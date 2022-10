Pekka Pouta ja Mari-puoliso harvinaisessa haastattelussa: aviopari paljastaa erityisen seikan Sini-koirastaan

Pekka Pouta kilpaili TTK:ssa neljä vuotta sitten.

Säälegenda Pekka Pouta on seurustellut jo vuosia toimittaja Mari Sarolahden kanssa.

Suosittu meteorologi Pekka Pouta ja hänen toimittajapuolisonsa Mari Sarolahti saapuivat illan Roosa nauha Tanssii tähtien kanssa -lähetykseen yhdessä.

– Toivottavasti tästä tulee tuottoisa ilta, Pouta sanoo.

Omaa aikaansa vuoden 2018 kilpailussa Pouta muistelee lämmöllä.

– Se oli ehkä kivoin projekti, johon Maikkarin myötä on päässyt.

Tanssista ei kuitenkaan tullut ohjelman myötä pariskunnan yhteistä harrastusta.

– Meillä on aika iso korkeusero, mutta meillä voisi mennä lattarit tai lindy hop, Pouta sanoo.

– Mietitään tätä, Sarolahti naurahtaa.

Yhdessä pariskunta viettää aikaa ruokaa laittaen. Molemmat pitävät myös taiteesta, erityisesti nykytaide viehättää heitä.

– Pekka on hyvä maalaamaan. Minä en, mutta olen opiskellut taidehistoriaa.

Pariskunta kannustaa tämän kauden TTK-pareista yhtä lailla kaikkia, eikä heillä ole tiettyä suosikkia.

Heidän Sini-koiralleen on kuitenkin muodostunut oma suosikkinsa: Maaret Kallion tähtiopettajana toiminut Sami Helenius, jonka koira tapasi usein ollessaan aikoinaan Poudan mukana tanssistudiolla.

– Olimme juuri ulkoiluttamassa Siniä ja hän näki Samin, ja koira ja Sami olivat niin innoissaan, Sarolahti kertoo.

Omistajista Sinin suosikiksi taas pariskunta arvioi Poutaa.

– Koska mie otin oikein isyyslomaa, kun saimme sen, Pouta nauraa.

Koira on on tuttu näky MTV:n säätiedotuksissa, sillä se on usein Poudan mukana työpaikalla.

– Mutta ei se miun kanssa yksinään helpolla halua lähteä lenkille, pitää olla koko lauma.

Pouta pohti Me Naiset -lehden haastattelussa vuonna 2018 muun muassa rakkautta ja parisuhteen merkitystä. Pouta kertoi hänen ja Sarolahden tavanneen toisensa työpaikalla, mutta he olivat ensin pitkään vain kavereita. Molemmat työskentelivät tuolloin MTV3:lla: Pouta meteorologina ja Sarolahti MTV3:n Huomenta Suomen juontajana.

– Määrittelen rakkauden kahdella tavalla. Se voi olla suurta kiintymystä tai pelkästään seksuaalista nautintoa. Ensin mainittu on liima ja koossapitävä voima. Se laskee verenpainetta, pitää terveenä ja saa nukkumaan hyvin. Seksi ja kaikki muu on myös voimaa, mutta eri tavalla. Se on arvaamattomampi ja hajottavampi muutosvoima, Pouta mietti tuolloin.

Mies kertoi lehdelle oppineensa, että hän on vaativa ja kaipaavansa paljon tiivistä läheisyyttä.

– Minulla on aina ollut pitkiä suhteita. Ne ovat antaneet muutakin kuin seksielämää. Suhteet ovat opettaneet minulle paljon itsestäni.