Valehtelu kävi kohtaloksi – Selviytyjistä lähtöpassit saanut saa viiltävän kysymyksen pudonneiden huvilalla

Selviytyjien joukko paratiisisaarella pienenee jälleen.

Selviytyjien kymmenennessä tippuu jälleen yksi kilpailija.

Jos et halua tietää juonipaljastuksia, älä lue juttua pidemmälle.

Selviytyjien juontaja Juuso Mäkilähde lukee jälleen heimoneuvoston äänituloksen ja lähettää yhden kilpailijan kotiin.

Selviytyjien joukko pienenee, ja heimoneuvosto, eli jäljellä olevat kilpailijat Helmeri, Karoliina, Sami, Virpi, Tommi, Julia ja Leo, äänesti illan jaksossa joukostaan pois Leon. Illan äänet jakautuivat Julian, Tommin ja Leon kesken.

Leo kiittää putoamisensa jälkeen kilpailijajoukkoa ja poistuu heimoneuvostosta.

Pudonneiden huvilalla Leoa odottaa tuomaristoon jääneet Wallu Valpio ja Pok Biil. Nelosen tiedotteen mukaan lämpimien halausten jälkeen putoamisestaan pettynyt Pok esittää Leolle tiukan kysymyksen. Pok ja Leo olivat kilpailun alusta asti läheisiä, mutta Pokin kisan loppua kohden kaksikon välit kirenivät, ja Pok äänestettiin ulos.

– Äänestit sä mua? Pok kysyy.

– En, veli rakas, mä vannon henkeni kautta. Siksi olen täällä, etten feidannut Juliaa, meillä oli liitto, pidin siitä kiinni, Leo selittää Pokille.

Leo Stillman ei voittanut tiukassa kisassa koskemattomuutta ja tippui kilpailusta.

Leo kuvailee tunteitaan sekavaksi.

– Haikea olo, on snadisti ikävä saarelle tyyppien kanssa, kenen kanssa vietti melkein kuukauden. Toisaalta vapautunut olo, kun ei tarvitse olla koko ajan puukottamassa jotain selkään tai plänimässä, miten saa jonkun ulos tai tippuuko itse, Leo kuvailee.

Leo selittää Wallulle ja Pokille oman teoriansa siitä, miksi putosi kisasta.

– Muut luuli, että mulla on amuletti. Karo löysi amuletin puolikkaan ja mä annoin ymmärtää, että mulla ois se. Kaikki sanoi, että ne on äänestämässä mua sieltä pois – ja ne sanoi sen takia, että käyttäisin amuletin tänään. Mutta mä jäin kiinni, ettei mulla olekaan sitä, koska se oli puolikas ja joku toinen on löytänyt sen toisen puolikkaan ilmeisesti, Leo selittää.

Wallu heittää viiltävän kommentin Leolle.

– Minkä takia ne sun kimppuun hyökkäsi, koska ethän sä ole sillä tavalla vaarallinen?

Leo vastaa syyksi sen, että hän yritti savustaa Tommia ulos.

– Tommi halus mut pois tieltä. He halusivat, että on helpompi olla Karon kanssa, kun mä en ole siinä. Niillä on selkeä liitto. Siinä on Helmeri, Tommi, Karo ja Sami, Leo uskoo.

Selviytyjät Suomi sunnuntaisin kello 19.30 Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.