Haluatko miljonääriksi? -kausi päättyi kiperään muotikysymykseen – olisitko tiennyt oikean vastauksen?

Muotikysymys Audrey Hepburnin pikkumustasta aiheutti päänvaivaa illan kisaajalle.

Tv-visailu Haluatko miljonääriksi? päättyi tämän kauden osalta lauantai-iltaan. Kauden 7000 euron arvoinen ja viimeiseksi jäänyt kysymys käsitteli muotia.

Juontaja Antti Holma kysyi pelaajan paikalla istuneelta Ilja Ripatilta, kuka on suunnitellut kuuluisan pikkumustan, joka ikonisella Audrey Hepburnilla on yllään elokuvassa Aamiainen Tiffanylla. Vaihtoehdot olivat Coco Chanel, Pierre Cardin, Hubert de Givenchy ja Christian Dior.

– En ole nähnyt tätä elokuvaa, mutta mulla on visio, minkä näköinen asu on ja ehkä kenen suunnittelema se on. Chanel tuli intuitiolla, Ripatti arveli.

– En usko, että se on Pierre Cardin, ei se ole Givenchy, Dior on mahdollinen, mutta vastaan a, Coco Chanel, aiemmilla kierroksilla intuitioon menestyksellä luottanut Ripatti perusteli.

Ennen vastauksen paljastamista Antti Holma kysyi vielä Iljan ystävältä Aleksilta jännityksen tasoa.

– Aika paljon jännittää! Aleksi vastasi.

Ilja Ripatti kisasi kauden viimeisessä Haluatko miljonääriksi -jaksossa.

Piinaavan pitkän hetken jälkeen Antti paljasti oikean vastauksen, joka valitettavasti oli Givenchy.

– Coco Chanel on suunnittelut legendaarisen pikkumustan, mutta ei sitä pikkumustaa, joka Audrey Hepburnilla oli yllä. Se oli toi Hubert de Givenchy, Holma totesi.

Tämä tarkoitti sitä, että Ilja Ripatti lähti tonnia rikkaampana kotiin.

Kuluneen kauden aikana on nähty useita kiperiä tilanteita ja isoja onnistumisia.

Jännitysnäytelmää nähtiin esimerkiksi Ilpo Raittisen pelatessa kauden aikana rohkeasti 200 000 euron kysymyksessä. Kohtalokas kysymys kuului, että kuka on Suomen kaikkien aikojen menestynein ampuja olympiatasolla? Vaihtoehdoiksi Holma luetteli Kalle Jalkasen, Pentti Linnosvuon, Satu Mäkelä-Nummelan ja Juha Hirven.

Raittinen ei ollut varma, mutta vastasi Mäkelä-Nummelan.

– Sä oot uskomaton tyyppi. Rauhallinen riskinottaja, Antti kehui.

Lopulta 200 000 euron potti meni Raittiselta sivu suun, mutta hän lähti silti kilpailusta 10 000 euroa rikkaampana.

