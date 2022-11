Marika Fingerroos ilmestyi Uutisaamuun kertomaan uudesta aluevaltauksestaan – tällainen on Tiktok-trendiksi noussut seksilelu, josta puhuvat nyt kaikki

Marika Fingerroos kertoi MTV:n Uutisaamussa viimeisimmistä seksilelutrendeistä.

Marika Fingerroos kuvattuna 2017. Viime vuosina takavuosien kohumalli on esiintynyt julkisuudessa harvakseltaan.

MTV:n Uutisaamu-ohjelmassa keskusteltiin tiistaiaamuna seksistä ja seksileluista. Vieraana ohjelmassa nähtiin takavuosien kohumalli Marika Fingerroos, joka pyörittää nykyään omaa erotiikkaverkkokauppaa.

Fingerroos ja ohjelmassa myöskin vieraana ollut erityistason seksuaaliterapeutti Jonna Karimo kertoivat seksilelujen suosion ja myynnin kasvaneen koronan aikana.

– Omaa seksuaalista kannattaa tutkiskella ja sitä, mikä tuo mielihyvää, Fingerroos sanoi Uutisaamussa.

Erityisen suuressa suosiossa ovat Fingerroosin mukaan paineaaltokiihottimet ja eri välineet, joita ei ensisilmäyksellä välttämättä tunnistaisi seksileluksi.

Hän nosti ohjelmassa esille someilmiöksi muodostuneen ruusun muotoisen seksilelun, joka on herättänyt keskustelua etenkin nuorten suosimassa Tiktokissa.

– Seksilelut ovat vähän tabu vieläkin ja niitä voi olla vaikea viedä makuuhuoneeseen. Meillä on paljon tuotteita, jotka on visuaalisesti kauniita, joten niitä on helpompi tuoda mukaan sänkyhommiin, Fingerroos sanoi.

– Paineaaltokiihottimet on aika suosiossa. Niitä on helppo viedä pariskuntien yhteiseen kokemukseen. Se ei ole enää niin tabu, vaan naiset on uskaltaneen ruveta puhumaan siitä, että halutaan tuoda omaa seksuaalisuutta esille.

Vesitiivis ja silikonista valmistettu ruusu on on kiihotin, joka värisee ja sen "imuri" imee alipaineella. Tiktokissa seksilelu on noussut jo jonkinlaiseksi ilmiöksi, kun ihmiset ovat esitelleet pinkin ruusun näköisen vekottimen eri toimintoja.

Se on nähty myös lukuisissa naistenlehdissä ja sanomalehdissä ympäri maailmaa. Esimerkiksi Women's Health -lehti kertoo elokuussa julkaistussa artikkelissaan, että lelun suosio perustuu sen ulkonäköön ja imuvoimaan.

Fingerroos sanoi ohjelmassa huomanneensa, että seksileluista puhutaan nykyään avoimemmin, eikä niitä häpeillä.

– Nyt kun näistä puhutaan enemmän, niin ihmiset ajattelevat, että ne eivät ole enää mikään häpeä. Niitä otetaan mukaan ja se on hyvä juttu, hän sanoi.

Marika Fingerroos tuli tunnetuksi kyläkauppias Vesa Keskisen salarakkaana vuonna 2004.

Hän levytti vuoden 2005 kesällä Salarakkaat-nimisen albumin, jossa mukana oli myös Martina Aitolehti.

Nykyään Fingerroos on naimisissa ja kahden lapsen äiti. Hän esittelee itsensä sosiaalisessa mediassa yrittäjäksi ja hevosnaiseksi. Hänellä on myös oma OnlyFans-tili.

Korjaus 1.11. kello 11.33: MTV:n ohjelman nimi on Uutisaamu, ei Huomenta Suomi. Huomenta Suomi lopetettiin vuonna 2019.