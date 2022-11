Julia Robertsin veli Eric, 66, kuvasi elokuvaa Varkaudessa – huomasi heti poikkeuksellisen piirteen muihin maihin verrattuna

Miten Hollywoodissa pitkän uran luonut tähtinäyttelijä Eric Roberts, supertähti Julia Robertsin isoveli päätyi suomalaiseen Insite -elokuvaan?

Mitä yhteistä on Hollywoodin ykkösnimiin kuuluvalla Samuel L. Jacksonilla ja tanskalaisella, Vallan linnake - ja Westworld-sarjoista tutuilla Sidse Babett Knudsenilla, muun muassa Game of Thrones -sarjasta tutulla James Cosmolla – ja Julia Robertsin isoveljellä?

Oikea vastaus: he kaikki ovat näytelleet suomalaisissa elokuvissa muutaman viime vuoden aikana.

Jackson nähtiin Jalmari Helanderin elokuvassa Big Game (2014), Knudsen A.J. Annilan Ikitiessä (2017), Cosmo tänä syksynä Klaus Härön Irlannissa kuvatussa Rakkaani merikapteeni -elokuvassa.

Eli onhan noita kansainvälisiä tähtiä nähty suomalaisissa elokuvissa, muttei kuitenkaan kyllästymiseen asti.

Sisarukset Eric ja Julia Roberts vuonna 1986.

Eric Roberts, 66, on pitkän linjan yhdysvaltalaisnäyttelijä, jonka ura on komea, vaikka hän onkin jäänyt Hollywoodin unelmatehtaan a-listalle pitkään kuuluneen näyttelijäsiskonsa Julia Robertsin varjoon. Moni muukin olisi.

Mutta miten juuri Eric Roberts päätyi suomalaiseen Insite -elokuvaan, jota kuvattiin paljolti Suomessa?

KALIFORNIAN aurinko alkaa melkein valaista puhelinlinjaa pitkin, kun Roberts nostaa luurin käteensä. Vaikka Suomessa on pimeää, Los Angelesissa paistaa lokakuun loppupuolellakin.

– Suomalaiset ovat niin kohteliaita, ystävällisiä ja helposti lähestyttäviä, Roberts lepertelee.

– Se on ihan ainutlaatuista. Vain kanadalaiset ovat samalla tasolla.

Mistähän se johtuu? Jääkiekosta, jota hakataan intohimoisesti niin Suomessa kuin Kanadassakin? Kysymys jää ilmaan, miten muuten voisi ollakaan.

Eric Roberts tähdittää Insite-suomalaiselokuvaa.

Mutta siinä, missä kanadalainen lätkä on käsite, samaa voi sanoa myös Hollywoodista ja siellä läpimurron tehneistä näyttelijöistä. He ovat tähtiä. Toiset loistavat kirkkaampina kuin toiset ja Robertsin voi sanoa kuuluvan komeasti tähtijoukkoon: hän on saanut urallaan jopa Oscar-ehdokkuuden vuonna 1985 elokuvasta Pakotie.

Jos Oscar-ehdokkuuden saanut näyttelijä kiinnitetään suomalaiseen elokuvaan 2020-luvulla, se on sama kuin kanadalainen NHL-tähti olisi valinnut pelaamisen jääkiekon SM-liigassa 1990-luvulla!

On pakko kysyä: miksi? Ja miten?

– Tulin, kun pyydettiin, Roberts naurahtaa.

– Saan päivittäin noin 30 roolitarjousta kaikkialta maailmasta. Niistä parhaat ja houkuttelevimmat seulotaan minulle. Jos pidän käsikirjoituksesta ja minulle varatusta roolista, sanon managerinani työskentelevälle vaimolleni, että tämän elokuvan tahtoisin tehdä, Roberts kertoo ja tunnustaa, ettei muista prosessia Insiteen ja Suomeen päätymisestä aivan tarkasti.

Eris Roberts kertoo saavansa noin 30 työtarjousta päivittäin.

ENNEN koronapandemiaa ja sen aiheuttamia rajoituksia Roberts kuitenkin matkusti Suomeen. Ohjaaja Jere Koistisen kotikaupungissa Varkaudessa kuvattiin 2019 elokuva, joka eroaa suomalaisista uutuuselokuvista muutenkin kuin Robertsin osalta: varsinaisia ammattinäyttelijöitä on rooleissa vain vähän, päärooleissa nähdään muun muassa radioaalloilta tutut Janni Hussi sekä mentalisti Pete Poskiparta.

– Kuvauksissa ei tapahtunut mitään poikkeuksellista. Kaikki sujui hyvin. Mutta se on poikkeuksellista, miten helposti Suomessa saa asiat sujumaan, vaikka ei puhu kieltä, jota maassanne puhutaan. Se ei ole itsestään selvää vaikkapa Pariisissa tai kaikissa Yhdysvaltain kaupungeissa.

– Sisareni on yksi koko planeetan tunnetuimpia ihmisiä. Se on hauskaa meille kaikille, Eric Roberts naurahtaa.

Eric Roberts epäilemättä tietää. Hän on kuvannut urallaan noin 700 elokuvaa, viime aikoina yhä enemmän myös pieniä elokuvatuotantoja Suomen kaltaisissa, eksoottisissa elokuvamaissa. Hän tottui muuttamaan kaupungista toiseen jo lapsena: Eric syntyi Biloxissa, Missisippissä vuonna 1952, Julia puolestaan Smyrnassa, Georgiassa 1967.

– Sisareni on yksi koko planeetan tunnetuimpia ihmisiä. Se on hauskaa meille kaikille, Eric Roberts naurahtaa.

– Mutta ei meidän perheemme tähteys jää tähän. Tyttäreni Emma Robertsin näyttelijänura on nousussa. Hän tulee saamaan rooleja Marvelin elokuvissa. Ja poikapuoleni Keaton Simons on musiikillinen sankarini.

Ja Eric Robertsin ura jatkuu myös. 66-vuotiaana hän ei haaveile eläkkeelle jäämisestä. Hän pitää työstään, vaikka yksi juttu häntä harmittaa.

– Nykyisin minulle tarjotaan lähinnä pankinjohtajan tai isoisän rooleja. En voi antaa tukkani kasvaa. Kaipaan pitkiä hiuksiani.

Lue lisää: Janni Hussi näyttelee samassa elokuvassa Julia Robertsin veljen kanssa – tältä se näyttää