Main ContentPlaceholder

Viihde

Ruuturaati: Maajussille morsian -jakso muuttui inhottavaksi – Miksi morsianehdokkaat olivat niin ilkeitä?

Maajussille morsian -ohjelman maajussit Arho ja Joonas ovat rakastuneet morsianehdokkaisiinsa niin huimaa vauhtia, että IS-studiossa ohjelmaa puiva Ruuturaatikin on hämillään. Joonaksen valinta on ennen finaalia jopa niin selvä, että muut morsianehdokkaat alkoivat ilkeillä Joonaksen lempitietylle. Tämähän ei Ruuturaatia miellytä, sillä kiusaaminen on puhtaasti ilkeää.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Sulje