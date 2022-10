Outo piippaus vei sydänsairaan maajussi-Niinan sairaalaan – lääkärin sanat hämmästyttivät

Niina Wunsch joutui käymään sairaalassa sydämentahdistimensa piipattua oudosti.

MAAJUSSILLE MORSIAN -ohjelman edellisellä kaudella maajussipuolisoonsa Kalle Hanhijärveen rakastunut Niina Wunsch kertoi avoimesti sydänsairaudestaan ohjelmassa.

Wunsch sairastaa perinnöllistä sydämen rytmihäiriösairautta, joka tunnetaan lyhenteellä CVPT.

– Lyhykäisyydessään adrenaliini eli kova fyysinen, psyykkinen rasitus – tunnekuohut, stressi, aiheuttavat kammioperäisiä rytmihäiriöitä, Niina on kertonut MTV Uutisille sairaudesta.

Muutamia päiviä sitten Wunsch kertoi Instagramissa joutuneensa tilanteeseen, jossa hänen sydämentahdistimensa alkoi hälyttää.

– Taas täällä sairastellaan ja sen lisäksi sydämentahdistin sekoilee, jonka vuoksi jouduin lähtemään erilliseen tsekkaukseen sydänsairaalaan Tampereelle. Tays ei toimi yhteistyökumppanina juuri tämän mun tahdistinvalmistajan kanssa, joka vaikeuttaa hoitoa, Sastamalassa asuva Wunsch kirjoitti.

Wunschin mukaan hänen olonsa kontrollikäynneillä on ollut vaikea ja turvaton, koska henkilökunta ei tiedä miten Wunschin sydämentahdistin toimii. Sen käyttöä opetellaan samalla, kun Wunsch on kiinni piuhoissa.

– Lääkäri oli tosi epäileväinen siitä, olenko varma, että laite hälytti. Kyllä, noin 10 sekunnin kova piippausääni tuli mun sisältä – ei pään – vaan rintakehän sisältä, hän kirjoittaa nauruhymiön kera.

– Myös Kalle oli vieressä kuulemassa sen. Parasta oli kuitenkin lääkärin kommentti loppuun: ”No onhan tämä jokseenkin ihan uskottava tarina.” Tämä on just se lause, jota odotan ja haluan kuulla eniten, kun oon jo valmiiksi hämmennyksissä siitä, miksi mun sisällä oleva elektroninen laite hälyttää. Ylipäätään elektroninen laite kehon sisällä yhdistettynä johdolla omaan sydämeen on jo ihan tarpeeksi hämmentävää ja pelottavaa, Wunsch kertoo.

Lääkärikäynniltä ei Wunschin mukaan jäänyt käteen kuin ”jokseenkin uskottava tarina”, mutta hän aikoo siitä huolimatta pysytellä positiivisena tilanteen keskellä.

– Kuten tässä kuvassa, jossa pesin koneita pari viikkoa sitten: kurat naamalla hymyssä suin, päivitys päättyy.

Kalle ja Niina kihlautuivat kesäkuussa.

Wunsch on kertonut aiheesta laajemmin Tyrvään Sanomien haastattelussa. Hänellä on ollut sydämentahdistin lähes 10 vuotta, josta nykyinen tahdistin 1,5 vuotta. Yleensä hälytyksen laitteessa aiheuttaa esimerkiksi patterien kuluminen tai muu häiriö.

Sairauden oireita ovat tajunnanmenetykset ja jopa äkkikuolema. Jos Wunschin sydän pysähtyisi, laite elvyttäisi defibrillaattorin tavoin.

– Teini-ikäisenä pyörtyilin ja taju lähti usein. Onneksi [diagnoosi] löytyi ennen kuin mitään kävi, hän kertoo lehdelle.

Wunschin on tärkeää pitää elämänrytminsä tasaisena ja välttää suuria tunnekuohuja. Muodostelmaluistelua nuorempana harrastanut nainen joutui lopettamaan kilpaurheilun sairauden takia, sillä hänen sykerajansa on 120 lyöntiä minuutissa. Hänellä on myös sykettä alentava lääkitys.