Hennin ja Vesan kotona vallitsee niin paha kaaos, että taloon hukkuu tavaraa – seurauksena piinallinen kierre

Kaaoksen kesyttäjät saapuvat ostelukierteessä olevien Hennin ja Vesan kotiin, joka on kuin ”urheilukauppa”.

Kaaoksen kesyttäjät -ohjelman tuoreimmassa jaksossa tavataan Hennin ja Vesan perhe, joka on ajautunut pahaan ostelukierteeseen. Ja sen sijaan, että koti olisi välillä raivattu, on kaaokseen hukkuneen tavaran tilalle ostettu aina uusi.

Lapsista kolme on muuttanut omilleen ja 160 neliön kodissa asuva perhe on kutistunut kolmehenkiseksi. 17 vuodessa talo on kasaantunut tulvilleen tavaraa, joista moni paljastuu kaiken päälle täysin käyttämättömäksi.

Aktiivista elämää viettävän perheen eteinen tursuaa erilaista urheiluvälineistöä: polkupyöriä, mailoja, kypäriä. Lisäksi ylähyllyllä varusteiden seasta pilkottaa uurna, jossa ovat perheen rakkaan, edesmenneen koiran tuhkat.

– Tämä on niin kuin tämmöinen urheilukauppa, järjestäjä Laura Holmström toteaa.

Urheiluvälineitä ja uurna.

Olohuoneen nurkassa komeilee moottoripyörä, jonka liepeiltä löytyy kasoittain on käyttämätöntä motocross-kamaa.

– Yllättävän paljon tavaroita, joissa on vielä hintalappu jäljellä, juontaja Susani Mahadura pohtii.

– Meidän moottoripyörä on siinä, koska meillä on ulkovarasto, johon se voitaisiin laittaa, mutta se on lattiasta kattoon täynnä tavaraa, äiti Henni myöntää.

Olohuone toimii puoliksi autotallina.

Käy ilmi, että taloon tosiaan hukkuu tavaraa. Eräs säilytysarkku on äidin arvion mukaan ollut avaamatta kahdeksan vuotta ja sisältä paljastuukin monta yllätystä.

– Kun ei tiedä mitä omistaa, tulee tehtyä virheostoja, ja kaaos kasvaa entisestään, järjestäjä Holmström linjaa.

Kun tavarat on käyty läpi, paljastuu kodista muun muassa neljä Moccamaster-kahvinkeitintä, 131 lamppupakettia, 21 lätkämailaa, 121 paria kenkiä sekä 242 avaamatonta ja käyttämätöntä tuotetta. Yllätyksekseen perhe löytää lisäksi muun muassa kolme joulupukin asua.

Perheelle annetaan tiukka linjaus: tehtäväksi tulee luopua puolesta tavaroista, joko myyntiin, kierrätykseen tai lahjoitettavaksi.

Kaikkein vaikeinta luopuminen vaikuttaa olevan perheen isälle Vesalle, joka heittää kapuloita rattaisiin vähän väliä. Muun muassa rikkinäistä Playstationia hän kehottaa säilyttämään varaosien vuoksi.

– Klassinen virhe on se, että säästetään tavaraa varmuuden vuoksi, Holmström sanoo.

Lopputulos, jossa talon lukuisille huoneille on löydetty järkevä käyttötarkoitus varastoinnin sijaan, saa perheen lopuksi riemastumaan. Myös Iita-koiran tuhkat saavat ansaitsemansa paikan.

Siistitty eteinen.

Kaaoksen kesyttäjät Katsomossa ja MTV3:lla torstaisin klo 21.