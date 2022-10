BB-talon halloween-pila järkytti asukkaat ja tv-katsojat – tuotanto pahoittelee pelottavaa tilannetta

Isoveli pahoittelee lähtemistä mukaan Mian ja Reeon salatehtävään.

BIG BROTHER -talon asukkaat heräsivät järkyttävään tilanteeseen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, kun talon kaiuttimista alkoi soida hätäkuulutus.

– Mia, Mia, Mia, Mia, Isoveli hoki asukkaan nimeä.

Nukkumassa olleet asukkaat heräsivät kuulutukseen sängyissään ja säntäsivät peittojensa alta etsimään hädissään Miaa.

– Mia! Missä se on? asukkaat huutelivat pimeässä talossa.

Jonkin ajan kuluttua he löysivät Mian makaamasta terassilta ja ryntäsivät tämän luo.

– Missä mä oon, Mia ihmetteli.

Sen jälkeen paljun takaa hyökkäsi pelleasuun pukeutunut Reeo, joka pelotteli asukkaita karjumalla.

– Happy halloween, hän jatkoi lauleskelemista.

Osa asukkaista naurahteli, mutta suurin osa poistui paikalta vakavan oloisina. Myöhemmin heille selvisi, että kyseessä oli ollut Mian ja Reeon saama salatehtävä, johon myös Isoveli oli osallistunut.

Tilanne aiheutti mielipahaa myös tv-katsojissa ja sitä kommentoitiin aktiivisesti Twitterissä.

– Säikähdin ihan tosissaan. Olipa hirveä jekku, eräs kommentoi.

– Katsoin yöllisen jekun, ja oon sitä mieltä että olisi voinut keksiä jotain muuta. Asukkaat säikähti nyt enemmän Mian hätää kuin Reeoa, toinen pohti.

– Herkille oikeasti traumaattista, vielä kun tuolla säikähdettiin, että Mialla on oikea hätä, kolmas totesi.

– Mä mietin, että ehkä ne ihmiset joiden mielestä tää jekku oli ok, ei ole kokeneet sellaisia hetkiä, missä joku läheinen on oikeasti hädässä. Se on ehkä hirveintä mitä voi tapahtua., neljäs vertasi.

Toisten mielestä pila oli onnistunut:

– Höpö, höpö, hyvä pila. Ehkä joitain otti vaan päähän, kun ei otettu mukaan pelotteluun.

– Netti on täynnä klippejä, joissa ihmiset reagoi näihin eri tavoin; yksi kirkuu, toinen vetää nyrkillä päin näköä ja kolmas nauraa.

Big Brotherin tuotanto pahoitteli hätäkuulutuksen käyttämistä sunnuntaina aamupäivällä verkkosivuillaan.

– Reeo ja Mia saivat lauantaina illalla salatehtävän, jossa tuli pelotella asukkaita yöllä. Työryhmässä tapahtuneen virhearvion seurauksena Big Brother osallistui tehtävään käyttämällä hätäkuulutusta asukkaiden herättämiseksi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Näin ei olisi saanut toimia.

– Tilanne on käsitelty sekä työryhmän että asukkaiden kanssa, ja on selvää, ettei hätäkuulutusta käytetä näin, tiedotteessa lukee.

IS tavoitti sunnuntaina Big Brotherin tuotannon, mutta he eivät halunneet kommentoida asiaa enempää.