Harry Potter -tähti tienasi elokuvasarjasta 16 miljoonaa euroa – nähtiin valkokankaalla vain 31 minuutin ajan

Daniel Radcliffe on sanonut, ettei hän juurikaan mieti raha-asioita, eikä hän törsää rahaa ylellisyyksiin. – Olen kiitollinen siitä, että minulla on rahaa. Se tarkoittaa, ettei minun tarvitse miettiä raha-asioita ja se on ihanan vapauttavaa, Radcliffe on kertonut.