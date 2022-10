Suuri väärinkäsitys on sotkenut maajussi-Arhon yöunet – ratkaiseva käänne tapahtuu metsässä

Arhon kolmannet treffit päättyvät rakkaudentunnustukseen.

Maajussille morsian -sarjan kymmenennessä jaksossa maajussi Arho pääsee vihdoin kahdenkeskisille treffeille morsianehdokas Karoliinan kanssa.

Ennen kiipeilypuistossa vietettäviä treffejä morsiamet pähkäilevät vielä yhdessä aamupalapöydässä, että Arhon ajatuksia on vaikea päätellä.

Arho tunnustaa kuitenkin kameralle ennen treffejä, että Karoliina on ollut hänen ennakkosuosikkinsa alusta asti. Arho on havainnut, että myös Karoliina olisi kenties kiinnostunut, mutta nainen on piilotellut tunteitaan.

–Oman mielenrauhan takia olisi hyvä saada selville, että mitä mieltä se oikeasti on minusta tai onko sillä mitään tuntemuksia itsellään. Haluaako se oikeasti tänne jonkun? Siitä on vaikea ottaa selvää, pohtii puolestaan Karoliina.

Kiipeilypuistossa väärinymmärrykset alkavat selvitä pariskunnan halaillessa. Tunteet ovat molemminpuolisia.

– Olen pyrkinyt, että en tuo esiin sitä että olen eniten Karoliinasta kiinnostunut, ja Karoliina on tulkinnut sen niin, etten ole ollenkaan hänestä kiinnostunut, Arho selittää.

– Nyt ymmärtää, että tilanne ollut sellainen, että Arho on halunnut olla tasapuolinen, Karoliina toteaa helpottuneena.

Molemmat tunnustavat, että ovat nukkuneet viime päivät huonosti murehtiessaan, ettei toista kiinnosta ollenkaan.

Arhon valinta vaikuttaa viimeistään nyt varsin selvältä.

– Nyt ollaan aika vahvasti rakastuneita. Ihastus on muuttunut ihan kunnon rakastumiseksi, mies toteaa.

– Nyt kun on seuraillut sua tässä viimeisen viikon aikana, niin on vaan ollut sillä lailla, että ei vitsi on se kyllä mahtava mies, Karoliina huokaa käsi Arhon kädessä.

