa asustava perhe saapui Harryn kotikonnuille juhlistamaan kuningatar Elisabetin jo 70-vuotista hallitsijakautta. Vierailu oli herttuaparin ensimmäinen yhteinen Britanniassa sen jälkeen, kun he jättivät brittihovin taakseen yli kaksi vuotta sitten.

Brittilehdet uutisoivat, että tuolloin kuningatar Elisabet pääsi viimein tapaamaan 11 kuukauden ikäisen Lilibetin.

– Hetket kuningattaren ja Lilibetin välillä ovat hyvin henkilökohtaisia, ja tiedämme, että kuningatar on odottanut tapaamista kovasti. Pandemian vuoksi he eivät ole päässeet tapaamaan, vaikka Harry on vieraillut Britanniassa muutaman kerran yksin, joten tämä oli oikeasti ensimmäinen kerta heille, herttuaparista elämäkerran kirjoittanut Omid Scobie kertoi Mirror-lehdelle.