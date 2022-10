Podcast: Ex-vaimon ratkaisu oli Marko Jantuselle kova paikka – teki päihdehoidossa päätöksen, joka on pitänyt

Marko Jantunen kiittää ex-puolisoaan vastuun kantamisesta silloin, kun hän ei itse siihen kyennyt.

VAKAVISTA päihdeongelmista selvinnyt ex-kiekkotähti Marko Jantunen, 51, puhuu raitistumisprosessistaan Aki Linnanahde Talk Show’ssa.

Jantunen myöntää, että ex-vaimo Sarilla on ollut merkittävä rooli prosessissa. Marko ja Sari Jantunen erosivat vuonna 2009, mutta ovat nykyisin lämpimissä väleissä. Päihdehelvetin pahimpina vuosina puoliso Sari jätti Jantusen, joka menetti samalla yhteyden lapsiinsa. Ex-parilla kaksi jo aikuista lasta.

Aki Linnanahde kysyy Jantuselta, kokeeko tämä saaneensa anteeksi.

– Tästä puhuttiin hoidossa. Sari sanoi, ja poikienkin kanssa ollaan sovittu, etten pyydä sanoilla anteeksi vaan osoitan sen teoilla, Jantunen kertoo.

Jantusen mukaan oli iso asia, kun hänet hyväksyttiin uudelleen mukaan perheen Whatsapp-keskusteluryhmään.

– Ne on tullut teoilla, hän sanoo.

Ex-vaimon tekemillä tiukoilla ratkaisuilla oli suuri vaikutus.

– Sarin toiminta, mitä se ei mahdollistanut, löi luukut kiinni, hoiti oman työn ja elätti lapset, vei ne harrastuksiin ja turvattiin pojille se arki siellä, se on ollut mulle isoin apu.

– Se on ollut kova hetki silloin, kun mut on sieltä (Whatsappista) poistettu, mutta silloin piti turvata poikien arki. Se on ollut isoin apu myös pojille ja mulle, Jantunen sanoo podcastissa.

Taitavana luistelijana tunnettu ex-jääkiekkoilija pelasi Suomen ja Ruotsin kiekkokaukaloiden lisäksi kolme ottelua myös NHL:ssä.

Jantunen kiittelee ex-puolisoaan kokonaisuuden hoitamisesta ja vastuun ottamisesta.

– Se on sellainen leijonanaaras, Jantunen kuvailee.

Linnanahde kysyy, kokeeko Jantunen olevansa jotain velkaa Sarille.

– Tein sen jo hoidossa. Neljäs kohta, jonka kirjoitin ekana hoitopäivänä oli, etten aiheuta enää yhtään ongelmia omalla käyttäytymiselläni mun läheisille ja perheelleni, se on se asia. Olen pitänyt sen.

Jantusen elämään perustuva, Aleksi Mäkelän ohjaama Laitapuolen hyökkääjä -elokuva sai ensi-iltansa elokuussa. Elokuva keskittyy ajanjaksoon, jolloin koditon kiekkoilija oli ajautunut elämänsä syvimpään ahdinkoon. Elokuvassa ruoditaan myös hänen parisuhdettaan ja miten riippuvuus repi Jantusen ja Sarin välit.

Severi Saarinen näyttelee Marko Jantusta Aleksi Mäkelän ohjaamassa elokuvassa.

Sarin mukaan häntä näyttelevä Katariina Havukainen oli ottanut yhteyttä ja pyytänyt tapaamiseen.

– Kerroin hänelle, mitä toivon, että elokuva ei tule olemaan. Yritin saada hänet ymmärtämään, etten ollut koskaan perinteinen kiekkovaimo, ja sanoin, että älkää minusta nytkään sellaista kuvaa luoko. Olen kynsin ja hampain ollut aina sitä vastaan, Sari kertoi IS:lle elokuvan ensi-illassa.

Elokuvassa on Sarin mukaan monia tilanteita ja vuorosanoja kaksikon oikeasta elämästä. Hän tunnustaa, että yksi kohtaus sai silmät kostumaan. Kyseinen elokuvakohtaus on ajalta, jolloin kaikki oli vielä hyvin, vaikka taivaalle oli kertynyt jo tummia pilviä.

– Siinä Katariinalla on hieno iltapuku päällä ja he istuvat kahdestaan hienossa ravintolassa. Kohtauksesta välittyy se mieletön yhteys heidän välillään. Nähtyäni sen valkokankaalla herkistyin. Se muistutti, että tuollaistahan se joskus meillä parhaimmillaan oli.

Severi Saarinen ja Katariina Havukainen ravintolakohtauksessa.

Jantusen ja Sarin rakkaus roihahti jo nuorena. Pariskunnan tie vei kotikaupungista Lahdesta Kuopioon, Turkuun, Göteborgiin, Pohjois-Amerikkaan ja takaisin Ruotsiin sekä sieltä vielä Helsingin kautta lopulta Lahteen, jossa Jantusen peliura vuonna 2010 päättyi. Pari avioitui kesällä 2001.