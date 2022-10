Brian Johnson kumoaa sitkeät huhut AC/DC:n menestysalbumin sanoituksista – ”Toivottavasti nämä puheet loppuvat nyt”

Back in Black -albumi julkaistiin vain viisi kuukautta Bon Scottin kuoleman jälkeen. Se on kaikkien aikojen toiseksi myydyin levy heti Michael Jacksonin Thrillerin jälkeen.

Kirjoittiko Bon Scott Back in Blackin lyriikat ennen kuolemaansa? Kyllä, jos haluaa uskoa huhuja ja juorupuheita.

AC/DC:n laulajaksi Scottin jälkeen kiinnitetty Brian Johnson kumoaa moiset puheet uudessa elämäkertakirjassaan.

– Näitä juttuja on valtavasti. Usein ne saavat alkunsa sellaisten ihmisten puheista, jotka luulevat tietävänsä, mitä aikoinaan tapahtui, Johnson toteaa kirjassaan The Lives of Brian.

Johnson viittaa ainakin australialaisen kirjoittajaan Jesse Finkiin, joka on väittänyt Bon Scottin kirjoittaneen suurimman osan Back in Blackin lyriikoista muistivihkoonsa ennen kuolemaansa.

– Minä olin se, jolla oli kynä kädessä. Kirjoitin joka aamu ja joka yö. Niin se kävi ja se on totuus. Toivottavasti nämä puheet loppuvat nyt, Johnson jyrähtää.

Scottin kuolemasta oli ehtinyt kulua vain reilu kuukausi, kun Johnson saapui maaliskuussa 1980 AC/DC:n koesoittoon.

Laulaja ei uskonut mahdollisuuksiinsa.

– En uskonut saavani hommaa. En oikeastaan edes etsinyt uutta bändiä, Geordiessa tuolloin laulanut mies muistelee.

– Olin vain iloinen, että sain yhden asian hoidettua pois bucket listiltäni.

Johnson yllättyi, kun bändi pyysi häntä saapumaan paikalle uudelleen.

Tuolloin hänelle myös esiteltiin Back in Blackin perusidea.

– Tämä on kunnianosoitus Bonille, Malcom Young kertoi minulle. Levyllä on kyse kuolemasta, mutta ei sairaalloisella tavalla. Enemmänkin kyse oli juhlasta – rock n' roll -symbolien kera.

Johnson muistelee levyn nimibiisin riffin vieneen hänet heti mukanaan.

– Se oli yksi parhaista riffeistä, jonka olin koskaan kuullut. En miettinyt hetkeäkään, vaan avasin vain kitani ja huusin keuhkojeni pohjasta: Back in black. I hit the sack!

Enempää rivejä ei vielä sillä hetkellä syntynyt. Biisi alkoi kuitenkin hahmottumaan.

– Tunsin muutoksen huoneessa. Ihmisiä alkoi putkahdella esiin vahvistimien ja miksauspöydän takaa. Ihmisiä, joita en ollut ennen huomannut. Ilmassa oli selvästi kipinöitä. Kaikista huomasi, että he saivat kylmiä väreitä kappaleesta.