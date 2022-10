Mikael Jungner koki käänteentekevän hetken tv-ohjelmassa – työkaveri täräytti elämäntaparemontin jälkeen paljonpuhuvan kommentin

Entinen kansanedustaja laittaa liikunta- ja ruokailutottumuksensa ruotuun Olet mitä syöt -ohjelmassa.

Ex-kansanedustaja ja viestintäalan yrityksen toimitusjohtaja Mikael Jungner lähti kahdeksan viikon mittaiseen elämäntaparemonttiin Olet mitä syöt -ohjelmassa, jonka uusi kausi alkaa MTV3-kanavalla 1. joulukuuta.

Jungnerin, 57, mukaan kaikki hänen elintavoissaan vaati muutosta.

– Luulen, että tämän formaatin kokemisen vahvin seikka on se, että kun korjaa kaiken kerralla, vaikutus on huumaava, Jungner kuvailee.

Viestintäjohtajan mukaan hänen ruokavaliossaan riitti korjattavaa. Ruokalajeista erityisesti grillattu naudan pihvi oli hänelle ylitse muiden.

– Suurin yksittäinen muutos oli se, että luovuin lähes kokonaan punaisesta lihasta.

Liikuntaa Jungner ei kertomansa mukaan harrastanut hyötyliikuntaa enempää. Ohjelman ansiosta kunto koheni.

– Huomasin, että jotta liikunta tuntuu elämyksellistä, pitää olla jonkinlainen peruskunto ja -liikkuvuus. Nyt jaksaa juosta raitiovaunun kiinni ja polvet eivät ole kipeät eikä hengästytä, hän kertoo.

Projektin kesken jättäminen ei käynyt hänellä mielessäkään. Jungnerin mukaan uusien rutiinien omaksuminen oli kuitenkin toisinaan haastavaa.

– Piti esimerkiksi tottua maustamattoman kreikkalaisen jugurtin makuun, ilman mitään makeutusaineita. Siihen totutteleminen oli aluksi haastavaa.

Ex-kansanedustajan mukaan hän lähes aina vastaa myöntävästi, kun häntä kysytään mukaan realityohjelmaan.

Jungner koki elämäntaparemontin aikana monta oivallusta. Hän luuli nukkuvansa hyvin, koska hän pystyi nukahtamaan missä tahansa vaivatta. Todellisuudessa kyse olikin väsymyksestä.

– Ei ollutkaan hyvät unenlahjat, vaan olin yksinkertaisesti nukkunut liian vähän.

Hänen mieleensä muistuu yksi käänteentekevä hetki kuvausten aikana.

– Kun projektia oli kestänyt joitain viikkoja, heräsin yhtenä aamuna aurinkoiseen aamuun ja avasin silmät, ja sillä sekunnilla kaikki oli kirkkaampaa ja aidompaa. Aivan kuin olisin ollut huurussa ja yhtäkkiä kaikki kirkastui, hän muistelee.

– Se motivoi jatkamaan. Sitä miettii, miksi ei tehnyt tätä 30 vuotta sitten.

Lähipiirissä elämäntaparemontti ei jäänyt huomaamatta.

– Työkaverini sanoi, että ”Mikael voisitko pistää itsesi pienemmälle”. Energiaa oli aluksi niin paljon, että olin kokoajan hyperaktiivinen, mikä saattoi olla muille rasittavaakin.

Tällä hetkellä Jungnerilla on terveen paperit.

Jungner on joutunut kamppailemaan terveytensä kanssa, sillä hän on sairastanut syövän sekä saanut sydänkohtauksen ja aivoverenvuoron.

Syövän Jungner sairasti 17 vuotta sitten. Aivoverenvuodon puolestaan Jungner sai vuosi sitten sähköpotkulautaonnettomuudessa, kun Jungner ajoi sähköpotkulaudalla mukulakivikatua ja hänen edessään aukesi yllättäen auton ovi, minkä seurauksena mies lensi kadulle. Vasta ambulanssissa hän palasi tajuihinsa.

Kokemukset vaikuttivat hänen ajatusmaailmaansa.

– Kun on useita tuollaisia tilanteita, syntyy kuolemattomuuden illuusio. Ajattelee, että elimistöni kestää mitä tahansa tai että on pohjattoman hyvä onni.

– Tämä ohjelma toi tietyn nöyryyden. Se, että on ollut hyvä säkä tai lahjakkaita lääkäreitä, pitäisi omana velvollisuutenaan pitää huolta fyysisestä terveydestä, hän pohtii.

Ohjelman innoittamana Jungner on myös elvyttänyt vanhan harrastuksensa laitesukelluksen. Hän on aikoinaan toiminut sukellusopettajana.

– Olin Atlantilla kuvausten aikaan sukeltamassa ensimmäistä kertaa 15 vuoteen. Se oli yhtä tajunnanräjäyttävää kuin ensimmäisen kerran, hän iloitsee.

Olet mitä syöt alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla to 1.12. klo 20. Ohjelma on katsottavissa myös C Moressa.