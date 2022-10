Varpu ja Sami Hintsanen kertovat koskettavasti suuresta tragediastaan: totuttelevat jälleen täysin uudenlaiseen arkeen

Sami ja Varpu Hintsanen saapuivat tukemaan Syöpäsäätiön keräystä sunnuntaina Roosa nauha Tanssii tähtien kanssa -katsomoon.

Sunnuntai-iltana Roosa nauha Tanssii tähtien kanssa -lähetyksessä kerättiin varoja suomalaisen syöpätutkimuksen puolesta. Aihe on Varpu ja Sami Hintsaselle erityisen tärkeä, sillä Varpun 8-vuotias Senja-tytär kuoli kesällä 2019 syöpään.

– On valtava merkitys olla täällä. Jos me johonkin tänä päivänä kotoa lähdetään muuta kuin töihin, niin tämä on juuri se tilaisuus, he kertovat ennen lähetystä.

– Tämä teema on meidän molempien sydäntä lähellä ja tärkeä. Syöpätutkimus tarvitsee rahaa ja on tärkeää, että niihin harvinaisempiinkaan syöpiin ei kenenkään tarvitsisi enää menehtyä, Varpu sanoo.

Molemmat haluavat aiheesta puhumalla antaa näkyvyyttä tärkeälle aiheelle.

– Tietenkään suru ei häviä mihinkään koskaan. Ei siitä pääse yli, mutta me pärjäämme sen kanssa. Toisina päivinä paremmin ja toisina huonommin, Sami sanoo vakavana.

Varpu kertoo, että surun läsnäolo on täytynyt opetella hyväksymään.

– Se on joka päivä läsnä. Yhtä ainutta päivää ei ainakaan vielä ole mennyt, etten jossain hetkessä olisi tuntenut surua tai ikävää. Sen kanssa oppii elämään niin, että pysyy toimintakykyisenä, Varpu lisää.

Surusta syntyi myös Varpun kirjoittama Valo joka ei kadonnutkaan -kirja. Siitä hän saa edelleen päivittäin ihmisiltä kiitosta.

– Sanoin silloin kun kirjaa lähdin kirjoittamaan, jos yksikin ihminen saa tästä elämäänsä valoa siihen henkilökohtaiseen pimeyteen, olen onnistunut.

Hintsaset ovat muuttaneet uuteen kotiin luonnon keskelle. Siellä he katselevat isoista ikkunoista avautuvaa näkymää ja viettävät aikaa yhdessä.

Perheen lapset ovat kaikki lentäneet pois pesästä, joten Hintsaset opettelevat hiljattain valmistuneessa kodissa arkea kahdestaan. Kaikki on kuitenkin tällä hetkellä hyvin.

– Elämä on yhtä muutosta ja taas on tullut uusia olosuhteita, ja niiden kanssa opetellaan elämään, Varpu sanoo.

Koti luonnon helmassa on heille unelmien täyttymys. Uudessa kodissa he halusivat myös laittaa neliöitä suureen olohuoneeseen, jossa olisi tilaa vieraille.

Tulevaisuudelta pariskunta odottaa ennen kaikkea rauhoittumista.

– Nyt jos ei tapahtuisi yhtään mitään, se olisi kauhean kivaa. Vaalimme toisiamme sillä, että meillä on aikaa ja tilaa toisillemme. Ei ole mitään akuuttia tulipaloa sammutettavana, olen todella tyytyväinen, ettei tapahdu yhtään mitään, Sami sanoo.

– Olemme nyt tänä vuonna olleet seitsemän vuotta yhdessä ja on ollut aika tuulista. Elämä on ollut täynnä isoja muutoksia ja meille se, että olemme on kaikista tärkein, Varpu lisää.