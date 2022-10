Katso upeat kuvat! Tältä Heidi Willmanin ja Jarkka Pikkaraisen häissä näytti

Heidi Willman ja Jarkka Pikkarainen tapasivat vuonna 2021. Jo samana syksynä he ostivat yhteisen kodin ja menivät kihloihin. Joidenkin mielestä nopeasti eteneminen on tuntunut heistä itsestään oikealta, sillä heidän mukaansa molemmilla on jo ”matkaa mittarissa”, jolloin tietää, kun kohdalle sattuu jotain erityistä.