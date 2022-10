Antti Holman pokka on pettää tv:ssä – henkilökohtainen tunnustus saa yleisön repeämään nauruun

Antti Holma hauskuuttaa yleisöä kauden viimeisessä Haluatko miljonääriksi? -jaksossa.

Kauden viimeisenä Haluatko miljonääriksi? -kilpailijana juontaja Antti Holman eteen istuu Ilja Ripatti, salkunhoitaja Helsingistä. Lauantai-iltana tv:stä nähtävä visailu etenee vauhdikkaasti, mutta kuudennessa kysymyksessä Ilja kysyy apua yleisöltä.

Epävarmuus nimittäin iskee, kun Antti Holma tiedustelee, mistä mahtavat olla kotoisin Aino Havukaisen ja Sami Toivosen luomat lastenkirjahahmot Tatu ja Patu? Vastausvaihtoehdoiksi Ilja ja yleisö saavat Kummalan, Usvalan, Hourulan ja Outolan.

Ensimmäisenä yleisöstä vastaa Irmeli, joka tunnustaa olevansa kiinnostunut lastenkirjallisuudesta ja nähneensä myös Tatusta ja Patusta tehdyn elokuvan.

– Vai niin, Antti vastaa arvoituksellisesti ja saa Irmelin hymyilemään tietävästi.

Antti Holma pidättelee nauruaan kysymyksen aikana.

Sekä Irmeli että myös leffan nähneet yleisön edustajat Petteri ja Hanna vastaavat oikeaksi vaihtoehdoksi Outolan, ja tähän tietoon luottaa myös Ilja. Oikealla vastauksella Ilja tienaa itselleen 2000 euroa.

Vastauksen jälkeen upeasti pokan pitänyt Antti paljastaa yllättäen, että hänellä oli kysymykseen varsin henkilökohtainen suhde.

– Jos tässä olisi käytössä kysy juontajalta -oljenkorsi, niin olisin saattanut tietää vastauksen, kun olen kuitenkin näytellyt siinä elokuvassa, Antti sanoo ja saa yleisön nauramaan makeasti.

Elokuva oli yleisömenestys. Antti Holma vasemmalla.

Antti Holma nähtiin Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu -elokuvassa pääosassa Riku Niemisen kanssa. Antti Holma esitti Tatua ja Riku Nieminen Patua. Elokuva ilmestyi 2016.

Holma ajoi tuolloin hiuksensa pois roolia varten. Hän kertoi IS:n haastattelussa, että häneen iski etenkin veljesten itsevarma tyyli, jonka hän tunnisti myös itsestään.

– Tykkään siitä, kun he ovat sellaisia tärkeilijöitä: vaikka he eivät kaikkea tietäisikään, heillä on pokkaa heittää, että tämä asia menee tällä tavalla ja tämä tällä! Eivätkä he silti ole koheltajia, vaikka vauhtia riittääkin. He myös avaavat hienosti uusia näkökulmia ihan tavallisiin asioihin, Antti Holma sanoi 2016.

Haluatko miljonääriksi? lauantaisin kello 21 Nelosella ja heti aamulla Ruudussa.