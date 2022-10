Tänään tv:ssä kauhuelokuvien klassikko, jonka tekeminen oli suistaa Shelley Duvallin terveyden raiteiltaan – palaa nyt näyttelemään 20 vuoden jälkeen

Hohto on Stanley Kubrickin monitulkintainen kauhuklassikko Stephen Kingin samannimisestä romaanista.

People-lehden mukaan Shelley Duvall, 73, palaa valkokankaalle ensimmäistä kertaa 20 vuoteen kauhuelokuvassa The Forest Hills.

Leffan tuottaja ja ohjaaja Scott Goldberg kertoo olevansa kova Hohto-fani:

– Se on kaikkien aikojen suosikkikauhuelokuvani yhdessä Halloweenin ja Day of the Deadin kanssa. Shelleyn rooli Hohdossa on mestarillinen suoritus. Hän todella näyttää, millaista eristetyn äidin pelko ja kauhu voi olla.

Duvallin edellisestä elokuvasta on aikaa. Hän näytteli vuonna 2002 elokuvassa Manna from Heaven. Tämän jälkeen hän ilmoitti vetäytyvänsä eläkkeelle.

Jack Nicholson, Shelley Duvall ja Danny Lloyd

Vuonna 2021 Duvall antoi haastattelun The Hollywood Reporterille.

Pitkään hiljaiseloa elänyt näyttelijä kertoi lehdelle, että Hohdon ohjaaja Stanley Kubrick ei edes tavannut häntä, ennen kuin tarjosi roolia elokuvassaan.

– Hän vain sanoi, että olen hyvä itkemään, Duvall kertoi.

Kun elokuvan tekeminen alkoi, päivät muuttuivat pitkiksi.

– Kubrick ei ollut tyytyväinen mihinkään, ellei ottoja ollut vähintään 35. Sellainen määrä ottoja, juoksemista, itkemistä, pienen pojan kantamista. Se oli rankkaa. Me painoimme täysillä ensimmäisistä harjoituksista alkaen.

Saadakseen itsensä oikeaa mielentilaan, Duvall kuunteli surullisia biisejä.

– Minun piti vain ajatella kaikkea surullista. Vaikkapa sitä, kuinka paljon ikävöin perhettäni tai ystäviäni.

– Mutta hetken kuluttua kroppani alkoi kapinoida vastaan. Älä tee minulle näin. En halua itkeä joka päivä. Joskus yksistään se ajatus sai minut murtumaan.

– Oli kauheaa herätä maanantaina ja tajuta, että minun pitää itkeä koko päivä, koska aikataulussa lukee niin. Se sai minut taas itkemään. Ajattelin vain, että ei, en pysty tähän. En tiedä, kuinka onnistuin siinä. Jopa Jack (Nicholson) ihmetteli, kuinka onnistuin hommassa.

Duvall painottaa, että Kubrick ei ollut julma hyväksikäyttäjä, vaikka ohjaajan metodit olivatkin välillä rajuja.

– Hän oli erittäin lämmin ja ystävällinen. Hän vietti paljon aikaa minun ja Jackin kanssa. Hän saattoi istui alas ja jutella tuntien ajan. Ja kuvausporukka vain odotteli. He saattoivat sanoa, että Stanley, täällä on 60 ihmistä toimettomina. Mutta se oli tärkeää meille näyttelijöille.

Hohto Subilla kello 21:00.