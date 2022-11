Miss Universumissa historiallinen käänne: omistajana ensimmäistä kertaa nainen – näin transtaustainen superjulkkis haluaa uudistaa kauneuskilpailua

Jakapong ”Anne” Jakrajutatip osti Miss Universum -organisaation 20 miljoonalla eurolla. Hän on ensimmäinen nainen, joka omistaa Miss Universum -kauneuskilpailun.

Maailman suurimman kauneuskilpailun, jossa vuosittain nähdään myös suomalaiskasvot, omistaa ensimmäistä kertaa sen 71-vuotisessa historiassa nainen.

Thaimaalainen superjulkkis, liikenainen ja sukupuolivähemmistöjen puolestapuhuja Jakapong “Anne” Jakrajutatip osti Miss Universum -organisaation noin 20 miljoonalla eurolla, kertovat Reuters ja New York Post.

Jakapong haluaa Reutersin mukaan inspiroida omanlaisiaan naisia maailmassa ja parantaa myös Thaimaan turismia ostamalla organisaation. Jakapong on itse transtaustainen nainen.

Nainen on todellinen thaimaalainen superjulkkis: hän on tuttu kasvo muun muassa maan Leijonan luola -sijoitusohjelmassa ja Thaimaan Muodin Huipulle -muotisuunnittelukilpailussa. Hän on myös thaimaalaisen monialayrityksen JKN Global Groupin toimitusjohtaja ja suurin osakkeenomistaja.

– Miss Universum on globaali alusta. Voin inspiroida niin monia ihmisiä ja erityisesti sukupuolivähemmistöön kuuluvia, Jakapong kertoo Reutersille.

Nainen on kertonut avoimesti kokemuksistaan transsukupuolisena. Hän on perustanut myös Life Inspired For Thailand -säätiön, jonka tarkoitus on puolustaa transsukupuolisten ihmisten mahdollisuuksia elämässä ja heidän oikeuksiaan ihmisarvoon.

Miss Universum -kilpailua näytetään televisiossa 165 maassa. Jakapong näkee sen ehdottomana mahdollisuutena.

– Lähes miljardi ihmistä katsoo kilpailua, ja nyt sen omistaa sataprosenttisesti transsukupuolinen thaimaalaisnainen. Haluan tuoda hyvää myös maalleni, Jakapong toteaa Reutersille.

Aikaisemmin Miss Universum -kilpailuun saivat New York Postin mukaan osallistua vain 18–28-vuotiaat naimattomat ja lapsettomat naiset. Vuonna 2018 kilpailuun pääsi mukaan ensimmäinen transtaustainen nainen, Espanjan ehdokas Angela Ponce, ja ensi vuonna kilpailu aikoo sallia myös naimisissa olevat ja lapsia saaneet kilpailijat.

Sukupuolivähemmistöjen tukemisen lisäksi Jakapong haluaa edistää Thaimaan turismia. Reutersin mukaan turismi ja matkailu on ratkaisevassa osassa Thaimaan taloutta. Vuonna 2019 ennen koronapandemiaa maahan saapui lähes 40 miljoonaa turistia, jotka käyttivät maassa 1,91 biljoonaa bahtia (lähes 60 miljardia euroa).

Thaimaan hallitus odottaa kuluvana vuonna maahan 10 miljoonaa turistia ja toivoo tuplaavansa määrän seuraavana vuonna.

– Jokainen maa, joka järjestää kauneuskilpailut, saa väistämättä turismituloja, Jakapong toteaa Reutersille.

Hän toivoo, että Thaimaa isännöisi Miss Universum -kisoja aina kolmen tai neljän vuoden välein. Jakapong haluaa, että kauneuskilpailu voisi tehdä myös esimerkiksi kauneus-, kosmetiikka ja muotiyritysten, kuten oman JKN Global Groupinsa, kanssa yhteistyötä.