Sulhasehdokas paljastaa maajussitar Anna-Reetalle vakavan sairautensa – esittää tiukan kysymyksen

Anna-Reetan ja Aleksin treffit päätyvät vakavaan keskusteluun, kun sulhasehdokas kertoo sairaudestaan.

Maajussille morsian -kauden kymmenennessä jaksossa vietetään viimeisiä treffejä ennen valintapäivää.

Anna-Reetta lähtee viettämään päivää Aleksin kanssa, kun kaksi muuta sulhaskandidaattia jää keräämään pellolta kiviä.

– Aleksi on hurmaava. Hänessä on äärimmäisen paljon ihania ja suorastaan ihailtavia puolia. Hän on taitava ja tietää mistä puhuu, Anna-Reetta kuvailee.

Pari lähtee pyöräretkelle, jonka päätteeksi päädytään varsin vakavaan ja syvälliseen keskusteluun.

Anna-Reetta pohtii Aleksin olevan avoin, mutta samalla hän aavistelee, että on jotain mitä hän ei tiedä.

Parin keskustellessa puhumisen tärkeydestä Aleksi kysyy Anna-Reetalta suoraan, miten tämä suhtautuisi, jos joku läheinen sairastuisi ja sortuisiko tämä voivotteluun.

25-vuotias Aleksi kertoo sairastavansa dilatoivaa kardiomyopatiaa, joka on sydäntä laajentava sydänsairaus. Tällä hetkellä terveydentila on vakaa, mutta sairaus on aina taustalla olemassa.

Sydänliiton mukaan tilaa hoidetaan kuin sydämen vajaatoimintaa. Tyypillisimpiä oireita ovat mm. lisääntynyt väsyvyys, hengenahdistus, turvotukset ja eteisvärinä. Äärimmäisessä tilanteessa voidaan joutua etsimään uusi sydän, eli hoito on sydämensiirto.

Anna-Reetta, joka on saanut myös terveysalan koulutuksen, sanoo että hän ei ole voivottelijatyyppiä.

– Jos elämästä ei nautita tässä ja nyt, niin huomisestahan ei tiedetä, Anna-Reetta linjaa.

Asiallinen suhtautuminen ilahduttaa Aleksia.

– Silloin kun sairastuin, niin ihmiset, jotka voivotteli niin katkaisin yhteydet kaikkiin, sitä ei sietänyt yhtään semmoista jonninjoutavaa säälimistä tai miten näin nuorena ja silleen. Tietyt ihmiset osaa ottaa asian asiana.

–Tästä voi tulla jotain isoa, ihastunut Aleksi toteaa lopuksi kameroille.

Maajussille morsian Katsomossa ja MTV3:lla maanantaisin klo 20.