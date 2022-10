Näyttelijä Tim Rothin poika on kuollut – 25-vuotias Cormac julkaisi heinäkuussa sydäntäsärkevät jäähyväiset: ”Aina et voi valita kohtaloasi”

Muusikko Cormac Roth on kuollut 25 vuoden iässä.

Oscar-ehdokkaanakin olleen näyttelijän Tim Rothin poika Cormac Roth, 25, on kuollut, The Daily Mail kertoo.

Cormac Roth sairasti syöpää. Hän kertoi asiasta huhtikuussa.

Säveltäjänä ja tuottajana toiminut Roth kuoli 16. lokakuuta, mutta hänen perheensä ilmoitti asiasta tänään maanantaina.

Perhe muistelee poikaansa ”energisenä miehenä, joka oli yhtä kiltti kuin villi”.

Nuori Roth kuoli rauhallisesti läheistensä läsnä ollessa, perheen tiedotteessa todetaan.

– Hän säilytti jopa ilkeän nokkeluutensa ja huumorinsa aina loppuun asti, Rothit kuvailevat.

Cormac Roth julkaisi Instagramissa jäähyväisensä heinäkuussa.

Hän kiitti seuraajiaan saamastaan tuesta ja totesi, että ”aina ei voi valita omaa kohtaloaan”.

– Minulla on koriokarsinooma. Se on harvinainen sairaus, joka on ollut koko ajan monta askelta minua edellä. Olen taistellut sitä vastaan joka päivä. Olen tehnyt kaiken: kemoterapiaa, lääkkeitä, leikkauksia ja niin edelleen. Syöpä on vienyt minulta kuulon, lähes 30 kiloa painoa, itsetuntoni ja se aikoo jatkaa tappamistani, ellen onnistu itse kukistamaan sitä.

Koriokarsinooma on istukan syöpä. Toisinaan se saattaa saada alkunsa muualtakin kuin istukasta. Miehillä esiintyy kiveksen koriokarsinoomaa, johon sädehoito sekä kemoterapia tehoavat huonosti ja siihen liittyy korkea kuolleisuus.

Roth muistutti, että elämästä kannattaa nauttia joka päivä.

– Muistakaa tehdä niitä asioita, joita rakastatte. Elämä on lyhyt. Se on kaaosta. Koskaan ei voi tietää, milloin on oma vuoro. Voikaa hyvin ja käykää lääkärintarkastuksissa. Haista paska syöpä!