– Meidän pitää itse nostaa kissan häntää: mä olen todellakin 60 vuotta, osaan paljon kaikkea ja näytänkin kivalta ja olen tyytyväinen kroppaani, sanoo Mari Rantasila.

Mari Rantasila täyttää tammikuussa 60 vuotta – eikä peittele sitä yhtään.

Keikoilla, joilla hän muutenkin puhuu paljon laulujen välissä, hän kertoo moneen kertaan olevansa 59.

Uusi levy Hei rakas elämä käsittelee juuri sitä, tämän ikäisen naisen elämää ja kuinka hyvää ja syvää se on. Rantasila on kirjoittanut teksteihin yleisten havaintojen lisäksi omaa ja ystäviensä kokemaa.

On vain pieni pulma.

Miksi tätä ikää pitäisi kutsua?

– Mä olen yli keski-iän, mutta sehän riippuu siitä, kuinka kauan elää. Yritän sataan, äiti olisi täyttänyt 96 mutta kuoli kuukautta ennen, Rantasila sanoo kahvilassa Helsingin Kumpulassa.

– Onko se sitten aikuinen nainen, en tiedä. Seniori? En nyt kypsäkään halua olla. En tiedä.

Jatkamme nimen hakemista haastattelun jälkeen vielä whatsapp-viesteillä.

”Tässä iässä on ihanaa, kun tavallaan kaikki iät on samaan aikaan läsnä”, hän kirjoittaa.

Moninainen ikä.

Rantasilan missio on nostaa lauluissa esiin asioita, joista ei puhuta tarpeeksi. Nyt häntä kiinnostaa, mitä yli 50-vuotiaille naisille tapahtuu. Sillä on oikeus tulla julki, hän sanoo.

” Ihmisillä on jokin harha, mummonsa kuva, miltä 60-vuotiaan pitäisi näyttää.

– Tässä iässä kriisejä on paljon: vanhemmat kuolevat, lapset lähtevät kotoa, potkuja tulee paljon, on sairastumisia ja avio- ja avoeroja, Mari Rantasila sanoo ja toteaa, että niistä ei kuulla paljon biisejä.

– Monet alkavat himmailla ja kadota tapettiin, mutta itsestä tuntuu, että juuri nyt annettavaa on paljon enemmänkin kuin nuorempana.

– Tässä iässä kriisejä on paljon: vanhemmat kuolevat, lapset lähtevät kotoa, potkuja tulee paljon ja uutta työtä voi olla vaikea saada, on sairastumisia ja avio- ja avoeroja; yli 50-vuotiaiden eroissa on 40 prosentin nousu. Ja ero on aina valtava kriisi.

Mutta niistä kriiseistä ei kuulla biisejä, Rantasila sanoo.

Hänen edellisellä levyllään on Surun ruuhkavuodet, joka kertoo äidin kuolemasta ja tyttären muutosta kotoa. Luopumisesta ja sen hyväksymisestä.

– Halusin kirjoittaa biisiin kriiseistä ja sukupolvien jatkumisen. Kuinka meistä tulee vanhemmillemme vanhempia, ja sitten meidän lapsemme lähtevät, ja suru siitä kaikesta. Joka keikalla näkee, että joku itkee.

Helsingin Sanomien lasten tiedekysymyksissä kysyttiin jokin aika sitten, miksei naiselta saa kysyä ikää. Rantasila on miettinyt sitä paljon.

– Se liittyy siihen, että meidän pitäisi hävetä sitä. Että me ei enää muka kelvata.

Juuri siksi hän toistelee ikäänsä.

– Meidän pitää itse nostaa kissan häntää: mä olen todellakin 60 vuotta, osaan paljon kaikkea ja näytänkin kivalta ja olen tyytyväinen kroppaani.

Usein hän saa vastaukseksi, että näyttää nuoremmalta.

– En oikeastaan halua kuulla sitäkään. Ihmisillä on jokin harha, mummonsa kuva, miltä 60-vuotiaan pitäisi näyttää.

” Puhutaan, että moni nuori mies haluaa seksiä vanhempien naisten kanssa, mutta on aivan eri asia, että oikeasti rupeaisi seurustelemaan vanhemman naisen kanssa.

Mari Rantasila kirjoitti jo pienenä ystäväkirjaan, että hänestä tulee isona näyttelijä, laulaja ja ohjaaja – ja niin hänestä tulikin.

Ylen sarjassa Helsinki-syndrooma hän näytteli kaappaajan vaimoa, joka lienee hänen fyysistä ikäänsä kymmenisen vuotta nuorempi.

Hän sanoo hätkähtäneensä, kuinka surkealta näyttää sarjassa. Myös tuttavat ovat kommentoineet.

– Rooli on sellainen. Murheellinen.

Mieli ratkaisee, Rantasila sanoo. Ja hymy.

Mari Rantasilan ura taiteessa on ollut monipuolinen. Hän kirjoitti jo pienenä ystäväkirjaan, että hänestä tulee isona näyttelijä, laulaja ja ohjaaja – ja sama lukee nyt Wikipediassa.

Helsinki-syndrooman lisäksi hänet on juuri nähty Aikuiset-sarjassa Oonan äitinä ja Outo kesä -sarjassa. Keväällä esitetään taas Menopaussi-musikaalia. Etenkin Risto Räppääjistä muistetulla ohjaajalla on mielessä uusia projekteja, joihin rahoitusta haetaan.

– Koen, että on eri tapoja kertoa tarinaa. Lauluntekijänä voin kirjoittaa, mistä haluan. Kirjoitan tekstejä, joita muut eivät kirjoita, jotka näyttävät ajasta sellaista, mitä mun mielestäni pitää näyttää, hän sanoo.

Uuden levyn sanoitukset kertovat yli 50-vuotiaan naisen elämästä: vahvuudesta ja vastuusta, naiseuteen kohdistuvista odotuksista ja rooleista.

Kappaleessa Oisko joku mulle hän laulaa: Eilen olin erityinen, tänään oon vain erikoinen (…) oonko mä jännä vai vaan outo?

Rantasila erosi miehestään viisi vuotta sitten.

Näkyykö ero teksteissä?

– Mitä mä nyt sanoisin... Tietenkin havainnoin teksteissäni asioita siitä perspektiivistä, missä nyt elän, eli olen yksinasuva niin kuin monet muutkin ikäiseni naiset. Eron jälkeen on alkanut niin sanottu kolmas elämä, joka on aika erilainen kuin avioliiton aikana.

– Sitä on tavallaan syntynyt uudestaan, katsoo maailmaa toisesta näkökulmasta ja huomaa sellaisia asioita, mihin ennen ei kiinnittänyt niin paljon huomiota. Ja olen myös tietoisesti miettinyt, mihin suuntaan haluan kehittyä ja mihin todellakaan en. Tätä ei olisi tapahtunut ilman eroa, ja siksi olen siitä näin jälkikäteen kiitollinen, vaikkei ero koskaan ole helppo asia.

” Eron jälkeen on alkanut niin sanottu kolmas elämä, joka on aika erilainen kuin avioliiton aikana.

Avioeron jälkeen Mari Rantasila katsoo maailmaa toisesta näkökulmasta ja on miettinyt, mihin suuntaan haluaa kehittyä. – Tätä ei olisi tapahtunut ilman eroa, ja siksi olen siitä näin jälkikäteen kiitollinen, vaikkei ero koskaan ole helppo asia.

Hän sanoo olevansa tyytyväinen elämäänsä yksinasuvana: on hyviä ystäviä, ihanat veljet, ihana tytär, joskus ”jotain hauskaa säpinää”.

En enää etsi onnee, se on nyt ja tässä mun sylissä, hän laulaa kappaleessa, joka alkaa kynsien lakkaamisella, värityskirjaan piirtämisen rauhalla ja ystävien tapaamisella.

– Onni ei aina liity parisuhteeseen. Totta kai kaipaa kosketusta, mutta se ei tarkoita, että ollakseen onnellinen pitää olla parisuhteessa.

Feminismi ei ole Rantasilalle kirosana, päinvastoin. Hän on kiitollinen eri alojen edelläkävijänaisille, joiden ansiosta naisilla on äänioikeus, ammatti, omat rahat.

Samoin hän uskoo tämän hetken nelikymppisillä olevan vanhempina helpompaa, kun Rantasilan sukupolvi on jo ennen metoota avannut suunsa.

– Metoo voi tehdä jopa miehille parempaa kuin naisille, tai ainakin yhtä hyvää, hän huomauttaa.

Mari Rantasila vuonna 2000. Tuolloin alkoi tv:ssä Raid-sarja, jossa hän näytteli ja jonka tunnuslaulun Vain rakkaus hän lauloi.

Mari Rantasila näytteli Kotikatu-sarjassa 1995–2001 ja 2008–2009. Teemu Luotolan eli Ville Keskilän kanssa vuonna 2000.

– Se voi purkaa tietynlaisia miehisyyden järjettömiä vaatimuksia. Että ei tarvitse hoitaa kaikkea, ei tarvitse kantaa vastuuta koko taloudesta, ei tarvii olla aina tuki ja turva vaan voi saada tukea.

Rantasila on Simone de Beauvoirinsa lukenut mutta sanoo feminisminsä juontavan ennen muuta kotoa.

Hänellä on kolme isoveljeä, ja äiti kasvatti hänet tietoisesti samalla tavalla kuin pojat.

– Olen tottunut avaamaan suuni hyvässä ja pahassa. En pelkää konflikteja. Suun saa avata ja tapella saa, ja se ei ole paha asia. Siitä olen vanhemmille tosi kiitollinen.

Sillä sielunrakenteella saattoi selvitä vaurioitta myös Jouko Turkan ajasta teatterikoulussa.

– Olin ehkä jätkä jätkien joukossa, hän pohtii.

– Turkka oli sairas ihminen, ja tiedän, että hän on hajottanut monia ihmisiä. Mutta en kokenut sitä kauheana aikana. Luin päiväkirjani, joita olen silloin kirjoittanut, kun halusin nähdä, miltä se on tuntunut.

Hän sanoo kokeneensa, että Turkka luotti häneen ja tykkäsi, että hän uskalsi sanoa vastaan.

– Olin kasvanut poikien kanssa, olin ollut bändeissä, mulla oli poikia kavereina. 80-luvun kielenkäyttö oli mitä oli, kukaan ei voisi enää puhua niin, mutta silloin mua se ei haitannut.

Jouko Turkka ohjasi Seitsemän veljestä -tv-sarjan 80-luvun lopulla, ja hänen entinen oppilaansa Mari Rantasila oli yhdessä harvoista naisrooleista. Edestä vasemmalta Martti Suosalo (Aapo), Mari Rantasila (Venla), Jarmo Mäkinen (Tuomas) ja Kai Lehtinen (Juhani), takarivissä vasemmalta Taisto Reimaluoto (Timo), Jari Pehkonen (Simeoni), Pertti Koivula (Lauri), Tero Jartti (Eero) ja Jouko Turkka.

Mari Rantasila Venlana ja Niina Nurminen Aapon vaimona Veljeksissä. Rantasila koki, että Turkka luotti häneen Teatterikoulussa.

”poikakasvatuksesta” on ollut haittaa yhdessä asiassa, Rantasila sanoo.

Rakkausasioissa.

– 70-, 80-, 90-luvulla ei ollut kovin coolia mennä suoraan ehdottamaan, että mennäänkö treffeille, mä tykkään susta, tehdäänkö jotain. Sellainen naisen malli ei ollut hirveän hypetetty.

Sä naurat kun mä vaahtoon villinä, rajuna kissimirrinä. En ole sulle uhka, joka täytyy selättää, hän laulaa uudella levyllä.

– Tämä matkani on ollut löytää, mikä on munlaiseni nainen ja millainen nainen haluan olla. Olen koko elämäni taistellut siitä, että saan olla sellainen nainen kuin olen.

Siksi seksuaalisuus on ja on ollut yksi keskeinen teema hänen musiikissaan. Hän on halunnut rikkoa ajatusmallia, että asiat, jotka ovat ok miehelle, eivät ole samaa naiselle.

Nyt hän toivoo, että joku julkisuuden nainen julkaisisi muistelmansa ja luettelisi seksikumppaninsa, kuten miessuuruudet näyttävät tekevän.

– Mitäköhän siitä sanottaisiin...?

Mari Rantasila keikalla Juttutuvassa 1997. Uusi levy on hänen kymmenes albuminsa.

Rantasilan läpimurtohitti oli Auringossa (1989), se iloinen masturbointilaulu, jossa pieni sormi kulkee reittä ylöspäin.

Hän sai Sexpon tunnustuspalkinnon 1990.

Hän muistaa myös yksityiskeikan, jossa oletus oli, että kun maksaa vähän lisää, saa muutakin kuin musiikkia. Pukeutumistilana toimineen huoneen sängylle oli jätetty 500 markan seteli. Paikalla oli vain miehiä.

– Muistan yhä, miten loukkaavaa se oli, Rantasila sanoo.

– Jos olet aktiivinen ja subjekti, koettiin, että olet kenen tahansa käytettävissä miten tahansa.

Aika oli se mitä oli. Nyt aika on toinen, Rantasila sanoo.

Uudella levyllä hän laulaa, että 40 vuotta sitten deittailu oli sitä, että juotiin humalaan ja katsottiin, kenen vierestä herää.

Laulu jatkuu:

Nyt vieressäni lojuu lettipäinen mies, koskettaa hellästi selkää ja kuiskaa: Seksi ei oo pelkkää penetraatioo... Miksen mä oo nuori tänään, miksen mä oo nuori nyt? On läheisyys toisenlaista, koske kuule maista mua nyt.

– Puhutaan, että moni nuori mies haluaa seksiä vanhempien naisten kanssa, mutta on aivan eri asia, että oikeasti rupeaisi seurustelemaan vanhemman naisen kanssa. Siinä vaiheessa tulee, miltä toi näyttää tai voiko sanoa kavereille, että seurustelen 20 vuotta vanhemman naisen kanssa, hän pohtii laulun teemaa kahvilassa.

Rantasila kertoo taktikoineensa 1980- ja 90-luvulla musiikkinsa seksuaalisuuden suhteen.

– Tajusin, että jos laulan vain tällaisia lauluja, minut pannaan siihen lokeroon ja minun on vaikea tehdä mitään muuta. Ja halusin tehdä myös muuta.

Mari Rantasila muistaa 80-luvun lopulta yksityiskeikan, jossa oletus oli, että kun maksaa vähän lisää, saa muutakin kuin musiikkia. Esille oli jätetty 500 markan seteli. Se tuntui loukkaavalta, hän sanoo.

Rantasila sanoo taktikoineensa musiikkinsa suhteen. Jos olisi esittänyt vain seksuaalisuuteen liittyviä lauluja, olisi lokeroitu niin eikä myöhemmin olisi ehkä saanut esittää muuta.

– Minua kiinnostaa tässä ajassa, miten ne ihmiset, jotka tekevät vain seksiä käsitteleviä lauluja tai joilla on vain tietynlainen look, jatkavat uraansa? Käykö kuten Kikalle, jonka oli mahdotonta jatkaa uraansa toisenlaisena, koska haluttiin vain se yksi Kikka? Tai Marilynille?

Mainitsen Erika Vikmanin. Rantasila nyökkää.

– Hän on hyvä esiintyjä ja laulaja. On mielenkiintoista nähdä, mitä hän on kymmenen vuoden päästä, mitä hänen annetaan olla.

Uuden levyn sävellykset ovat Suvi Isotalon kuten kahden vuoden takaisetkin.

Rantasilan yhteistyö ison levy-yhtiön kanssa oli loppunut hänen tajuttuaan, ettei hän saa tehdä sellaista musiikkia kuin haluaa.

Ennen Vain rakkaus -hittiä hän oli saanut kuulla olevansa ”pelottava”.

Hän ei halua olla brändi ja kaupallisuuden ehdoilla tehty paketti.

– Koska kukaan ei ole brändi. Olen ihminen, ja ihmisessä on aina monta puolta.

” Puhutaan, että moni nuori mies haluaa seksiä vanhempien naisten kanssa, mutta on aivan eri asia, että oikeasti rupeaisi seurustelemaan vanhemman naisen kanssa.

Rantasila ylistää ystävyyttä ja yhteistyötä säveltäjä Suvi Isotalon kanssa. Suvilla on ronkkimislupa Marin sanoituksiin ja Marilla sävellyksiin.

Niissä mietteissä hän kuuli radiosta Suvin kappaleen Uusi ja ajatteli, että sen tekijä voisi ymmärtää häntä. Hän lähetti viestin, pari tekstiään ja kysyi, kiinnostaisiko Suvia säveltää ne.

Kiinnostihan se. Toinen levy julkaistiin Texicalli Records -levy-yhtiöllä perjantaina 11. marraskuuta.

Rantasila ylistää ystävyydeksi kasvanutta yhteistyötä, kemiaa ja samaa maailmankuvaa. Suvilla on ronkkimislupa Marin sanoituksiin ja Marilla sävellyksiin.

Levyn kolmas merkkihenkilö on sovitukset tehnyt ja levyn tuottanut Jouni Aslak Raatikainen.

Tulossa on duokeikkoja sekä bändikeikat Tampere-talossa ja Espoon kulttuurikeskuksessa helmi-maaliskuun taitteessa.

Keskustelumme ajautuu taas naiskuvaan ja odotuksiin.

Rantasila vakavoituu.

– Mä en kyllä ole yhtään lempeä, hän sanoo.

– Sitä sanaa ei musta voi käyttää. Valitettavasti. Enkä ole ollut lempeä pullantuoksuinen äiti. Olen puhunut tästä ystävieni kanssa, ja he sanovat, että olet kuitenkin tosi lämmin. Sellainen haluan olla, hän pohtii.

Minä koetan olla aina suora, aina auki ja läsnä. Toivon että musta tykätään, koska oon juuri minä ja juuri tässä, hän on kirjoittanut Hei rakas elämä -kappaleeseen.