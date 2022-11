Jennifer McCarthy nousi ruokakaupan kassalta Playboy-tähdeksi – tällaista hänelle kuuluu nyt

Playboy-malli, näyttelijä ja tv-persoona Jennifer McCarthy täyttää 50 vuotta 1. marraskuuta. Vaihderikkaaseen elämään on kuulunut poseerausta legendaarisessa miestenlehdessä, värikkäitä parisuhteita Jim Carreysta lähtien, kiusallinen kuvaskandaali sekä hämmentäviä rokotekantoja.

Jennifer McCarthy on elänyt värikkään elämän.

Chicagon lähistöllä, katolisessa työläisperheessä kasvanut Jennifer Ann McCarthy nousi maailmanmaineeseen poseerattuaan Playboy-lehden lokakuun numerossa 1993.

Alastonkuviin hän päätyi lähetettyään koekuvia legendaariseen miestenlehteen työskennellessään ruokakaupan kassana. McCarthy valittiin vuoden playmateksi 1994 ja vuosien saatossa hän on poseerannut yhteensä kuusi kertaa Playboyn kansikuvissa.

McCarthy kieltäytyi osallistumasta alkuvuodesta 2022 julkaistuun ja paljon kohua herättäneeseen Secrets of Playboy -dokumenttiin, koska kertoi, ettei itse ollut kohdannut tai todistanut seksuaalista ahdistelua Playboy-kartanossa.

Jennifer McCarthy aloitti julkisuuden henkilön uransa Playboy-lehdestä.

– Paikkaa johdettiin kuin tiukkaa opiskelija-asuntolaa. Me emme edes saaneet tavata Hefiä (Hugh Hefner, Playboyn perustaja) tai liikkua ympäri taloa, McCarthy on kertonut ajastaan Playboyn hommissa.

– Luulen että olin kartanossa sellaiseen aikaan, joka oli jollain tavalla turvallinen. Mutta otti todella koville kuulla näiden muiden asukkaiden tarinoita. Sydämeni särkyy niistä, McCarthy totesi hiljattain podcast-haastattelussa.

Playboy-kuuluisuus poiki McCarthylle tv-töitä. Täysin uutta puolta itsessään – räävitöntä huumorinaista – hän pääsi esittelemään Music Televisionin Singled Out -tv-sarjassa, josta tuli vuonna 1995 iso ilmiö tuodessaan Napakymppi-henkiseen deittailuohjelmaan uuden sukupolven päivitysversion.

McCarthy on kertonut haastatteluissa, että täysin ilmiselvää hänen valintansa koomikko Chris Hardwickin juontajapariksi ei ollut.

– Tuottajat olivat epäileväisiä Playboy-menneisyyteni takia. Mutta menin koekuvauksiin ja tein mitä halusin. Improvisoin juttuja ja tuottajat sanoivat ”hänen täytyy olla hullu”.

Ensimmäinen tv-ohjelmatyö McCarthylle oli Napakymppimäisessä deittailuohjelmassa Singled Out.

Lopulta McCarthy valittiin tehtävään 500 hakijan joukosta ja ohjelmasta tuli valtavan suosittu ympäri maailman. Noin vuoden Singled Out -juontamisen jälkeen McCarthy ilmoitti lähtevänsä sarjasta, koska hänelle oli tarjottu mahdollisuutta oman sketsiohjelman tekemiseen. Deittiohjelmassa hänet korvasi toinen Playboy-kuuluisuus, Carmen Electra.

Suurin odotuksin ladattu McCarthyn oma sitcom Jenny lerpahti vain 10 esitetyn jakson jälkeen, vaikka sarjaa yritettiin tekohengittää vaihtamalla esityspäivää. Oman sketsisarjan floppaamisen jälkeen Jenny McCarthyn näyttelijänura jatkui tv-sarjojen sivurooleissa: Suomenkin tv:ssä hänen kykyjään saatiin vuosituhannen vaihteessa todistaa muun muassa Koti kuntoon, Ammu vaan ja Kovan onnen kundi -sarjoissa.

Pamela Anderson ja Jennifer McCarthy tähdittivät yhdessä Scary Movie 3:tta.

Pisimmän tv-roolinsa McCarthy teki vuosina 2007–2011 Miehenpuolikkaat-sarjassa, jossa hänet nähtiin Charlie Sheenin esittämän päähahmon satunnaisena seuralaisena peräti kolmella eri kaudella. Myöhemmin McCarthy on keskittynyt tv:ssä lähinnä keskusteluohjelmiin.

Elokuvarooleista kenties ikimuistoisin on Scary Movie 3:n (2003) aloituskohtaus, jossa McCartneyn kanssa Scream-elokuvia parodioi hänen Playboy-kollegansa Pamela Anderson. Scream-sivuroolinsa McCarthy teki jo kolme vuotta aiemmin. Hänen roolihahmonsa päätyy elokuvassa mullan alle jo kahden kohtauksen jälkeen.

Vuonna 1999 Jenny McCarthy avioitui näyttelijä John Asherin kanssa, ja 2002 pariskunta sai lapsen.

Kolme vuotta myöhemmin Evan-poika diagnosoitiin autistiseksi. Sairaus ilmeni ensin käsien toiminnassa ja eteni myöhemmin tajunnanvieviksi kohtauksiksi, joiden alkuperä pysyi pitkään mysteerinä. Lopulta neurologiset tutkimukset paljastivat pojan autismin.

Jennifer McCarthy sai Evan-pojan näyttelijä John Asherin kanssa vuonna 1999.

– Tunsin kuolevani, McCarthy kuvaili tuntojaan diagnoosin hetkellä Oprah Winferyn tv-ohjelmassa.

McCartney ja Asher erosivat vuonna 2005. Yksi syy avioliiton päättymiseen oli pariskunnan välille syntynyt kuormitus lapsen sairaudesta, McCartney totesi Oprahin haastattelussa.

Sairaudestaan huolimatta Evan pystyy nykyisin elämään suht normaalia elämää.

– Hän ajaa autolla kouluun ja hänestä on tulossa hyvin itsenäinen, McCartney kertoi US Weeklyn haastattelussa pari vuotta sitten.

Pian avioeronsa jälkeen Jenny McCarthy alkoi seurustella aikansa suurimman koomikkotähden Jim Carreyn kanssa.

Julkiseksi asia tuli kesäkuussa 2006, kun rakastavaiset kertoivat suhteestaan Ellen DeGeneresin show’ssa. Viiden vuoden ajan pariskunta oli yksi viihdemedian seuratuimmista, mutta vihille he eivät koskaan menneet tai edes aikoneet.

Jennifer McCarthy ja Jim Carrey olivat yhdessä useita vuosia.

Seurustelunsa ajan heidät tunnettiin erikoisista tempauksistaan. Ystävänpäivänä McCarthy vuokrasi lentokoneen, joka kynäili taivaalle rakkausviestin. Viihdemediassa myös levisi kuvia pariskunnan rantalomalta, jossa hassuttelija-Carrey oli pukeutunut naisten yksiosaiseen uimapukuun.

Tieto erosta tuli 2010 modernilla tavalla: molemmat kertoivat asiasta samanaikaisilla somepäivityksillä, joissa vakuuteltiin ikuista hyvää toisille. Oprah Winfreyn haastattelussa eron jälkeen McCarthy sanoi, että ”heidän suhteestaan katosi hauskuus”.

Pelkkää pintaliitoa ja hassuttelua Jenny McCarthyn vuodet julkisuudessa eivät ole olleet: hän on saanut paljon julkista kritiikkiä rokotevastaisilla puheillaan. Jo vuonna 2007 hän väitti poikansa Evanin autismioireiden alkaneen tämän saatua tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokotteen.

McCarthy on myös julkaissut kirjoja aiheesta ja toiminut Generation Rescue -järjestön johtotehtävissä. Järjestöä pidetään rokotevastaisten ihmisten liittymänä, joka pyrkii edistämään vaihtoehtoisten hoitomuotojen käyttämistä autismiin.

Nykyisin Jennifer McCarthy on puhunut rokottamattomuuden puolesta, mikä on herättänyt runsaasti kritiikkiä.

Rokotteiden ja autismin välillä ei ole mitään tieteellistä näyttöä. McCarthy on joutunut selittämään vuosien varrella huuhaa-näkemyksiään lukuisissa yhteyksissä ja niillä on ollut vaikutuksia hänen uraansakin: muun muassa 2013 hänen pestinsä suositun The View -keskusteluohjelman jäsenenä sai aikaan valtavan mielipidemyrskyn lääkäreiden ja asiantuntijoiden suunnasta.

Vuonna 1998 Jenny McCarthy kertoi Movieline-julkaisun haastattelussa toimintatähti Steven Seagalin ahdistelleen häntä seksuaalisesti kolme vuotta aiemmin, kun McCarthy tavoitteli roolia Kaappaus merellä -elokuvan jatko-osasta.

Koelukutilaisuudessa oli yllättäen paikalla vain Seagal itse ja hän pyysi McCarthyä vierelleen sohvalle. Pian Seagal sanoi, että tarjolla oleva rooli vaatisi alastomuutta kameran edessä ja käski McCarthya riisumaan mekkonsa.

McCarthy syytti toimintatähti Steven Seagalia seksuaalisesta häirinnästä.

Tyrmistynyt McCarthy kieltäytyi Seagalin vaatimuksesta ehdottomasti ja itkuisena huusi: ”Vuokraa Playboy-videoni, senkin kusipää”. McCarthyn rynnättyä autolleen Seagal oli tullut perässä, tarttunut tätä kädestä ja ladellut uhkauksia, jos McCarthy kertoisi tapahtuneesta kenellekään.

McCarthyn kertomus nousi uudelleen esiin lähes 20 vuotta myöhemmin, kun lukuisat Hollywood-näyttelijät kertoivat Seagalin törkeästä käytöksestä.

– Muistan ajatelleeni silloin: Olin viimeinen tyttö sinä päivänä koeluvussa. Kuinka monen tytön piti riisua vaatteensa? Kuinka monen tytön piti tehdä vielä enemmän?’ Pelkkä ajatuskin ällötti minua, McCarthy muisteli 2017 Sirius XM -radiokanavan haastattelussa.

Elämänsä rakkauden Jenny McCarthy vaikuttaa löytäneen vuonna 2013, kun hän tapasi New Kids on the Block -yhtyeestä aikoinaan maailmanmaineeseen nousseen Donnie Wahlbergin. Tätä nykyä Wahlberg tunnetaan parhaiten Suomessa Nelosella nähtävän Blue Bloods -poliisisarjan näyttelijänä ja Hollywood-tähti Mark Wahlbergin isoveljenä.

Nykyisin Jennifer McCarthy on yhdessä Donnie Wahlbergin kanssa.

Pariskunnan suhde alkoi Wahlbergin vierailtua McCarthyn keskusteluohjelmassa.

Vihkivalat solmittiin reilu vuosi kohtalokkaan tv-vierailun jälkeen ja ne uusitaan joka vuosi hääpäivänä. Vuonna 2015 aviopari päästi tv-kamerat osaksi arkeaan: Donnie Loves Jenny -tosi-tv-ohjelmassa seurattiin pariskunnan ja heidän aikaisemmista liitoista syntyneiden lastensa elämää kolmen kauden ajan. Tätä nykyä McCarthy ja Wahlberg asuvat Chicagossa ja rouvan sukunimi on virallisesti muotoa McCarthy-Wahlberg,

Vuonna 2014 McCarthy joutui yhdeksi uhriksi julkkisnaisten kuvahakkerointiskandaalissa.

Jennifer McCarthy vuonna 2021.

Laajasti ympäri viihdelehdistön kerrottiin, että hakkerit olivat päässeet McCarthynkin puhelimen kuvatiedostoihin käsiksi ja että ”erittäin intiimit” kuvat Playboy-tähdestä ja hänen aiemmasta seuralaisestaan ennen Wahlbergiä leviävät internetin keskustelupalstoilla.

McCarthyn edustajat kuitenkin ampuivat uutisen alas kertomalla, että ”kuvissa, joiden väitetään olevan Jenny McCarthyltä hakkeroituja, ei esiinny McCarthy, vaan joku aivan muu. Vain pieni osa kuvista on hakkeroitu hänen puhelimensa tiedostoista”.

Vähän viattomamman kuvaskandaalin kohteeksi McCarthy joutui jo tuota aiemmin, kun hän 2012 kertoi vahingossa itse lähettäneensä alastonkuvansa poikansa hammaslääkärille.

Jennifer McCarthy joutui myös ikävän kuvahakkeroinnin uhriksi. Hänen edustajansa kuitenkin totesivat, etteivät intiimit kuvat olleet hänestä.

Tuolloin 10-vuotias Evan-poika kärsi rakkulasta suussaan, ja hammaslääkäri oli puhelimessa pyytänyt lähettämään hänelle vaivasta kuvan. Epähuomiossa lähetetty kuva oli tarkoitettu McCarthyn tuolloiselle poikaystävälle.

– Hammaslääkäri on noin 80-vuotias! Kiljuin kurkku suorana kauhusta, McCarthy muisteli tapausta The Wendy Williams Show'ssa.

Tammikuussa 2019 amerikkalaisella Fox-kanavalla alkoi eteläkorealaiseen formaattiin perustunut Masked Singer.

Jenny McCarthy oli alusta asti yksi ohjelman neljästä panelistista ja show’sta tuli heti ensimmäisellä kaudellaan valtava hitti. Chicago Tribunen haastattelussa samana vuonna McCarthy kertoi arvanneensa jättisuosion heti kun hänelle tarjottiin pestiä ja hän näki jaksoja alkuperäisestä Etelä-Korean tv:n Masked Singeristä. Nykyisin Masked Singeriä tehdään yli 20 maassa ympäri maailman.

Jennifer McCarthy on ollut mukana Masked Singer USA:ssa.

Keväällä 2021 McCarthy koki ohjelmassa ”Uusivuoret”, kun kukoksi naamioituneen hahmon alta paljastui hänen oma puolisonsa Donnie Wahlberg, joka oli huiputtanut vaimoaan kertomalla olevansa Blue Bloods -sarjan kuvauksissa toisella puolen maata.

Kun Wahlberg otti Cluedle-Doo-maskin pois ja paljasti todellisen henkilöllisyytensä, McCarthy meni niin shokkiin, että tipahti penkiltään.

– Polveni menivät aivan heikoiksi ja tipahdin maahan, McCarthy kertoi Entertainment Tonight -julkaisulle somen viraalihitiksi nousseesta reaktiostaan.

Lähteet: People, Variety, Movieline, US Weekly, imdb.com, Chicago Tribune, IS:n arkisto