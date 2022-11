Arttu Mustonen seurusteli naisen kanssa, vaikka tiesi olevansa homo – sitten hän tuli kaapista tavalla, joka poiki äidiltä mieleenpainuvan reaktion

Kun Artun ja Janitan suhde oli kariutumassa, löysi Arttu todellisen minänsä. – Sen myötä aloin kunnolla kelaamaan seksuaalisuutta, hän kertoo Ina Mikkolan podcastissa.

Arttu Mustonen kiittää isoveljeään avaramman miehen mallin antamisesta. – Hän on ollut erilainen mies ja poika, ja siitä häntä on myös kiusattu.

Somevaikuttaja Arttu Mustonen kertoo toimittaja Ina Mikkolan Runkkarin ystäväkirja -podcastin tuoreimmassa jaksossa, miten päätyi tulemaan kaapista.

Prosessia vaikeutti se, että Mustonen, 28, on lähtöisin lestadiolaisperheestä.

Ennen oivallusta Mustonen eli parisuhteessa valokuvaaja Janita Aution kanssa. Myös Autio on lestadiolaistaustainen.

– Miltä tuntui olla heterosuhteessa, vaikka et ole hetero, Mikkola kysyy Mustoselta.

– Muistan olleeni, että jes, olen löytänyt tyypin, jonka kanssa perustaa perhe, mennä naimisiin ja unohtaa pohdinnat omasta seksuaalisuudesta, Mustonen vastaa.

Ilta-Sanomat kertoi Arttu Mustosen tarinan kesällä 2021. Jutussa käsiteltiin myös Aution ja Mustosen suhdetta.

Mustonen kertoo Mikkolalle pitäneensä suhdetta jopa ”terveenä”, koska minkäänlaista fyysistä vetovoimaa ei osapuolten välillä ollut.

– Ei ollut mitään himoja. Aina [lestadiolaisyhteisössä] puhutaan, että himot tulee ja valtaa. Mutta tajusin suhteessa, että tämä seurusteluhan on helppoa, kun niitä kiusauksia ei ole.

Pari oli vakaasti menossa myös naimisiin. Kihlajaispäiväkin oli sovittu.

Mustonen kertoo, että Autiota kuitenkin vaivasi fyysisyyden puute suhteessa. Kun kumppani otti asian esiin, alkoi suhdekin murentua.

– Onneksi, Mustonen sanoo jälkikäteen.

– Sen myötä aloin kunnolla kelaamaan seksuaalisuutta. Miettimään, etten pysty elämään näin – feikkaamaan.

Vaikka pari erosikin, ystävyys säilyi. Mustonen kuvailee suhdetta ”sisarusrakkaudeksi”. Nykyään he tekevät yhdessä Toivottomat sinkut -nimistä podcastia.

Sitten Mustonen päätti tulla kertaheitolla kaapista koko maailmalle. Hän kirjoitti asiasta blogiinsa.

– Kirjoitin äidille ja isälle, että käykää lukemassa blogi, hän kertoo Mikkolalle.

Lestadiolaisvanhemmat suhtautuivat asiaan yllättävänkin mutkattomasti.

– Äiti oli että ”voi Arttu, mä oon tiennyt tän pienestä asti”.

– What the fuck, mitä v***ua, Ina Mikkola karjuu epäuskoisena.

– Olin jopa vähän vihainen, että et sä ole voinut tietää, olenko näin huono näyttelijä, Mustonen myöntää.

Arttu Mustosen lestadiolaisvanhemmat ovat suhtautuneet hänen homoseksuaalisuuteensa mutkattomasti.

Mustonen arvelee Mikkolan haastattelussa, että vanhempien vapaamielisestä suhtautumisesta on kiittäminen hänen 18 vuotta vanhempaa veljeään.

– Isoveli on ollut erilainen mies ja poika. Hän on myös kärsinyt siitä ja häntä on kiusattu. Hän on sanonut, että on nähnyt mussa samoja piirteitä kuin itsessään. Hän sanoi porukoille, että älkää panko Arttua samoihin raameihin. Siksi mä olen saanut leikkiä barbeilla ja pukeutua mekkoon – tehdä ”tyttöjen juttuja”.

Mustosen mukaan hänen vanhempansa ovat kaapista tulemisen jälkeen tehneet lestadiolaisyhteisön sisällä työtä seksuaalivähemmistöjen oikeuksien edistämisen hyväksi.

– Jos ihmisistä joku 10 prosenttia on muita kuin heteroita ja jos on perheitä joissa on 10–15 lasta, niin... Niitä asioita voi viedä ehkä sillä mittakaavalla eteenpäin, hän havainnollistaa.

